/বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী! কাঠের শিল্পকর্মে বাঙালির সমুদ্রজয়ের গল্প লিখল দমদম পার্ক তরুণ সংঘ

Durga Puja 2026: দমদম পার্ক তরুণ সংঘের এবারের দুর্গাপূজার থিম ‘বেনিয়া কথা’। শিল্পী অনির্বাণের ভাবনায় মণ্ডপজুড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রাচীন বাংলার বণিকদের রোমাঞ্চকর সমুদ্রযাত্রার ইতিহাস। মূলত নান্দনিক কাঠের কাজের কোলাজ দিয়ে গোটা মণ্ডপটি সাজিয়ে তোলা হয়েছে।
অয়ন ঘোষাল: কথায় বলে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, আর সেই লক্ষ্মীলাভের আশাতেই যুগ যুগ ধরে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন বাংলার বেনিয়ারা!
সেই বেনিয়াদের সমুদ্রযাত্রার গল্পই এবার ফুটে উঠেছে মণ্ডপে।
ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা বেনিয়াদের কথাতেই সেজে উঠেছে দমদম পার্ক তরুণ সংঘের এবারের মণ্ডপ!
থিমের নাম বেনিয়া কথা। শিল্পী অনির্বাণ।
মূলত কাঠের কাজের অনবদ্য কোলাজ দিয়ে শিল্প ভাবনা।
এই মণ্ডপ ইতোমধ্যেই জি ২৪ ঘণ্টার মর্যাদাপূর্ণ ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’র চূড়ান্ত সেরা দশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।
পুজো মানেই জি ২৪ ঘণ্টার বিশেষ নিবেদন ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’। উত্তর ও দক্ষিণ- দুই কলকাতা মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এই সেরা দশের তালিকা।
উত্তর কলকাতা থেকে ‘মহাপুজো সেরা বারোয়ারি’র তালিকায় দমদম পার্ক তরুণ সংঘের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে সল্টলেক এফডি ব্লক, চোরবাগান সর্বজনীন, হাতিবাগান সর্বজনীন এবং নেতাজি সড়ক আঞ্চলিক আদিবাসীবৃন্দ।