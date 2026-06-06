/DU professor Debasmita Paul: মাস্ক পরা ২ জন, ৩০ মিনিট আর ডিভোর্স মামলা: দিল্লিতে বাঙালি অধ্যাপিকা দেবস্মিতাকে খুন করল কে?

DU professor Debasmita Paul Murder: মাস্ক পরা দুজন! কারা এরা? দেবস্মিতার খুনের সঙ্গে এদের কী যোগ? জানার চেষ্টায় পুলিস। মাথায় কোনও ভারী জিনিস দিয়ে আঘাতে খুন। কাটা ছিল কবজির শিরাও।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে একা ফ্ল্যাটে খুন বাঙালি অধ্যাপিকা। হাড়হিম নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পূর্ব দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভের ফ্ল্যাটে খুন হন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির অধ্যাপিকা দেবস্মিতা পাল। আর সেই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এবার সামনে এল বড় আপডেট।
জানা গিয়েছে, ৩ জুন, যেদিন দেবস্মিতা পাল খুন হন, সেদিনই তাঁর প্রোমোশনের জন্য ইন্টারভিউ ছিল। এমনকি সেদিন মায়ের জন্য ওষুধ কিনেও পাঠান। এরপর বৃহস্পতিবার সকাল থেকে একাধিকবার ফোন করেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে পুলিশে খবর দেন দেবস্মিতার দিদি দেবারতি। শেষে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে দেবস্মিতার দেহ উদ্ধার হয়।
তদন্তে নেমে পুলিসের হাতে এসেছে একটি সিসিটিভি ফুটেজ। যেখানে মাস্ক পরা এক পুরুষ ও মহিলাকে ঘিরে সন্দেহ গাঢ় হয়েছে। ৩ জুন বিকেল ৩টে ২০ মিনিট নাগাদ ওই দুজন ক্যাবে করে কমপ্লেক্সে আসেন। দুজনের মুখেই মুখে মাস্ক পরা ছিলেন। তাদের হাতে ব্যাগ ছিল। জানা গিয়েছে, তাঁরা দেবস্মিতা পালের ফ্ল্যাটে পৌঁছানোর জন্য লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করেন। ৩০ মিনিট পর পোশাক পরিবর্তন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। আর এখানেই দানা বেঁধেছে সন্দেহ।
কারা এরা? দেবস্মিতার খুনের সঙ্গে এদের কী যোগ? জানার চেষ্টায় পুলিস। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মাথায় কোনও ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। কবজির শিরাও ছিল কাটা। কিন্তু দেবস্মিতার ঘর থেকে কোনও জিনিস চুরি হয়নি। এমনকি তাঁর কানের দুলটাও অক্ষত। পরিচিত কেউই খুনি বলে সন্দেহ পুলিসের।
আরও জানা গিয়েছে, গত ৪ বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের মামলা চলছে দেবস্মিতার। ২০২২ সালে বেঙ্গালুরু বসবাসকারী স্বামীর থেকে আলাদা হওয়ার পর থেকে দিল্লিতে একাই বসবাস করছিলেন ৪২ বছর বয়সী অধ্যাপিকা দেবস্মিতা। খুনের সঙ্গে এই বিষয়টির যোগ রয়েছে কিনা,তাও খতিয়ে দেখছে।