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রাজ্য সরকারি কর্মীদের পুজোতে দ্বিগুণ বেতন: অক্টোবরেই দুবার স্যালারি, চতুর্থীতেই DA-সহ বেতন, আবার কোনদিন? কারা, কত পাবেন হিসেব দেখে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Sep 16, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:43 PM IST

West Bengal Govt Employee October salary Update: শারদোৎসবের মুখে বড়সড় আর্থিক স্বস্তির খবর পেতে চলেছেন রাজ্য সরকারি কর্মীরা। অক্টোবরের শেষভাগে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হওয়ায় উৎসবের খরচের কথা মাথায় রেখে কর্মীদের অ্যাকাউন্টে একই মাসে দু'বার বেতন এবং উৎসবের অনুদান পাঠাতে পারে সরকার।

 

অক্টোবরে কেন দু'বার বেতন?1/17

অক্টোবরে কেন দু'বার বেতন?

সরকারি কর্মচারীদের নিয়মমাফিক প্রতি মাসের শেষে বা পরবর্তী মাসের শুরুতে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। 

 

উৎসবের মরশুম2/17

উৎসবের মরশুম

সাধারণত উৎসবের মরশুমে যাতে কর্মীদের অর্থাভাব না হয়, সেজন্য বিশেষ পরিস্থিতিতে মাসের অগ্রিম বেতন বা অ্যাডভান্স রিলিজ করার প্রশাসনিক রীতি রয়েছে।

 

প্রথম কিস্তি (সেপ্টেম্বরের নিয়মিত বেতন): 3/17

প্রথম কিস্তি (সেপ্টেম্বরের নিয়মিত বেতন):

অক্টোবর মাসের একেবারে শুরুর দিনগুলিতে কর্মীদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে সেপ্টেম্বর মাসের নিয়মিত পারিশ্রমিক।

দ্বিতীয় কিস্তি (অক্টোবরের অগ্রিম বেতন):4/17

দ্বিতীয় কিস্তি (অক্টোবরের অগ্রিম বেতন):

 দীর্ঘ ছুটির কারণে পরবর্তী মাসের বেতন অপেক্ষা না করিয়ে পুজোর ছুটির শেষ কর্মদিবসেই চলতি মাসের বেতন আগাম অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে।

 

সেপ্টেম্বর মাসের নিয়মিত বেতন:5/17

সেপ্টেম্বর মাসের নিয়মিত বেতন:

মাসের স্বাভাবিক বেতন চক্র অনুযায়ী ১ অক্টোবর থেকে ৩ অক্টোবরের মধ্যে কর্মীদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে।

 

উৎসব বোনাস বা অ্যাডহক গ্রান্ট:6/17

উৎসব বোনাস বা অ্যাডহক গ্রান্ট:

 যোগ্য পে-ব্যান্ডের কর্মচারীদের জন্য এই অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা ঢুকতে পারে ৮ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবরের মধ্যে।

 

অক্টোবরের অগ্রিম বেতন:7/17

অক্টোবরের অগ্রিম বেতন:

পুজোর দীর্ঘ ছুটির আগে, অর্থাৎ শেষ সরকারি কর্মদিবস হিসেবে ১৩ অক্টোবর থেকে ১৪ অক্টোবরের মধ্যে এই আগাম বেতনের টাকা অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হতে পারে।

কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা?8/17

কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা?

চলতি বছরের দিনপঞ্জি অনুযায়ী ১৫ অক্টোবর (চতুর্থী) থেকে ২১ অক্টোবর (বিজয়া দশমী) এবং ২৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত দীর্ঘ সরকারি ছুটি থাকার কথা। 

 

কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা?9/17

কবে অ্যাকাউন্টে ঢুকবে টাকা?

ফলে ১৪ অক্টোবর অফিস চলাকালীন শেষ কর্মদিবসেই ট্রেজারি থেকে কর্মীদের অ্যাকাউন্টে অগ্রিম বেতনের টাকা ক্রেডিট করার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

 

কত টাকা পাবেন সরকারি কর্মচারীরা?10/17

কত টাকা পাবেন সরকারি কর্মচারীরা?

কর্মীদের পদমর্যাদা, পে-লেভেল এবং সার্ভিস সিনিয়রিটির ওপর নির্ভর করে আর্থিক অঙ্ক নির্ধারিত হবে:

 

বেসিক পে ও মহার্ঘ ভাতা (DA):11/17

বেসিক পে ও মহার্ঘ ভাতা (DA):

প্রচলিত পে-ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী মূল বেতনের সঙ্গে নির্ধারিত মহার্ঘ ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা (HRA) এবং চিকিৎসা ভাতা যুক্ত হয়ে স্বাভাবিক মাসিক মোট বেতন ক্রেডিট হবে।

 

বোনাস ও এক্স-গ্রাশিয়া: 12/17

বোনাস ও এক্স-গ্রাশিয়া:

অর্থ দপ্তরের প্রচলিত সিলিং অনুযায়ী নির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর অধীনস্থ কর্মীরা উৎসব বোনাস (বা অ্যাডহক বোনাস) পাবেন। 

যাঁদের বেতন এই সীমার বাইরে,13/17

যাঁদের বেতন এই সীমার বাইরে,

যাঁদের বেতন এই সীমার বাইরে, তাঁদের জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে উৎসব অগ্রিম (Festival Advance) নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

 

সম্মিলিত আর্থিক অঙ্ক: 14/17

সম্মিলিত আর্থিক অঙ্ক:

এককালীন পুরো মাসের নিয়মিত বেতন, সঙ্গে আগাম মাসের সমপরিমাণ মূল বেতন ও ভাতা যোগ হলে কর্মীদের হাতে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ অর্থ পৌঁছবে। 

 

উদাহরণস্বরূপ,15/17

উদাহরণস্বরূপ,

যাঁদের মাসিক নেট স্যালারি প্রায় ৪০,০০০ টাকা, বোনাস ব্যতিরেকেই তাঁরা চলতি মাসে প্রায় ৮০,০০০ টাকা হাতে পেতে পারেন।

 

প্রশাসনিক নির্দেশিকার অপেক্ষা16/17

প্রশাসনিক নির্দেশিকার অপেক্ষা

নবান্ন বা রাজ্য অর্থ দফতরের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত ছুটির তালিকা ও আগাম বেতনের সরকারি গ্যাজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি। 

ট্রেজারি প্রস্তুতি17/17

ট্রেজারি প্রস্তুতি

তবে ট্রেজারি প্রস্তুতির ভিত্তিতে উৎসবের মুখেই কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পর পর এই অর্থ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

TAGS:
West Bengal govt employee
October salary update

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