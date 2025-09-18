Durga Puja 2025: এক ঝলকে উত্তরের ৪ ব্লক বাস্টার পুজো!
Durga Puja 2025: রবিবার মহালয়া। পুজো কাউন্টডাউন শুরু। ঠাকুর দেখার প্ল্যানও করে নিয়েছেন অনেকেই। এবছর কেমন হচ্ছে উত্তর কলকাতার ৪ ব্লক বাস্টার পুজো। আসুন দেখে নিই প্রথম এবং এক্সক্লুসিভ ঝলক।
1/5
2/5
দমদম নাগেরবাজার ক্ষুদিরাম কলোনি সর্বজনীন দুর্গোত্সব
৭৬ তম বর্ষের এই পুজোর থিম বিলুপ্তি। মণ্ডপ জুড়ে কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া প্রাণীদের জীবাশ্ম বা ফসিলের কোলাজ। কর্নাটকের পরিবেশ গবেষক শালুমারাদা থিমাক্কা। বিবর্তনের পথে হারিয়ে যাওয়া প্রাণী ও জীবাশ্ম নিয়ে রীতিমতো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা করেছেন তিনি। ২০১৯ সালে পদ্মশ্রী পান শালুমারাদা। মা দুর্গার মুখের আদল তাঁরই। থিমশিল্পী সম্রাট ভট্টাচার্য।
photos
TRENDING NOW
3/5
আহিরিটোলা সর্বজনীন
4/5
কাশী বোস লেন
5/5
শতবর্ষে টালা প্রত্যয়
photos