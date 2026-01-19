English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Saugata Roy Hospitalized: ফের খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন দমদমের সাংসদ, তড়িঘড়ি হাসপাতালে! কী হয়েছে সৌগত রায়ের...

Saugata Roy Hospitalized: ফের খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন দমদমের সাংসদ, তড়িঘড়ি হাসপাতালে! কী হয়েছে সৌগত রায়ের...

Saugata Roy Health: ফের গুরুতর অসুস্থ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। রবিবার রাতে আচমকাই বাড়িতে অসুস্থ বোধ করেন তিনি। তড়িঘড়ি হাসপাতালে অ্যাডমিট করানো হল তাঁকে।

| Jan 19, 2026, 12:20 PM IST
1/7

অসুস্থ সৌগত রায়

অয়ন শর্মা: ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হল তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে (MP Sougata Roy)। দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে রবিবার রাতে। 

2/7

অসুস্থ সৌগত রায়

হাসপাতাল সূত্রে খবর, হঠাৎই ব্লাড প্রেসার লো হয়ে যাওয়ায়, অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। এর সঙ্গে ডায়রিয়ার সমস্যাও রয়েছে।   

3/7

অসুস্থ সৌগত রায়

যার জেরে পরিবারের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করার।  

4/7

অসুস্থ সৌগত রায়

এর আগেও অসুস্থ হয়ে একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দমদমের সাংসদ সৌগত রায়কে। রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হয়েছে। পেসমেকার ঠিকমতো কাজ করছে কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে।  

5/7

অসুস্থ সৌগত রায়

প্রসঙ্গত, গত বছরও একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় তৃণমূল সাংসদকে। জুন মাসে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। তখন জানা যায়, ডিমেনশিয়া ভুগছেন দমদমের সাংসদ। আচ্ছন্নভাব, অসংলগ্ন কথাও বলছিলেন তিনি। দাদা তথাগত রায় জানিয়েছিলেন, বাড়িতে একাধিবার পড়ে গিয়েছিলেন। য়েক দিন আগে পেসমেকার বসানো হয়। নার্ভেরও সমস্যা আছে।   

6/7

অসুস্থ সৌগত রায়

উল্লেখ্য, বয়স প্রায় আশি ছুঁইছুঁই। শরীর আর আগের মতো নেই। বারবারই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন সৌগত। গত বছর মার্চে লোকসভা অধিবেশনে শেষে সংসদ থেকে বেরোনোর সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তখন তৃণমূল সাংসদকে দিল্লির রামমনোহন লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন দলের সতীর্থরাই। তবে তখন হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন হয়নি।

7/7

অসুস্থ সৌগত রায়

৩০ এপ্রিল ২০২৫, অক্ষয়তৃতীয়ার দিন আড়িয়াদহে একটি মন্দির উদ্বোধন করতে যাওয়ার সময় ফের অসুস্থ হয়ে পড়েন সৌগত। তড়িঘড়ি তাঁকে বেলঘরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতাল ভর্তি করানো হয়। সেই সময় সৌগতের বুকে পেসমেকার বসানো হয়েছিল।

