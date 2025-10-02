Trump 100% Tariffs On Pharma: এবার শুল্ক 'প্যাঁচে' ট্রাম্প নিজেই! ওষুধে ১০০% কর নিয়ে বড় খবর...

Trump 100% Tariffs On Pharma: এবার শুল্ক 'প্যাঁচে' ট্রাম্প নিজেই! ওষুধে ১০০% কর নিয়ে বড় খবর...
Donald Trump on Pharma Tariff: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১ অক্টোবর থেকে আমদানি করা সব ব্র্যান্ডেড ও পেটেন্ট ওষুধে ১০০% শুল্ক বসানো হবে। তবে যদি কোনো ওষুধ কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রে কারখানা স্থাপন করে, তাহলে এই শুল্ক প্রযোজ্য হবে না। তবে এখন প্রশাসন এই পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছে।
ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ কর স্থগিত
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ১ অক্টোবর থেকে আমদানি করা সব ব্র্যান্ডেড ও পেটেন্ট করা ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক (import duty) আরোপ করা হবে। তবে এর একটি শর্ত ছিল- যে কোম্পানিগুলি আমেরিকায় তাদের ওষুধ উৎপাদন কারখানা তৈরি করে, তাদের থেকে সেই শুল্ক ধার্য করা হবে না।
ভারতের উপর কী প্রভাব পড়বে?
আমেরিকা, ভারতে তৈরি ওষুধের বৃহত্তম রফতানি বাজার। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত জেনেরিক ওষুধের ৪৫ শতাংশেরও বেশি এবং বায়োসিমিলার ওষুধের ১৫ শতাংশ সরবরাহ করে থাকে। ড. রেড্ডি'স, অরবিন্দ ফার্মা, জাইডাস লাইফ সায়েন্সেস, সান ফার্মা এবং গ্ল্যান্ড ফার্মার মতো সংস্থাগুলি তাদের মোট আয়ের ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ মার্কিন বাজার থেকে আয় করে বলে জানা গিয়েছে।
ভারতের উপর কী প্রভাব পড়বে?
