Doomsday Clock: টিক-টিক-টিক! 'শেষের ঘড়ি' ছুঁয়ে ফেলল সেই সময়! ৮০ বছর পর আবার কি....কাঁপছে বিশ্ব!

Doomsday Clock Closer To Midnight: ডুমসডে ক্লক বুঝিয়ে দেয় বিশ্বের... যা কোনওমতেই শুভ নয়। মানবজাতি ধ্বংসের কতটা কাছাকাছি?

| Aug 08, 2025, 01:51 PM IST
'শেষের ঘড়ি' ছুঁয়ে ফেলল মধ্যরাত!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৮০ বছর আগে ঘটেছিল সেই ঘটনা। আবার ফিরে আসছে সেই কালো ছায়া। 'শেষের ঘড়ি', ডুমসডে ক্লক-ও মধ্যরাতের কাছাকাছি... ফলে ভয়ে, আতঙ্কে কাঁপছে সারা বিশ্ব!  

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ৮০ বছর পর আবার যেন সেই সময়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসী! ঘড়ির কাঁটা এখন মধ্যরাতের থেকে মাত্র ৮৯ সেকেন্ড দূরে দাঁড়িয়ে। ফলে আবার কি কোনও হিরোশিমা-নাগাসাকি? আশঙ্কা ঘনাচ্ছে।

৮০ বছর আগে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ অগাস্ট জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে আছড়ে পড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিক্ষেপ করে পরমাণু বোমা। ওদিকে এই ডুমসডে ক্লক বুঝিয়ে দেয় বিশ্ব কূটনীতির অস্থিরতাকে। 

সেই ভারসাম্য বিশ্লেষণ করেই পারমাণবিক বিশ্লেষক ও ভূ-রাজনৈতিক গবেষকরা 'শেষের ঘড়ি'র সময়কে এগিয়ে দিয়েছেন। কারণ, তাঁরা মনে করছেন, বিশ্বে এই মুহূর্তে ৩ পারমাণবিক মহান শক্তিধর দেশের মধ্যে যে ঠান্ডা লড়াই চলছে, তা বিশ্ববাসীর জন্য কোনওমতেই শুভ নয়।

আমেরিকার সঙ্গে ক্রমশ উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে রাশিয়া ও চিনের। ৩ দেশ-ই পরমাণু শক্তিধর দেশ। ওদিকে এই ৩ দেশ-ই তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্প্রসারণ করছে। 

রাশিয়া অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তি থেকে সরে এসেছে। চিন তার যুদ্ধাস্ত্রের মজুত বাড়াচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অস্ত্রাগার আধুনিকীকরণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। যা কোনও বড় মাপের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে!

প্রসঙ্গত, ১৯৪৫ সাল থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বুলেটিন অফ দ্য অ্যাটমিক সায়েন্টিস্টস (Bulletin of the Atomic Scientists)। যা কিনা পারমাণবিক অস্ত্র, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক প্রযুক্তি থেকে উদ্ভূত বিপদ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করে।

ম্যানহাটন প্রকল্পের বিজ্ঞানীরাই তৈরি করেছিলেন এই ডুমসডে ক্লক বা 'শেষের ঘড়ি'। তাঁদের ডিজাইন করা ঘড়িটি কখনই শুধু কেবল একটা ঘড়ি ছিল না। সেটি হয়ে ওঠে একটি প্রতীক! যা সতর্ক করে দেয়, মানবজাতি তার ধ্বংসের কতটা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে!

