SIR in Bengal: SIR-এ স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র বৈধ, জানিয়ে দিল কমিশন

SIR in Bengal: SIR-এ স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র বৈধ, জানিয়ে দিল কমিশন
SIR in Bengal: শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি এসআইআর এর শুনানি শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হেয়ারিং শেষ না হওয়ায় দার্জিলিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় শুনানির সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে
1/6
বাড়ল এসআইআর-এ নথির সংখ্য়া
2/6
ডোমিসাইল সার্টিফিকেট
photos
TRENDING NOW
3/6
নির্বাচন আধিকারিককে চিঠি
নির্বাচন কমিশন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। সেই চিঠিতে কমিশন পরিষ্কার করে জানিয়েছে, স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা সংশোধনের ক্ষেত্রে একটি বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণ করা হবে। ২০২৫ সালের ২৭ অক্টোবর তারা 'SIR' সংক্রান্ত যে নির্দেশিকা জারি করেছিল, সেখানেও এই সার্টিফিকেটের কথা বলা ছিল।সহজ কথায়, ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য এখন থেকে 'পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট' ব্যবহার করা যাবে।
4/6
নির্বাচন কমিশন
5/6
কারা ইস্যু করবেন সার্টিফিকেট
6/6
শুনানি পিছচ্ছে
photos