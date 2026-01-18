English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ

  • FL Shop Closed: জানেন কি, এই বছর ২৮ দিন ড্রাই ডে? তালিকা মিলিয়ে আগেই স্টক করার প্ল্যানটা সেরে নিন...

Dry day calendar 2026: ২০২৬ সালে মুম্বাই ও দিল্লির মতো ভারতের প্রধান শহরগুলোতে ২৮টি নির্দিষ্ট দিনে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ থাকবে। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২ মাস জুড়ে এই দিনগুলো বিস্তৃত, যা সাধারণত রাজ্য আবগারি দফতর আগে থেকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়।  

| Jan 18, 2026, 05:35 PM IST
1/10

‘ড্রাই ডে’-সারা বছরের তালিকা

‘ড্রাই ডে’ (Dry Day) বলতে সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত এমন কিছু বিশেষ তারিখকে বোঝায়, যখন মদের দোকান, বার, হোটেল এবং রেস্তোরাঁয় অ্যালকোহল বা মদ বিক্রি নিষিদ্ধ থাকে।   

2/10

‘ড্রাই ডে’-সারা বছরের তালিকা

সাধারণত নির্বাচনের সময় জনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে অথবা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই দিনগুলো পালন করা হয়।  

3/10

‘ড্রাই ডে’-সারা বছরের তালিকা

ফেব্রুয়ারি ১৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার শিবরাত্রি   ১৯ ফেব্রুয়ারি  বৃহস্পতিবার ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ জয়ন্তী ২৩ ফেব্রুয়ারি সোমবার স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী জয়ন্তী ২৬ জানুয়ারি  সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবস  

4/10

‘ড্রাই ডে’-সারা বছরের তালিকা

মার্চ ৪ মার্চ বুধবার দোলযাত্রা (হোলি) ২০ মার্চ শুক্রবার ঈদ-উল-ফিতর ২৩ মার্চ সোমবার শহীদ দিবস ২৬ মার্চশুক্রবার রাম নবমী ২৩ মার্চ: শহীদ দিবস উপলক্ষে মদ বিক্রি শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রে নিষিদ্ধ থাকবে।

5/10

‘ড্রাই ডে’-সারা বছরের তালিকা

এপ্রিল ৩ এপ্রিল শুক্রবার গুড ফ্রাইডে ১০ এপ্রিলশুক্রবার মহাবীর জয়ন্তী ১৪ এপ্রিল মঙ্গলবার আম্বেদকর জয়ন্তী মে ১ মে শুক্রবার শ্রমিক দিবস / মহারাষ্ট্র দিবস / বুদ্ধ পূর্ণিমা ২৭ মে বুধবার ঈদুল আযহা (কুরবানি ঈদ)

6/10

‘ড্রাই ডে’-সারা বছরের তালিকা

জুন ২৬ জুন শুক্রবার মহরম জুলাই ২৫ জুলাই শনিবার আষাঢ়ী একাদশী  ২৯ জুলাই বুধবার গুরু পূর্ণিমা

7/10

‘ড্রাই ডে’-সারা বছরের তালিকা

আগস্ট ১৫ আগস্ট শনিবার স্বাধীনতা দিবস  ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার মিলাদ-উন-নবী (ঈদ-এ-মিলাদ)

8/10

‘ড্রাই ডে’-সারা বছরের তালিকা

২ অক্টোবর শুক্রবার গান্ধী জয়ন্তী ৭ অক্টোবর বুধবার মহর্ষি বাল্মীকি জয়ন্তী ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার বিজয়া দশমী (দশেরা)    

9/10

‘ড্রাই ডে’-সারা বছরের তালিকা

২৫ সেপ্টেম্বর: অনন্ত চতুর্দশী উপলক্ষে মহারাষ্ট্রে মদের দোকান বন্ধ থাকবে। ১৪ সেপ্টেম্বর: গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকে মদ বিক্রি বন্ধ থাকবে। ৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জন্মাষ্টমী  

10/10

‘ড্রাই ডে’-সারা বছরের তালিকা

৮ নভেম্বর: দীপাবলি উপলক্ষে শুধুমাত্র দিল্লি এবং এনসিআর (NCR) অঞ্চলে মদের দোকান বন্ধ থাকবে। ৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার কার্তিকী একাদশী ৮ নভেম্বর রবিবার দীপাবলি  ২৪ নভেম্বর মঙ্গলবার গুরু নানক জয়ন্তী ডিসেম্বর ২৫ ডিসেম্বর শুক্রবার বড়দিন (ক্রিসমাস)    

