Dr. Subhash Chandra: কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন কী ভাবে? স্ট্রেস সামলানোর সহজ ৫টি টিপস পথিকৃত্‍ ড. সুভাষ চন্দ্রের...

Dr. Subhas Chandra's Tips to manage stress: ডঃ সুভাষ চন্দ্রের জীবন থেকে স্ট্রেস মোকাবিলার ৫টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, যা সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে। এসেল/জি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং মিডিয়া জগতের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ডঃ সুভাষ চন্দ্র আজ ৩০ নভেম্বর ৭৫ বছর পূর্ণ করেছেন। 

| Nov 30, 2025, 08:28 PM IST
স্ট্রেস সামলানোর সহজ টিপস

অনেক শীর্ষ স্তরের ব্যবসায়ী অথবা নেতা-মন্ত্রীরা মনে করেন, চাপ বা স্ট্রেস জীবনের একটি অনিবার্য অংশ—বিশেষ করে যখন আপনি বড় দল পরিচালনা করেন, কঠিন সিদ্ধান্ত নেন এবং উচ্চ-চাপের পরিস্থিতি সামলান। আসল বিষয়টি হলো, আপনি কী ভাবে এর মোকাবিলা করেন।

স্ট্রেস সামলানোর সহজ টিপস

ডঃ সুভাষ চন্দ্রের সাফল্যের গল্প আজও অনেক তরুণ পেশাদারকে অনুপ্রাণিত করে, যারা শান্ত মন নিয়ে উন্নতি করতে এবং চাপ সামলাতে চান। তিনি একজন সফল মিডিয়া ব্যারন, যার কাজ এবং অভ্যাস আমাদের শেখাতে পারে যে কীভাবে জীবনের চাপগুলিকে সহজভাবে মোকাবেলা করা যায়।

দিনটি শুরু করুন শান্ত মন নিয়ে

দিন শুরু হওয়ার আগে কয়েক মিনিট বসুন এবং কী কী করবেন তা লিখে ফেলুন। এটি সকালের স্ট্রেস দূর করতে সাহায্য করে এবং দিনের জন্য সঠিক মানসিকতা তৈরি করে।

যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, তাকে অগ্রাধিকার দিন

ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্বদের অনেক দায়িত্ব থাকে, কিন্তু তাঁরা কেবল সেই কাজেই মনোযোগ দেন। তাঁরা বোঝেন যে একবারে সবকিছু করা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা শান্তভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে, কোনটি প্রথমে করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেন। 

স্ট্রেস সামলানোর সহজ টিপস

যখন কাজের চাপ আপনাকে অসহিষ্ণু করে তুলবে, তখন আপনার কাজগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত করুন। সবচেয়ে বড় বা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি প্রথমে করুন। এটি আপনাকে বিভ্রান্ত হওয়ার অনুভূতি থেকে রক্ষা করবে এবং আপনাকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।

স্ট্রেস সামলানোর সহজ টিপস

বেশিরভাগ সেরা নেতাদের মধ্যে একটি জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়: তারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। কেউ কেউ প্রতিদিন হাঁটেন, আবার কেউ জিমে যান বা খেলাধুলায় অংশ নেন। ব্যায়াম মনকে সতেজ করতে এবং শরীরের চাপ দূর করতে সাহায্য করে। এর জন্য খুব ভারী ওয়ার্কআউটের প্রয়োজন নেই। একটু হাঁটা, এমনকি সাধারণ স্ট্রেচিং বা হালকা ব্যায়ামও অনেক উপকারে আসে। ব্যায়াম আপনাকে আরও পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারে এবং এটি চাপ কমাতেও সহায়ক।

রিচার্জ হওয়ার জন্য বিশ্রাম নিন

উচ্চ-প্রোফাইল মিডিয়া ব্যারনদের প্রায়শই দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের মাঝে বিরতি নিতে। এই ছোট বিরতিগুলি তাদের মনকে পরিষ্কার করতে এবং সতেজ মন নিয়ে ফিরে আসতে সাহায্য করে। একটানা কাজ ক্লান্তিকর হতে পারে এবং প্রচুর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। 

স্ট্রেস সামলানোর সহজ টিপস

ড. সুভাষ চন্দ্র উপদেশ দিয়েছেন, আপনি যদি প্রতিদিন এটি মেনে চলতে পারেন তবে এই ছোট কৌশলটি ব্যবহার করতে পারেন। আপনার স্ক্রিন থেকে কয়েক মিনিটের জন্য দূরে থাকুন, জল খান বা ধীরে ধীরে গভীর শ্বাস নিন। বিশ্রাম উপকারী, কারণ এটি আপনার শক্তি সংরক্ষণ করে এবং আপনার উৎপাদনশীলতা বাড়ায়।

