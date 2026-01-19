Saugata Roy Hospitalized: ফের খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন দমদমের সাংসদ, তড়িঘড়ি হাসপাতালে! কী হয়েছে সৌগত রায়ের...

Saugata Roy Hospitalized: ফের খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন দমদমের সাংসদ, তড়িঘড়ি হাসপাতালে! কী হয়েছে সৌগত রায়ের...
Saugata Roy Health: ফের গুরুতর অসুস্থ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। রবিবার রাতে আচমকাই বাড়িতে অসুস্থ বোধ করেন তিনি। তড়িঘড়ি হাসপাতালে অ্যাডমিট করানো হল তাঁকে।
অসুস্থ সৌগত রায়
অসুস্থ সৌগত রায়
অসুস্থ সৌগত রায়
অসুস্থ সৌগত রায়
অসুস্থ সৌগত রায়
প্রসঙ্গত, গত বছরও একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় তৃণমূল সাংসদকে। জুন মাসে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। তখন জানা যায়, ডিমেনশিয়া ভুগছেন দমদমের সাংসদ। আচ্ছন্নভাব, অসংলগ্ন কথাও বলছিলেন তিনি। দাদা তথাগত রায় জানিয়েছিলেন, বাড়িতে একাধিবার পড়ে গিয়েছিলেন। য়েক দিন আগে পেসমেকার বসানো হয়। নার্ভেরও সমস্যা আছে।
অসুস্থ সৌগত রায়
অসুস্থ সৌগত রায়
