Donald Trump’s Net Worth: উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি! গল্ফ ক্লাব-রিসোর্ট-ক্রিপ্টো-জমিজমা, ট্রাম্পের মোট সম্পত্তির পরিমাণ জানেন?
1/10
বিপুল অর্থ উপার্জন ট্রাম্পের
কয়েক দশক ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর মালিকানাধীন বিল্ডিং, গলফ কোর্স এবং রেসিডেনসিয়াল টাওয়ার, ভডকা, স্টেক, টাই এবং ম্যাট্রেসের মতো জিনিসগুলিতে তাঁর নাম ব্যবহারের অনুমতি দিয়েই বেশিরভাগ অর্থ উপার্জন করতেন। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বছরের মধ্যেই আয়ের উৎস পুরোপুরি বদলে গিয়েছে!
2/10
বিনিয়োগকারীদের ভরপুর বিনিয়োগ
3/10
৭.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার!
4/10
ক্রিপ্টো-নগদ
5/10
ট্রাম্প মিমকয়েন
6/10
সোশ্যাল মিডিয়া এবং প্রযুক্তি
7/10
গল্ফ ক্লাব এবং রিসোর্ট
8/10
রিয়াল এস্টেট বিনিয়োগ
9/10
রিয়াল এস্টেট বিনিয়োগ
'১২৯০ অ্যাভিনিউ অফ দ্য আমেরিকাস', নিউ ইয়র্কের এক আকাশচুম্বী ভবনে ৩০% মালিকানা ট্রাম্পের। যার মূল্য ১৩৭ মিলিয়ন ডলার। '৫৫৫ ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্রিট', সান ফ্রান্সিসকোর এক কমপ্লেক্সে ৩০% মালিকানা ট্রাম্পের যার মূল্য ১২০ মিলিয়ন ডলার। 'ট্রাম্প টাওয়ার' নিউ ইয়র্ক সিটিতে ১১৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের কমার্সিয়াল ও রিটেইল স্পেসের মালিকানা ট্রাম্পের। ৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি পেন্টহাউসও আছে ট্রাম্পের।
10/10
অন্যান্য সম্পদ (১২০ মিলিয়ন ডলার)
