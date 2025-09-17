English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Government Employees Salary: পুজোর উপহার! সরকারি কর্মীদের আগাম বেতন মমতার, মাস শেষের আগেই অ্যাকাউন্টে...

Durga Puja 2025: পুজোর ছুটি ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। তাই এ মাসের বেতন ছুটি পড়ার আগেই দিয়ে দেওয়া হবে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পেনশন পাবেন ১ অক্টোবর। কেন্দ্র ও রাজ্য়ের সরকারি কর্মীরা বেতন পাবেন ২৬ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। 

| Sep 17, 2025, 03:25 PM IST
1/8

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর। পুজোর আগেই তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে সেপ্টেম্বর মাসের বেতন।সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ ও ২৫ তারিখের মধ্যেই  রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অ‍্যাকাউন্টে বেতন ঢুকে যাবে। 

2/8

একইসঙ্গে গ্র‌্যান্ট-ইন-এড বেতন, ওয়েজেস, রেমুনারেশন, স্টাইপেন্ড এবং অনারারিয়ামও ওই দিন দেওয়া হবে ৷ মঙ্গলবার অর্থ দফতর থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। 

3/8

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পুজোর ছুটি ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। তাই এ মাসের বেতন ছুটি পড়ার আগেই দিয়ে দেওয়া হবে।অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা পেনশন পাবেন ১ অক্টোবর।

4/8

সেপ্টেম্বর মাসের জয় বাংলা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের অর্থও ওইদিন থেকেই ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যাবে।

5/8

৭ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি থাকবে সব দফতর। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেও রাজ্যের তাদের কর্মচারীদের বেতন ২৬ সেপ্টেম্বর অগ্রিম দিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

6/8

মনে করা হচ্ছে এতে যেমন কর্মীদের আর্থিক পরিকল্পনা সহজ হবে, তেমনই চাঙ্গা হবে উৎসবের বাজারও। 

7/8

সব মিলিয়ে, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের ঘোষণায় সরকারি কর্মীদের হাতে উৎসবের আগেই বেতন পৌঁছনো শুধু অর্থনৈতিক স্বস্তিই দেবে না, পুজোর আনন্দে বাড়তি মাত্রাও যোগ করবে। 

8/8

এদিকে বাংলার প্রকল্পে টাকা আটকে তাই পুজোর আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের আগাম বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। 

