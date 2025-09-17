Government Employees Salary: পুজোর উপহার! সরকারি কর্মীদের আগাম বেতন মমতার, মাস শেষের আগেই অ্যাকাউন্টে...
Durga Puja 2025: পুজোর ছুটি ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। তাই এ মাসের বেতন ছুটি পড়ার আগেই দিয়ে দেওয়া হবে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পেনশন পাবেন ১ অক্টোবর। কেন্দ্র ও রাজ্য়ের সরকারি কর্মীরা বেতন পাবেন ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।
