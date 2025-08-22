Kaushiki Amavasya Tarapith: মহাপুণ্য কৌশিকী অমাবস্যায় এক বিশেষ মুহূর্তে তারাপীঠে খুলে যাবে রহস্যদরজা! তারপরই সেই আশ্চর্য অলৌকিক...

Kaushiki Amavasya Tarapith: মহাপুণ্য কৌশিকী অমাবস্যায় এক বিশেষ মুহূর্তে তারাপীঠে খুলে যাবে রহস্যদরজা! তারপরই সেই আশ্চর্য অলৌকিক...
Kaushiki Amavasya Tarapith: শুম্ভ-নিশুম্ভের অত্যাচারে দেবতারা অতিষ্ঠ হলে তাঁরা পার্বতীর শরণ নেন। দেবতাদের রক্ষা করতে মহামায়া দেবীমূর্তির রূপ ধরেন। আজ সেই লগ্ন। আর আজই ঘটে এক আশ্চর্য ঘটনা! কোথায়?
'তারা রাত্রি'
তারাপীঠে
মহানিশি, মহাতিথি
শিবের কাছে দেবতারা
'কালিকা, তুমি ওঁদের উদ্ধার করো'
অপূর্ব সুন্দরী কৃষ্ণবর্ণা
রহস্যদরজা উন্মোচন
বলা হয়, এদিন রাতে এক বিশেষ মুহূর্তে স্বর্গ ও নরক উভয়ের দরজাই কিছুক্ষণের জন্য খুলে যায়। সাধক তাঁর ইচ্ছেমতো বিশেষ শক্তিসাধনার মাধ্যমে সিদ্ধিলাভ করে বাঞ্ছিত ধামে চলে যান (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
