Asha Bhosle Superhit 10 Songs: 'দম মারো দম' থেকে 'জারা সা ঝুম লু ম্যায়', রইল আশার সেরা ১০ গানের প্লে লিস্ট

Asha Bhosle Superhit 10 Songs: 'দম মারো দম' থেকে 'জারা সা ঝুম লু ম্যায়', রইল আশার সেরা ১০ গানের প্লে লিস্ট

Asha Bhosle Superhit 10 Songs: শুধুমাত্র তাঁর গলার দৌলতেই উতরে গিয়েছিল বহু গান

| Apr 12, 2026, 02:42 PM IST
বিরাট উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েক দশক

দিদি লতা মঙ্গেশকরের বিশাল ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে নিজের অনন্য পরিচয় তৈরি করা খুব ছোটখাটো ব্যাপার নয়। লতার একছত্র সাম্রাজ্য হারিয়ে গিয়েছেন বহু প্রতিভাবান শিল্পী। তার মধ্য়ে থেকেই বিরাট উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আশা ভোঁসলে। ৯২ বছর বয়সে থামল তারা পথচলা। হরে রাম হরে কৃষ্ণ ছবির 'দম মারো দম' থেকে শুরু করে 'এক ম্যায় অর এক তু'...মতো গান তাঁর কন্ঠ অন্য মাত্রা পেয়েছিল। শুধুমাত্র তাঁর গলার দৌলতেই উতরে গিয়েছিল বহু গান।  

চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে জো দিল কো...

মহম্মদ রফির সঙ্গে আশা ভোঁসলের এই গানটি হিন্দি গানের ইতিহাসে এক মাইলফলক। ইয়াদোঁ কি বারাত ছবির ছবির জন্য গানটি লিখেছিলেন মজরুহু সুলতান পুরি। সুর করেছিলেন রাহুল দেব বর্মন। ভারত তো বটেই পাকিস্তানেও গানটি বিশাল হিট।

পিয়া তু আব তো আ যা...

গানটি একেবারে অন্যরকম সুর করেছিলেন রাহুল দেব বর্মন। ১৯৭১ সালে গানটি রেকর্ড করা হয়েচিল ক্যারাভ্যান ছবির জন্য। মজরুহু সুলতানপুরির লেখা ওই গানটি ছবিতে পিকচারাইজ করেছিলেন হেলেন।

দিল চিজ ক্যায় হ্যায়...

বিখ্য়াত এই গজলটির আজও মানুষের মনে গেঁথে রয়েছে। ক্ল্যাসিক্যাল গানে তাঁর দখল কতদূর তা আশা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এই গজলের মাধ্যমে। উমরাও জান ছবির জন্য এই গজলটির সুর করেছিলেন খৈয়াম। 

এক ম্যায় ঔর এক তু...

খেল খেল মে, ছবির জন্য় এই গানটি গেয়ছিলেন আশা ভোঁসলে ও কিশোর কুমার। ছবিতে ছিলেন ঋষি কাপুর ও নিতু সিং। গুশলান বাওরার লেখা গানে সুর করেছিলেন আর ডি বর্মন।

জওয়ানি জানে মন...

বলিউডের সংগীত জগতের বিরাট মাইলস্টোন। নমক হালাল ছবির এই গানটি সুর করেছিলেন বাপ্পি লাহিড়ি। লিখেছিলেন আনজান। পর্দায় গানটি ছিল পরভিন ববির লিপে। ওয়েস্ট্রান সুরের ছোঁয়ায় গানটি আজও ঘোরে মানুষের মুখে মুখে।

ইয়ে মেরা দিল...

একেবারে অনন্য গায়কি দিয়ে ডন ছবির এই গানটি উতরে দিয়েছিলেন আশা ভোঁসলে। গানটি লিখেছিলেন ইন্দিবর, সুর করেছিলেন কল্যাণজি আনন্দজি। গানটিকে ক্যাবারে নেচেছিলেন হেলেন।

দম মারো দম...

জিনাত আমানের লিপে আশা ভোঁসলের এই কাল্ট গানটির বহু রিমেক হয়েছে। আশার নিজস্ব স্টাইল ও জিনাত আমানের পারফরমেন্সে মাতিয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। হরে কৃষ্ণ হরে রাম ছবিতে আনন্দ বক্সীর লেখা এই গানে সুর দিয়েছিলেন আর ডি বর্মন।

মেরা কুছ সামান...

ইজাজত ছবির জন্য এই আসাধারণ গানটি গেয়েছিলেন আশা। গুলজারের লেখা এই গানটির সুর করেছিলেন রাহুল দেব বর্মন। কালজয়ী এই গানের জন্য জাতীয় পুরস্কার পান আশা।

যারা সা ঝুম লু মেঁ...

আশা ভোঁসলে দেখিয়ে দিয়েছেন বয়স কোনও বিষয় নয়, তিনিও পারেন আধুনিক বলিউডের সঙ্গে মানিয়ে চলতে।   ১৯৯৫ সালে শাহরুখ খানের দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে ছবির জন্য অভিজিত্র সঙ্গে গানটি গিয়েছিলেন আশা। এবং তা সুপারহিট হয় যায়।

ছোটি সি কাহানি সে....

মন ছুঁয়ে যাওয়া এই গানটি আশা ভোঁসলে গেয়েছিলেন নাসিরউদ্দিন শাহর ছবি ইজাজতের জন্য। গুলজারের লেখায় গানটির সুরে করেছিলেন আর ডি বর্মন।

