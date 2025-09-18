English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Durga Puja 2025: এক ঝলকে উত্তরের ৪ ব্লক বাস্টার পুজো!

Durga Puja 2025: রবিবার মহালয়া।  পুজো কাউন্টডাউন শুরু।   ঠাকুর দেখার প্ল্যানও করে নিয়েছেন অনেকেই। এবছর কেমন হচ্ছে উত্তর কলকাতার ৪ ব্লক বাস্টার পুজো। আসুন দেখে নিই প্রথম এবং এক্সক্লুসিভ ঝলক।

Sep 18, 2025, 04:37 PM IST
1/5

অয়ন ঘোষাল: পুজো শুরু হল বলে। রবিবার মহালয়া। ঠাকুর দেখার প্ল্যানও করে নিয়েছেন অনেকেই। বস্তুত, ভিড় এড়াতে অনেকেই হয়তো মহালয়া দিন থেকেই ঠাকুর দেখতে বেরিয়েও পড়বেন। এবছর কেমন হচ্ছে উত্তর কলকাতার ৪ ব্লক বাস্টার পুজো। আসুন দেখে নিই প্রথম এবং এক্সক্লুসিভ ঝলক।

2/5

দমদম নাগেরবাজার ক্ষুদিরাম কলোনি সর্বজনীন দুর্গোত্‍সব

৭৬ তম বর্ষের এই পুজোর থিম বিলুপ্তি। মণ্ডপ জুড়ে কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া প্রাণীদের জীবাশ্ম বা ফসিলের কোলাজ। কর্নাটকের পরিবেশ গবেষক শালুমারাদা থিমাক্কা। বিবর্তনের পথে হারিয়ে যাওয়া প্রাণী ও জীবাশ্ম নিয়ে রীতিমতো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা করেছেন তিনি। ২০১৯ সালে পদ্মশ্রী পান শালুমারাদা। মা দুর্গার মুখের আদল তাঁরই। থিমশিল্পী  সম্রাট ভট্টাচার্য।  

3/5

আহিরিটোলা সর্বজনীন

উত্তর কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত পুজো। এবছর  ৮৬ তম বর্ষ। থিম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হাত ধরে মানুষের জীবনযাপনের বদল। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই এগোচ্ছে বিজ্ঞান।  আবার অনেক ক্ষেত্রেই সেই প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করছে বিজ্ঞানই! এই টানাপোড়েনই এবারে থিম ভাবনা। 

4/5

কাশী বোস লেন

বরাবরের বিগ বাজেটের পুজো। প্রতিপদ থেকেই শুরু পুজো।   ৮৭ তম বর্ষে থিমে পাকদণ্ডী। এছর শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদারকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা। শুধু মণ্ডপ নয়, পুজোয় গোটা পাড়া সেজে উঠেছে লীলা মজুমদারের সৃষ্টির কোলাজে। থিমশিল্পী  অনির্বাণ দাস।

5/5

শতবর্ষে টালা প্রত্যয়

উত্তরে যে পুজোর কথা না বললেই নয়। এবছর শতবর্ষে পা দিল টালা প্রত্যয়। থিম সংগীত লিখে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থিমশিল্পী  ভবতোষ সূতার। মা এখানে কর্ষকের এক সুবিশাল যন্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে। বিশ্বের নানা প্রান্তের কৃষকদের জীবন সংগ্রামে ইনস্টলেশন এবার নজর তাড়বে দর্শকদের।

Shukra Gochar 2025: উৎসব-আবহে আকস্মিক ধনলাভ! শুক্রের ৪ চালেই ষোলো কলা লাভ! জেনে নিন এই পুজোয় কপাল খুলছে কাদের...

