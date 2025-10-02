English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Trump 100% Tariffs On Pharma: এবার শুল্ক 'প্যাঁচে' ট্রাম্প নিজেই! ওষুধে ১০০% কর নিয়ে বড় খবর...

Donald Trump on Pharma Tariff: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১ অক্টোবর থেকে আমদানি করা সব ব্র্যান্ডেড ও পেটেন্ট ওষুধে ১০০% শুল্ক বসানো হবে। তবে যদি কোনো ওষুধ কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রে কারখানা স্থাপন করে, তাহলে এই শুল্ক প্রযোজ্য হবে না। তবে এখন প্রশাসন এই পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছে। 

| Oct 02, 2025, 01:08 PM IST
1/9

ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ কর স্থগিত

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, ১ অক্টোবর থেকে আমদানি করা সব ব্র্যান্ডেড ও পেটেন্ট করা ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক (import duty) আরোপ করা হবে। তবে এর একটি শর্ত ছিল- যে কোম্পানিগুলি আমেরিকায় তাদের ওষুধ উৎপাদন কারখানা তৈরি করে, তাদের থেকে সেই শুল্ক ধার্য করা হবে না। 

2/9

ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ কর স্থগিত

এই নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ওষুধ কোম্পানিগুলিকে আমেরিকার ভেতরে উৎপাদন বাড়াতে চাপ সৃষ্টি করা।  

3/9

ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ কর স্থগিত

তবে সম্প্রতি জানা যাচ্ছে, ট্রাম্প প্রশাসন এই পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রেখেছে। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, শুল্ক কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হবে ঠিকই, কিন্তু নতুন করে কোনও তারিখ ঘোষণা করা হয়নি।

4/9

ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ কর স্থগিত

তার মানে দাঁড়াচ্ছে, শুল্কের হুমকি এখনও রয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার বাস্তবায়ন পিছিয়ে গেছে।

5/9

ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ কর স্থগিত

এই পরিকল্পনা স্থগিত রাখার কারণ কী? এর প্রধান কারণ হল- আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা। প্রশাসন সরাসরি শুল্ক আরোপের বদলে ওষুধ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তি করতে আগ্রহী। এর একটি উদাহরণ হল ফাইজারের সঙ্গে করা চুক্তি। উল্লেখ্য, ফাইজার হল একটি প্রধান বিশ্বব্যাপী ওষুধ ও জৈব-ওষুধ কোম্পানি।

6/9

ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ কর স্থগিত

এই চুক্তি অনুযায়ী, ফাইজার যুক্তরাষ্ট্রে ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে এবং কিছু ওষুধের দাম কমাবে। এর বিনিময়ে, কোম্পানিটি তিন বছরের জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়েছে।

7/9

ট্রাম্প প্রশাসন এখন অন্য কোম্পানিগুলোর সঙ্গেও এই ধরণের চুক্তি করার চেষ্টা করছে। তবে ভবিষ্যতে যদি এই শুল্ক কার্যকর হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে ব্র্যান্ডেড ওষুধের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে।

8/9

ভারতের উপর কী প্রভাব পড়বে?

আমেরিকা, ভারতে তৈরি ওষুধের বৃহত্তম রফতানি বাজার। ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত জেনেরিক ওষুধের ৪৫ শতাংশেরও বেশি এবং বায়োসিমিলার ওষুধের ১৫ শতাংশ সরবরাহ করে থাকে। ড. রেড্ডি'স, অরবিন্দ ফার্মা, জাইডাস লাইফ সায়েন্সেস, সান ফার্মা এবং গ্ল্যান্ড ফার্মার মতো সংস্থাগুলি তাদের মোট আয়ের ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ মার্কিন বাজার থেকে আয় করে বলে জানা গিয়েছে।

9/9

ভারতের উপর কী প্রভাব পড়বে?

মার্কিন নাগরিকরা ভারতে উৎপাদিত কম দামের জেনেরিক ওষুধের উপর নির্ভরশীল। এবার দেখার বিষয় হল, মার্কিন প্রশাসন কীভাবে ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে এই চুক্তির জন্য রাজি করাতে পারে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চিন্তা করে তবেই এগোবেন মিথুন, প্রতারকদের থেকে সাবধান সিংহ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চিন্তা করে তবেই এগোবেন মিথুন, প্রতারকদের থেকে সাবধান সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চিন্তা করে তবেই এগোবেন মিথুন, প্রতারকদের থেকে সাবধান সিংহ...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: চিন্তা করে তবেই এগোবেন মিথুন, প্রতারকদের থেকে সাবধান সিংহ... 12
DA Hike: উত্সবে বড় খবর, ফের DA বাড়ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের

DA Hike: উত্সবে বড় খবর, ফের DA বাড়ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের

DA Hike: উত্সবে বড় খবর, ফের DA বাড়ল কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের 7
Durga Puja 2025: পুজোর মধ্যে দুর্গা মন্দিরে চুরি! অষ্টমীর রাতে তালা ভেঙে ৫ লক্ষ টাকার গয়না লুঠ...

Durga Puja 2025: পুজোর মধ্যে দুর্গা মন্দিরে চুরি! অষ্টমীর রাতে তালা ভেঙে ৫ লক্ষ টাকার গয়না লুঠ...

Durga Puja 2025: পুজোর মধ্যে দুর্গা মন্দিরে চুরি! অষ্টমীর রাতে তালা ভেঙে ৫ লক্ষ টাকার গয়না লুঠ... 7
Durga Puja 2025: নবমীতে হাওয়াবদল, সকাল থেকেই বৃষ্টি-ঝোড়ো হাওয়া! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পুজোর....

Durga Puja 2025: নবমীতে হাওয়াবদল, সকাল থেকেই বৃষ্টি-ঝোড়ো হাওয়া! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পুজোর....

Durga Puja 2025: নবমীতে হাওয়াবদল, সকাল থেকেই বৃষ্টি-ঝোড়ো হাওয়া! হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল পুজোর.... 6