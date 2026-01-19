Rs 1.48 lakh per month Minimum wage for private-sector employees: বড় সংস্কার! বেসরকারি কর্মীদের ন্যূনতম মাসে বেতন এবার ১.৪৮ লক্ষ টাকা! কারণ...
শ্রম মানের উন্নতিকরণের জন্য বেতন কাঠামোর সংস্কার করেছে সরকার।
Minimum wage for private-sector employees: শ্রম মানের উন্নতিকরণের জন্য বেতন কাঠামোর সংস্কার করেছে সরকার।
1/7
বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...
2/7
বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...
photos
TRENDING NOW
3/7
বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...
4/7
বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...
5/7
বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...
6/7
বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...
7/7
বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...
photos