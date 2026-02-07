English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • SIR in Bengal: SIR-এ স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র বৈধ, জানিয়ে দিল কমিশন

SIR in Bengal: শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি এসআইআর এর শুনানি শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হেয়ারিং শেষ না হওয়ায় দার্জিলিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় শুনানির সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে

| Feb 07, 2026, 11:00 PM IST
বাড়ল এসআইআর-এ নথির সংখ্য়া

ভোটার তালিকায় নামের সমস্যা মেটাতে, নাম তোলাতে বা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি দূর করতে আরও একটি নথিকে মান্যতা দিল নির্বাচন কমিশন। এর ফলে বিপুল মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। তবে তাতেও রয়েছে সমস্যা।

ডোমিসাইল সার্টিফিকেট

শনিবার কেন্দ্রীয়  নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, এসআইআর-এ নাম টিকিয়ে রাখতে যেসব নথি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট বা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট। ওই কথা জানিয়ে রাজ্য নির্বাচন আধিকারীকের কাছে একটি চিঠিও এসেছে বলে খবর।  

নির্বাচন আধিকারিককে চিঠি

নির্বাচন কমিশন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। সেই চিঠিতে কমিশন পরিষ্কার করে জানিয়েছে, স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা সংশোধনের ক্ষেত্রে একটি বৈধ নথি হিসেবে গ্রহণ করা হবে। ২০২৫ সালের ২৭ অক্টোবর তারা 'SIR' সংক্রান্ত যে নির্দেশিকা জারি করেছিল, সেখানেও এই সার্টিফিকেটের কথা বলা ছিল।সহজ কথায়, ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য এখন থেকে 'পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট' ব্যবহার করা যাবে।

নির্বাচন কমিশন

চিঠিতে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে ডোমিসাইল বা স্থায়ী বাসিন্দা শংসাপত্র ইস্যু করা হয় রাজ্য সরকারের ১৯৯৯ সালের ২ নভেম্বরের নির্দেশিকা এবং তার পরবর্তী সংশোধনী অনুযায়ী।  

কারা ইস্যু করবেন সার্টিফিকেট

সেই নিয়ম মেনে জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক অথবা কলকাতার ক্ষেত্রে কালেক্টর— এই কর্তৃপক্ষের দ্বারা জারি শংসাপত্রই কেবল গ্রহণযোগ্য হবে।

শুনানি পিছচ্ছে

উল্লেখ্য, শনিবার ৭ ফেব্রুয়ারি এসআইআর এর শুনানি শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু হেয়ারিং শেষ না হওয়ায় দার্জিলিং, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় শুনানির সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। ফলে ওইসব জায়গার মানুষজন তাদের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট দিয়ে এসআইআরকে নাম তোলাতে পারবেন।

