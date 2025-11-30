Dr. Subhash Chandra: কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করবেন কী ভাবে? স্ট্রেস সামলানোর সহজ ৫টি টিপস পথিকৃত্ ড. সুভাষ চন্দ্রের...
Dr. Subhas Chandra's Tips to manage stress: ডঃ সুভাষ চন্দ্রের জীবন থেকে স্ট্রেস মোকাবিলার ৫টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, যা সবাইকে অনুপ্রাণিত করবে। এসেল/জি গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং মিডিয়া জগতের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ডঃ সুভাষ চন্দ্র আজ ৩০ নভেম্বর ৭৫ বছর পূর্ণ করেছেন।
1/8
স্ট্রেস সামলানোর সহজ টিপস
2/8
স্ট্রেস সামলানোর সহজ টিপস
photos
TRENDING NOW
3/8
দিনটি শুরু করুন শান্ত মন নিয়ে
4/8
যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ, তাকে অগ্রাধিকার দিন
5/8
স্ট্রেস সামলানোর সহজ টিপস
6/8
স্ট্রেস সামলানোর সহজ টিপস
বেশিরভাগ সেরা নেতাদের মধ্যে একটি জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়: তারা নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। কেউ কেউ প্রতিদিন হাঁটেন, আবার কেউ জিমে যান বা খেলাধুলায় অংশ নেন। ব্যায়াম মনকে সতেজ করতে এবং শরীরের চাপ দূর করতে সাহায্য করে। এর জন্য খুব ভারী ওয়ার্কআউটের প্রয়োজন নেই। একটু হাঁটা, এমনকি সাধারণ স্ট্রেচিং বা হালকা ব্যায়ামও অনেক উপকারে আসে। ব্যায়াম আপনাকে আরও পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করতে পারে এবং এটি চাপ কমাতেও সহায়ক।
7/8
রিচার্জ হওয়ার জন্য বিশ্রাম নিন
8/8
স্ট্রেস সামলানোর সহজ টিপস
photos