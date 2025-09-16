Download Aadhaar Card via WhatsApp: আর কোনও কঠিন ধাপ, অপেক্ষা বা লাইনে দাঁড়ানো নয়! এবার হোয়াটসঅ্যাপেই পেয়ে যাবেন হাতে গরম নতুন আধার কার্ড...

Download Aadhaar Card via WhatsApp: আর কোনও কঠিন ধাপ, অপেক্ষা বা লাইনে দাঁড়ানো নয়! এবার হোয়াটসঅ্যাপেই পেয়ে যাবেন হাতে গরম নতুন আধার কার্ড...
How To Secure Aadhar Details: সাধারণত আধার ইউআইডিএআই (UIDAI) পোর্টাল বা ডিজিলকার (DigiLocker) অ্যাপ থেকে ডাউনলোড করা হয়। তবে এখন এটি সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপে মাইগভ হেল্পডেস্ক চ্যাটবটের মাধ্যমেও ডাউনলোড করা যেতে পারে।
1/9
হোয়াটসঅ্যাপেই আধার
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধার কার্ড প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি। ব্যাংক হোক বা মোবাইল সিম—দলিলপত্রে এটি বাধ্যতামূলক। কিন্তু আমরা যেহেতু ডিজিটাল পৃথিবীর দিকে এগোচ্ছি, আধারের সফট কপি শেয়ার করার ঝুঁকিও বাড়ছে। এখন একটি নতুন পদ্ধতি এসেছে, যার মাধ্যমে আপনি আধারের সংক্রান্ত তথ্য সুরক্ষিত করতে পারবেন।
2/9
হোয়াটসঅ্যাপেই আধার
photos
TRENDING NOW
3/9
হোয়াটসঅ্যাপেই আধার
4/9
হোয়াটসঅ্যাপেই আধার
5/9
হোয়াটসঅ্যাপেই আধার
6/9
হোয়াটসঅ্যাপেই আধার
7/9
হোয়াটসঅ্যাপেই আধার
8/9
হোয়াটসঅ্যাপেই আধার
9/9
হোয়াটসঅ্যাপেই আধার
photos