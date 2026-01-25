English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Dog Shocking News: কুকুরের মুখে সদ্যোজাতের মাথা, শিশুর দেহাংশ নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরোল আর-এক সারমেয়! আতঙ্কের কুকুর-রাজে ভয়ে নীল...

Jalpaiguri: সদ্যোজাত শিশুর মুণ্ড মুখে নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে ঘুরতে দেখা যায় একটি কুকুরকে। প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেননি উপস্থিত রোগীদের পরিবারের সদস্যরা। পরে তারা লক্ষ্য করেন, কুকুরের মুখে একটি শিশুর মাথা রয়েছে।

| Jan 25, 2026, 03:32 PM IST
জলপাইগুড়িতে জোর চাঞ্চল্য

প্রদ্যুৎ দাস: দিনেদুপুরে সদ্যোজাতর মুণ্ড মুখে নিয়ে হাসপাতাল চত্বরে ঘুরছে কুকুর! জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব চত্বরে শনিবার বিকেল থেকে তীব্র চাঞ্চল্য। 

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হাসপাতাল চত্বরে অপেক্ষারত রোগীর পরিবারের লোকজনের দাবি, শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের গেটের দিক থেকে মৃত শিশুর মুণ্ড মুখে নিয়ে ইমারজেন্সির দিকে আসতে দেখা যায় একটি কুকুরকে। প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেননি তাঁরা। পরে ভালোভাবে খেয়াল করে দেখেন, কুকুরের মুখে একটি শিশুর মাথা!  

এতে ঘাবড়ে যান হাসপাতাল চত্বরে উপস্থিত লোকজন। তাঁরা কুকুরটিকে তাড়া করেন। এই পরিস্থিতিতে সদ্যোজাতর মুণ্ড মুখে নিয়েই পালানোর চেষ্টা করে কুকুরটি। পরে শিশুর মুণ্ড মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব চত্বরে ফেলে দিয়ে পালায় ওই সারমেয়।  

হাসপাতাল চত্বরে কীভাবে সদ্যোজাতর মাথা এল, তা নিয়ে জোর শোরগোল শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, শিশুটির দেহটি কোথায় গেল? প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি সদ্যোজাতর দেহের গোটা অংশ কুকুরে খুবলে খেল অথচ মুণ্ডটি অক্ষত থাকল, এটা কোনওমতে হতে পারে না। কুকুরের মুখে থাকা সদ্যোজাতর মাথা দেখে তাঁদের ধারণা, দেহ থেকে যেন মুণ্ড কাটা! তাঁদের এই দাবি ঘিরে দানা বেঁধেছে রহস্য। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।  

এমনকী শনিবারের পর রবিবার সকালে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। মৃত শিশুর দেহাংশ মুখে নিয়ে কুকুরকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল জলপাইগুড়ি মেডিক্যালের ফার্মাসি কলেজ চত্বরে। আশ্চর্যজনকভাবে আজও দেহাংশ, মাংসপিণ্ড নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুকুর জলপাইগুড়ি  হাসপাতাল চত্বরে। মাংসপিণ্ড দেখে মনে হচ্ছে নাড়িভুড়ি এমনটাই ছবিতে দেখা যাচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ফার্মাসি কলেজের পাশের জঙ্গল থেকে শিশুর দেহাংশ মুখে নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। কুকুরটিকে ধাওয়া করেন হাসপাতালে উপস্থিত লোকজন। 

তাড়া খেয়ে কুকুরটি শিশুর দেহাংশ মুখে করে হাসপাতালের মর্গের দিকে চলে যায়। পরে মর্গের কাছে দেহাংশটি ফেলে পালিয়ে যায় কুকুরটি। গতকাল বিকেলে ফার্মাসি কলেজ লাগোয়া জলপাইগুড়ি মেডিকেলের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব চত্বরে সদ্যোজাতর মাথা মুখে নিয়ে একটি কুকুরকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ওই ঘটনার পরও হুঁশ ফেরেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।   

কীভাবে হাসপাতাল চত্বরে মৃত শিশুর একের পর এক দেহাংশ মিলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতাল চত্বরে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিস। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। হাসপাতালের নথি দেখে যেসব ক্ষেত্রে মৃত শিশু প্রসব হয়েছে কিংবা জন্মের পর হাসপাতালে মারা গিয়েছে, এমন শিশুর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে পুলিস।

