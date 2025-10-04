English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Lawsuit filed against Trump's H1B visa policy: এবার কি আদালতে থাপ্পড় খাবেন POTUS? ট্রাম্পের H1B ভিসা নীতি চ্যালেঞ্জ করে US কোর্টে মামলা!

H1B Visa policy: মামলাকারীদের দাবি ভিসা নীতি পুরোপুরি অবৈধ। কর আরোপের সিদ্ধান্ত একা প্রেসিডেন্ট কখনই নিতে পারে না। ক্ষতি হবে মার্কিন অর্থনীতির। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৯ সেপ্টেম্বর একটি ঘোষণাপত্রে এই নতুন ফি বাধ্যতামূলক করেন। তিনি বলেছিলেন যে H-1B ভিসা কর্মসূচির "ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে কম বেতনের, কম-দক্ষ কর্মী দ্বারা আমেরিকান কর্মীদের প্রতিস্থাপিত করার জন্য, তাদের পরিপূরক করার জন্য নয়।" এই পরিবর্তনগুলি ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, যা নিয়োগকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এবং তাঁরা কর্মীদের অবিলম্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার নির্দেশ দেন।

| Oct 04, 2025, 06:05 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রথম বড় মামলা মার্কিন মুলুকে, H-1B ভিসা নীতি অবৈধ বলে দাবি মামলাকারীদের। H-1B Visa আবেদনের জন্য বাধ্যতামূলক করা ১ লক্ষ মার্কিন ডলারের (1crore) নতুন ফি-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এটিই প্রথম বড় উদ্যোগ। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, ধর্মীয় গোষ্ঠী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অন্যান্যদের একটি জোট শুক্রবার এই পরিকল্পনা বন্ধ করার জন্য ফেডারেল আদালতে (Federal Court) মামলা দায়ের করেছে। তারা বলেছে যে এই ফি 'নিয়োগকর্তা, কর্মী এবং ফেডারেল সংস্থাগুলির মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।'

 

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দক্ষ বিদেশী কর্মীদের জন্য প্রতিটি নতুন H-1B ভিসার উপর ১০০০০০ মার্কিন ডলার ফি আরোপ করার একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করার কয়েক সপ্তাহ পরে, ইউনিয়ন, শিক্ষাবিদ, ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং অন্যান্য সংস্থার একটি জোট এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রথম বড় মামলা দায়ের করেছে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, তারা এই পদক্ষেপকে 'স্বেচ্ছাচারী ও খামখেয়ালি' বলে অভিহিত করেছে।

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতে, শুক্রবার (স্থানীয় সময়) ক্যালিফোর্নিয়ার নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টে দায়ের করা এই মামলাটি নতুন ভিসা ফি নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথম বড় মামলা। মামলাকারীরা যুক্তি দিয়েছেন যে প্রশাসনের এই পদক্ষেপটি বেআইনি কারণ কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া কর বা রাজস্ব-উৎপাদনকারী ব্যবস্থা আরোপ করার কোনও ক্ষমতা মার্কিন প্রেসিডেন্টের নেই।

ক্ষতি করবে মার্কিন অর্থনীতির দলগুলো বলেছে যে ট্রাম্প প্রশাসন ফি ঘোষণার আগে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া অনুসরণ করেনি।

তারা এই সিদ্ধান্তকে 'স্বেচ্ছাচারী ও খামখেয়ালি' বলে বর্ণনা করেছে এবং সতর্ক করেছে যে এই বিপুল খরচ হাসপাতাল, গির্জা, স্কুল, অলাভজনক সংস্থা এবং ছোট ব্যবসাগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে যারা দক্ষ বিদেশী কর্মীদের উপর নির্ভরশীল।   

দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস অনুসারে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ফেডারেল সরকার সারা দেশের সম্প্রদায়ের উপর এর কী প্রভাব ফেলবে তা উপেক্ষা করেছে'।

এই বিরোধের সূত্রপাত গত মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণাপত্র থেকে, যেখানে প্রতিটি নতুন H-1B ভিসার জন্য ১০০০০০ মার্কিন ডলার চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছিল। 

এই ঘোষণার ফলে তাৎক্ষণিক বিভ্রান্তি তৈরি হয়, এবং সংস্থাগুলো বিদেশে থাকা কর্মীদের এই পরিবর্তন কার্যকর হওয়ার আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পরামর্শ দিতে তাড়াহুড়ো করে। 

হোয়াইট হাউস পরে স্পষ্ট করে যে এই ফি শুধুমাত্র নতুন ভিসার জন্য প্রযোজ্য হবে, বর্তমান যাদের মার্কিন ভিসা রয়েছে তাদের জন্য এই কর নয়।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট জানিয়েছিলেন যে 'স্পষ্ট করে বলছি: এটি কোনো বার্ষিক ফি নয়। এটি একটি এককালীন ফি যা শুধুমাত্র পিটিশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 

 এটি শুধুমাত্র নতুন ভিসার জন্য, নবায়নের জন্য নয়, এবং বর্তমান ভিসা যাদের আছে তাদের জন্যও নয়,' ক্যারোলিন লেভিট এক্স-এ একটি পোস্টে বলেছেন। তিনি আরও জানান যে বর্তমানে দেশের বাইরে থাকা এইচ-১বি ভিসা धारকদের উপর এই ফি ধার্য করা হবে না।

'যারা ইতিমধ্যেই এইচ-১বি ভিসা ধারণ করেন এবং বর্তমানে দেশের বাইরে আছেন, তাদের পুনরায় প্রবেশের জন্য $100,000 চার্জ করা হবে না। 

এইচ-১বি ভিসাধারীরা স্বাভাবিকভাবেই দেশ ত্যাগ করতে এবং পুনরায় প্রবেশ করতে পারবেন; তাদের এই ক্ষমতার উপর গতকালের ঘোষণার কোনো প্রভাব পড়বে না,' তিনি বলেন।

