Download Aadhaar Card via WhatsApp: আর কোনও কঠিন ধাপ, অপেক্ষা বা লাইনে দাঁড়ানো নয়! এবার হোয়াটসঅ্যাপেই পেয়ে যাবেন হাতে গরম নতুন আধার কার্ড...

How To Secure Aadhar Details: সাধারণত আধার ইউআইডিএআই (UIDAI) পোর্টাল বা ডিজিলকার (DigiLocker) অ্যাপ থেকে ডাউনলোড করা হয়। তবে এখন এটি সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে মাইগভ হেল্পডেস্ক চ্যাটবটের মাধ্যমেও ডাউনলোড করা যেতে পারে। 

| Sep 16, 2025, 04:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধার কার্ড প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি। ব্যাংক হোক বা মোবাইল সিম—দলিলপত্রে এটি বাধ্যতামূলক। কিন্তু আমরা যেহেতু ডিজিটাল পৃথিবীর দিকে এগোচ্ছি, আধারের সফট কপি শেয়ার করার ঝুঁকিও বাড়ছে। এখন একটি নতুন পদ্ধতি এসেছে, যার মাধ্যমে আপনি আধারের সংক্রান্ত তথ্য সুরক্ষিত করতে পারবেন।

সাধারণত আধার ইউআইডিএআই (UIDAI) পোর্টাল বা ডিজিলকার (DigiLocker) অ্যাপ থেকে ডাউনলোড করা হয়। তবে এখন এটি সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে মাইগভ হেল্পডেস্ক চ্যাটবটের মাধ্যমেও ডাউনলোড করা যেতে পারে। 

ই-আধার হবে সুরক্ষিত ও পাসওয়ার্ড-প্রটেক্টেড। ইচ্ছা করলে ব্যক্তি সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে আধার ডাউনলোড করতে পারবেন। এজন্য সরকারের অফিসিয়াল মাইগভ হেল্পডেস্ক চ্যাটবট সাহায্য করবে।

আপনার আধারের সঙ্গে সংযুক্ত মোবাইল নম্বর। একটি সক্রিয় ডিজিলকার অ্যাকাউন্ট (যদি আপনার কাছে না থাকে, তাহলে আপনি এটি ডিজিলকার ওয়েবসাইট বা অ্যাপে তৈরি করতে পারেন)  

মাইগভ (MyGov) হেল্পডেস্কের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর: +91-9013151515 (আপনার ফোনে এটি সংরক্ষণ করুন)। চ্যাটে “Namaste” অথবা “Hi” লিখুন। প্রদত্ত অপশন থেকে “DigiLocker Services” নির্বাচন করুন।

প্রথমে DigiLocker-এ একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন। এখন আপনার ১২ সংখ্যার আধার নম্বরটি প্রবেশ করান। ব্যবহারকারীরা হোয়াটসঅ্যাপে আধার নম্বর ও ওটিপি ভেরিফাই করে পিডিএফ ফরম্যাটে তাঁদের আধার পেতে পারবেন।

রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে ওটিপি আসার পর সেটি চ্যাটে লিখুন। আধার ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হলে, আপনার ডিজিলকারে থাকা নথির একটি তালিকা দৃশ্যমান হবে।  

তালিকা থেকে Aadhaar নির্বাচন করুন। আপনার আধার কার্ড পিডিএফ ফরম্যাটে পাওয়া যাবে।

এই সুবিধাটি কোনও অতিরিক্ত অ্যাপ ইনস্টল না করেই নিরাপদ উপায়ে আধার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি পেতে সাহায্য করে।

