/Driving Licence Validity: দেশজুড়ে ড্রাইভিং লাইসেন্সের নিয়মে বিরাট বদল: কারা পাবেন আর কারা পাবেন না? কখন বাতিল আপনার লাইসেন্স?

Driving licence validity rule 2026: যাঁদের নিজস্ব গাড়ি বা বাইক রয়েছে অথবা যাঁরা নতুন গাড়ি কেনার কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য অত্যন্ত খুশির খবর নিয়ে আসছে কেন্দ্র সরকার। সাধারণ মানুষকে আঞ্চলিক পরিবহন দফতর বা আরটিও (RTO)-এর চক্কর কাটা থেকে মুক্তি দিতে এবং সমস্ত কাজ আরও সহজ ও গতিশীল করতে একগুচ্ছ নিয়মে বড় বদল আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্র সরকার। এই নতুন পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য বেশিরভাগ সরকারি প্রক্রিয়াকে অনলাইন করা, যাতে কাগজের কাজ এবং সময় দুটোই বাঁচানো যায়।
ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ বেড়ে হচ্ছে ৫০ বছর। বর্তমানে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স (DL) তৈরির পর তার একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ বা লিমিট থাকে। সেই মেয়াদ শেষ হলে চালকদের আবার লাইসেন্স রিনিউ বা নবীকরণ করতে হয়।
এই রিনিউয়াল প্রক্রিয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে বারবার প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে আরটিও অফিসে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।
গ্রাহকদের এই ঝামেলা থেকে চিরতরে মুক্তি দিতে কেন্দ্র সরকার ড্রাইভিং লাইসেন্সের বর্তমান বৈধতার মেয়াদ ২০ বছর থেকে বাড়িয়ে সরাসরি ৫০ বছর করার প্রস্তাব বিবেচনা করছে।
এই নিয়মটি যদি চূড়ান্তভাবে কার্যকর হয়, তবে দেশের লক্ষ লক্ষ গাড়ি ও বাইক চালক এক বিরাট স্বস্তি পাবেন। চালকদের বারবার রিনিউয়ালের জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না।
পুরনো বা ব্যবহৃত গাড়ির (Second-hand Vehicles) কেনাবেচার ক্ষেত্রেও নিয়ম অনেক সহজ করতে চাইছে সরকার।
বর্তমানে কেউ যদি তাঁর পুরনো গাড়ি বা বাইক বিক্রি করেন, তবে নতুন মালিকের নামে সেই গাড়ির মালিকানা বদল বা ট্রান্সফার (Vehicle Transfer) করার জন্য প্রচুর আইনি ফর্ম্যালিটি পূরণ করতে হয়। অনেক সময় আরটিও-র চক্কর কাটতে কাটতে মাসের পর মাস কেটে যায়।
নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল বা অনলাইন করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, গাড়ি কেনাবেচার পর মালিকানা পরিবর্তনের কাজ ঘরে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে মাত্র কয়েকটি ক্লিকেই করে ফেলা সম্ভব হবে।
এর ফলে সরকারি কাজে যেমন স্বচ্ছতা আসবে, তেমনই দালালি রাজের অবসান ঘটবে। অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নথিপত্র যাচাই, ফি জমা দেওয়া এবং আবেদনের বর্তমান স্থিতি বা স্ট্যাটাস ট্র্যাক করা অনেক সহজ হবে।
সরকার যেমন একদিকে লাইসেন্স ও ট্রান্সফারের নিয়ম সহজ করছে, তেমনই সড়ক সুরক্ষার বিষয়ে কোনও আপস করতে রাজি নয়।
ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের বাগে আনতে একটি কড়া নিয়মের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যার নাম ‘নেগেটিভ পয়েন্ট সিস্টেম’ (Negative Point System)।
কোনও চালক যদি বারবার ট্রাফিক নিয়ম অমান্য করেন, তবে তাঁর অ্যাকাউন্টে নেগেটিভ বা ঋণাত্মক পয়েন্ট যুক্ত হতে থাকবে।
অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো (Over-speeding), ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করা (Red light jump), মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো বা অন্যান্য মারাত্মক অপরাধের জন্য চালকের পয়েন্ট কাটা যাবে।
নির্দিষ্ট সীমার বেশি নেগেটিভ পয়েন্ট হলে সংশ্লিষ্ট চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল বা সাসপেন্ডও হতে পারে।
ডিজিটাল ইন্ডিয়া গড়ার লক্ষ্যে কেন্দ্র সরকারের এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ড্রাইভিং লাইসেন্সের মেয়াদ ৫০ বছর করা এবং আরটিও-র কাজ অনলাইন করা।