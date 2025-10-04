Lawsuit filed against Trump's H1B visa policy: এবার কি আদালতে থাপ্পড় খাবেন POTUS? ট্রাম্পের H1B ভিসা নীতি চ্যালেঞ্জ করে US কোর্টে মামলা!
H1B Visa policy: মামলাকারীদের দাবি ভিসা নীতি পুরোপুরি অবৈধ। কর আরোপের সিদ্ধান্ত একা প্রেসিডেন্ট কখনই নিতে পারে না। ক্ষতি হবে মার্কিন অর্থনীতির। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৯ সেপ্টেম্বর একটি ঘোষণাপত্রে এই নতুন ফি বাধ্যতামূলক করেন। তিনি বলেছিলেন যে H-1B ভিসা কর্মসূচির "ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে কম বেতনের, কম-দক্ষ কর্মী দ্বারা আমেরিকান কর্মীদের প্রতিস্থাপিত করার জন্য, তাদের পরিপূরক করার জন্য নয়।" এই পরিবর্তনগুলি ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, যা নিয়োগকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং তাঁরা কর্মীদের অবিলম্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার নির্দেশ দেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রথম বড় মামলা মার্কিন মুলুকে, H-1B ভিসা নীতি অবৈধ বলে দাবি মামলাকারীদের। H-1B Visa আবেদনের জন্য বাধ্যতামূলক করা ১ লক্ষ মার্কিন ডলারের (1crore) নতুন ফি-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এটিই প্রথম বড় উদ্যোগ। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, ধর্মীয় গোষ্ঠী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অন্যান্যদের একটি জোট শুক্রবার এই পরিকল্পনা বন্ধ করার জন্য ফেডারেল আদালতে (Federal Court) মামলা দায়ের করেছে। তারা বলেছে যে এই ফি 'নিয়োগকর্তা, কর্মী এবং ফেডারেল সংস্থাগুলির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।'