/সংসদে ফের ধাক্কা মমতার, পদ গেল দোলা-কীর্তির

Dola Sen and Kirti Azad: সংসদে আসন রদবদল হয় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়ের। কল্যাণের আসন পিছিয়ে দিয়ে ওই তিন জনকে আগের আসন দেওয়া হয়
কলকাতা থেকে দিল্লি, সর্বত্র ধাক্কা খাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপার্সনের পদ থেকে সরান হল তাঁর বিশ্বস্ত ২ সাংসদকে। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী
দোলা সেন ও কীর্তি আজাদকে।কীর্তি আজাদের জায়গায় চেয়ারম্যান হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী
রাসায়নিক ও সার সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানো হল মমতাপন্থী লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদকে। সেই জায়গাতেই এলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এর ফলে কেন্দ্রে গুরুত্ব বাড়লে এনসিপিআইয়ের। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী
বাণিজ্য সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদে ছিলেন দোলা সেন। তাঁকে সরিয়ে সেই জায়গায় আনা হল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদীকে। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী
বাংলায় বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর রাজপাট চলে যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর পরই তৃণমূলের কুড়ি সাংসদ যোগ দেন এনসিপিআইয়ে। তার পরই সংসদে আসন রদবদল হয় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়ের। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী
সংসদে তাদের আসন এগিয়ে আনা হয়। পিছিয়ে দেওয়া হয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার ফের ধাক্কা কালীঘাটের। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী