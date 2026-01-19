English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Rs 1.48 lakh per month Minimum wage for private-sector employees: বড় সংস্কার! বেসরকারি কর্মীদের ন্যূনতম মাসে বেতন এবার ১.৪৮ লক্ষ টাকা! কারণ...

Rs 1.48 lakh per month Minimum wage for private-sector employees: বড় সংস্কার! বেসরকারি কর্মীদের ন্যূনতম মাসে বেতন এবার ১.৪৮ লক্ষ টাকা! কারণ...

 শ্রম মানের উন্নতিকরণের জন্য বেতন কাঠামোর সংস্কার করেছে সরকার।

| Jan 19, 2026, 06:00 PM IST

Minimum wage for private-sector employees: শ্রম মানের উন্নতিকরণের জন্য বেতন কাঠামোর সংস্কার করেছে সরকার।

1/7

বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেসরকারি কর্মীদের ন্যূনতম মাসে বেতন ১.৪৮ লক্ষ টাকা! নির্দিষ্ট করল সরকার!

2/7

বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...

শুনেই অবাক লাগছে, স্বপ্ন মনে হচ্ছে? না এটাই সত্যি? শ্রম মানের উন্নতিকরণের জন্য বেতন কাঠামোর সংস্কার করেছে সরকার।

3/7

বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...

আর তারপরই বেসরকারি খাতে ন্যূনতম মজুরির টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে ১.৪৮ লাখ টাকা করল সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সরকার।

4/7

বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...

দুবাই সহ সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে ২০২৬-এর ১ জানুয়ারি থেকে সরকার বেসরকারি খাতে কর্মীদের জন্য প্রতি মাসে ন্যূনতম বেতন ৬,০০০ দিরহাম (ভারতীয় মুদ্রায় ১.৪৮ লক্ষ টাকা) বাধ্যতামূলক করেছে।

5/7

বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...

আগে যা ছিল ৫,০০০ দিরহাম  বা ১.২৩ লক্ষ টাকা। ২০২৬-এর ৩০ জুনের মধ্যে নতুন নিয়ম অনুযায়ী বেতন চালু করতে হবে সকল কোম্পানিকে। নইলে জরিমানা ভোগ করতে হবে।  

6/7

বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...

এখন এই নতুন নিয়মের সুবিধা কি দুবাইতে কর্মরত ভারতীয় কর্মীরাও পাবেন? 

7/7

বেসরকারিতে ন্যূনতম মাসিক বেতন...

উত্তর হল, না। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই নতুন ন্যূনতম মজুরি কেবল সংযুক্ত আরব আমিরাশাহীর নাগরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, প্রবাসী কর্মীদের জন্য নয়। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

SIR in Bengal: SIR-এ নাম ভুল, বিয়ের দিনেই শুনানি! নোটিস পেয়ে শেষে পাত্র...

পরবর্তী অ্যালবাম

SIR in Bengal: SIR-এ নাম ভুল, বিয়ের দিনেই শুনানি! নোটিস পেয়ে শেষে পাত্র...

SIR in Bengal: SIR-এ নাম ভুল, বিয়ের দিনেই শুনানি! নোটিস পেয়ে শেষে পাত্র...

SIR in Bengal: SIR-এ নাম ভুল, বিয়ের দিনেই শুনানি! নোটিস পেয়ে শেষে পাত্র... 8
Vande Bharat Sleeper Ticket refund: বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিট ক্যানসেল করলে কত টাকা ফেরত পাবেন, জেনে নিন...

Vande Bharat Sleeper Ticket refund: বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিট ক্যানসেল করলে কত টাকা ফেরত পাবেন, জেনে নিন...

Vande Bharat Sleeper Ticket refund: বন্দে ভারত স্লিপারের টিকিট ক্যানসেল করলে কত টাকা ফেরত পাবেন, জেনে নিন... 6
Silver Price Today: রুপোর রেকর্ড! লক্ষ লক্ষ লক্ষ! পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এত দামি হয়নি সাদা ধাতু! আর কত উঠবে?

Silver Price Today: রুপোর রেকর্ড! লক্ষ লক্ষ লক্ষ! পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এত দামি হয়নি সাদা ধাতু! আর কত উঠবে?

Silver Price Today: রুপোর রেকর্ড! লক্ষ লক্ষ লক্ষ! পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও এত দামি হয়নি সাদা ধাতু! আর কত উঠবে? 7
Wildfire: জ্বলছে দেশের দাক্ষিণাত্য! ভয়াবহ আগুনে হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, জারি জরুরি অবস্থা, জীবন্ত দগ্ধ...

Wildfire: জ্বলছে দেশের দাক্ষিণাত্য! ভয়াবহ আগুনে হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, জারি জরুরি অবস্থা, জীবন্ত দগ্ধ...

Wildfire: জ্বলছে দেশের দাক্ষিণাত্য! ভয়াবহ আগুনে হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, জারি জরুরি অবস্থা, জীবন্ত দগ্ধ... 6