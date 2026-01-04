English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Donald Trump’s Net Worth: উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি! গল্‌ফ ক্লাব-রিসোর্ট-ক্রিপ্টো-জমিজমা, ট্রাম্পের মোট সম্পত্তির পরিমাণ জানেন?

Donald Trump’s Net Worth: উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি! গল্‌ফ ক্লাব-রিসোর্ট-ক্রিপ্টো-জমিজমা, ট্রাম্পের মোট সম্পত্তির পরিমাণ জানেন?

Donald Trump’s Net Worth: উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে ট্রাম্পের। গল্‌ফ ক্লাব থেকে শুরু করে রিসোর্ট হয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি ও জমিজমা! জানেন ট্রাম্পের মোট সম্পত্তির পরিমাণ কত?  

| Jan 04, 2026, 06:04 PM IST
1/10

বিপুল অর্থ উপার্জন ট্রাম্পের

Trump earned a huge amount of money

কয়েক দশক ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর মালিকানাধীন বিল্ডিং, গলফ কোর্স এবং রেসিডেনসিয়াল টাওয়ার, ভডকা, স্টেক, টাই এবং ম্যাট্রেসের মতো জিনিসগুলিতে তাঁর নাম ব্যবহারের অনুমতি দিয়েই বেশিরভাগ অর্থ উপার্জন করতেন। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বছরের মধ্যেই আয়ের উৎস পুরোপুরি বদলে গিয়েছে!

2/10

বিনিয়োগকারীদের ভরপুর বিনিয়োগ

Investors are making massive investments

২০২৫ সালে ট্রাম্পের মোট সম্পদ ব্যাপক ভাবে বেড়েছে। কারণ বিনিয়োগকারীরা তাঁর প্রতিষ্ঠিত সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তি কোম্পানিতে অর্থ ঢেলেছে এবং তিনি ক্ষমতা গ্রহণের ঠিক আগে শুরু করা ক্রিপ্টোকারেন্সি উদ্যোগগুলো থেকেও বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন। আর তাতেই ট্রাম্পের উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি!   

3/10

৭.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার!

7.3 billion US dollars!

২০২৬ সালের জানুয়ারির হিসেব বলছে ট্রাম্পের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৭.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার! ভারতীয় মুদ্রায় যা ৬, ৫৭১, ০৫৪, ৮৫০, ০০০. ০০ টাকা। গল্‌ফ ক্লাব-রিসোর্ট-ক্রিপ্টো-জমিজমা মিলিয়ে ট্রাম্প এখন আকাশছোঁয়া সম্পত্তির মালিক! রিয়াল এস্টেটের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ট্রাম্পের ডিজিটাল উদ্যোগগুলি  

4/10

ক্রিপ্টো-নগদ

Cryptocurrency, Liquid Assets, Cash

ট্রাম্পের ক্রিপ্টোকারেন্সি, নগদ এবং নগদ সমতুল্য সম্পত্তির পরিমাণ ২.৪ বিলিয়ন ডলার। ক্রিপ্টো বিক্রি এবং পূর্ববর্তী সম্পত্তি চুক্তির মাধ্যমে সমর্থিত হয়ে এর মূল্য ১.১ বিলিয়ন ডলার অনুমান করা হয়েছে।    

5/10

ট্রাম্প মিমকয়েন

TRUMP Memecoin

ট্রাম্পের বৃহত্তম ব্যক্তিগত ক্রিপ্টো সম্পদের মূল্য প্রায় ৭০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ওয়ার্ল্ড লিবার্টি ফাইন্যান্সিয়ালে তাঁর পরিবারের ক্রিপ্টো উদ্যোগে থাকা টোকেনগুলোর আনুমানিক মূল্য ৩৩৮ মিলিয়ন ডলার। স্টেবলকয়েন ব্যবসায় ট্রাম্পের ইউএসডি১ স্টেবলকয়েন ব্যবসার মূল্য ২৩৫ মিলিয়ন ডলার।    

6/10

সোশ্যাল মিডিয়া এবং প্রযুক্তি

Social Media & Technology

ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপ (টিএমটিজি) ধারাবাহিক নিট লোকসানের পরেও (২০২৪ সালে ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি), ট্রুথ সোশ্যাল-এর মূল কোম্পানিতে তার অংশীদারিত্ব একটি বহু-বিলিয়ন ডলারের কাগজে-কলমের সম্পদ হিসেবে রয়ে গিয়েছ  

7/10

গল্ফ ক্লাব এবং রিসোর্ট

Golf Clubs and Resorts

ট্রাম্পের আমেরিকার ছয় রাজ্যে ১০টি গলফ কোর্স রয়েছে (যার মোট মূল্য ৫০৭ মিলিয়ন ডলার)। স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে তিনটি ইউরোপীয় সম্পত্তি রয়েছে। যার মূল্য ১১৮ মিলিয়ন ডলার   

8/10

রিয়াল এস্টেট বিনিয়োগ

Real Estate Investments

'মার-এ-লাগো' ফ্লোরিডায় অবস্থিত ট্রাম্পের প্রাইভেট ক্লাবটির মূল্য প্রায় ৪৫৮ মিলিয়ন ডলার। ট্রাম্প ন্যাশনাল ডোরাল মিয়ামির মূল্য ২৫৫ মিলিয়ন ডলার। ট্রাম্পের স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগে ১.২ বিলিয়ন ডলারের।     

9/10

রিয়াল এস্টেট বিনিয়োগ

Real Estate Investments

'১২৯০ অ্যাভিনিউ অফ দ্য আমেরিকাস', নিউ ইয়র্কের এক আকাশচুম্বী ভবনে ৩০% মালিকানা ট্রাম্পের। যার মূল্য ১৩৭ মিলিয়ন ডলার। '৫৫৫ ক্যালিফোর্নিয়া স্ট্রিট', সান ফ্রান্সিসকোর এক কমপ্লেক্সে ৩০% মালিকানা ট্রাম্পের যার মূল্য ১২০ মিলিয়ন ডলার। 'ট্রাম্প টাওয়ার' নিউ ইয়র্ক সিটিতে ১১৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের কমার্সিয়াল ও রিটেইল স্পেসের মালিকানা ট্রাম্পের। ৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি পেন্টহাউসও আছে ট্রাম্পের।  

10/10

অন্যান্য সম্পদ (১২০ মিলিয়ন ডলার)

Other Assets

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে একটি পুনরুজ্জীবিত লাইসেন্সিং ও ব্যবস্থাপনা ব্যবসা (৫০১ মিলিয়ন ডলার), ব্যক্তিগত বিমান (১১ মিলিয়ন ডলার), এবং তার সন্তানদের দেওয়া ঋণ।

