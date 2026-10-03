Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /সংসদে ফের ধাক্কা মমতার, পদ গেল দোলা-কীর্তির

সংসদে ফের ধাক্কা মমতার, পদ গেল দোলা-কীর্তির

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 03, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 09:02 PM IST

Dola Sen and Kirti Azad: সংসদে আসন রদবদল হয় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়ের। কল্যাণের আসন পিছিয়ে দিয়ে ওই তিন জনকে আগের আসন দেওয়া হয়

সরানো হল দোলা-কীর্তিকে1/6

সরানো হল দোলা-কীর্তিকে

কলকাতা থেকে দিল্লি, সর্বত্র ধাক্কা খাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারপার্সনের পদ থেকে সরান হল তাঁর বিশ্বস্ত ২ সাংসদকে। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী

কাকলি ঘোষ দস্তিদার2/6

কাকলি ঘোষ দস্তিদার

দোলা সেন ও কীর্তি আজাদকে।কীর্তি আজাদের জায়গায় চেয়ারম্যান হলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী

কীর্তি আজাদ3/6

কীর্তি আজাদ

রাসায়নিক ও সার সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে সরানো হল মমতাপন্থী লোকসভার সাংসদ কীর্তি আজাদকে। সেই জায়গাতেই এলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এর ফলে কেন্দ্রে গুরুত্ব বাড়লে এনসিপিআইয়ের। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী

দোলা সেন4/6

দোলা সেন

বাণিজ্য সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদে ছিলেন দোলা সেন। তাঁকে সরিয়ে সেই জায়গায় আনা হল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদীকে। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী

 

আসন বদল5/6

আসন বদল

বাংলায় বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর রাজপাট চলে যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এর পরই তৃণমূলের কুড়ি সাংসদ যোগ দেন এনসিপিআইয়ে। তার পরই সংসদে আসন রদবদল হয় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়ের। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী

ফের ধাক্কা6/6

ফের ধাক্কা

সংসদে তাদের আসন এগিয়ে আনা হয়। পিছিয়ে দেওয়া হয় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবার ফের ধাক্কা কালীঘাটের। -তথ্য-রাজীব চক্রবর্তী

TAGS:
dola sen
Kirti Azad
Kakali Ghosh Dostider
Mamata Banerjee

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
এবার পুজোয় দ্বিগুণ আনন্দ সুরাপ্রেমীদের: মদের দাম কমে হল প্রায় অর্ধেক, দেখে নিন আপনার
2
3
4
5