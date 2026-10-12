আলপনা-গ্রাফিত্তিতে বর্ণময় পার্ক স্ট্রিট: অ্যালেন পার্কে ফুটে উঠছে দিব্য 'তাণ্ডব'; রাতে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন

Allen Park Durga Puja Park Street: সাহেবপাড়ায় দুর্গাপুজো? ইতিহাসকে মনে রাখলে তা, খানিকটা বলা যায় বইকি। পুরনো সাহিত্যে ও সিনেমায় কলকাতার এই অঞ্চলকে তো এককালে 'সাহেবপাড়া' হিসেবেই জানত লোকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুরনো সাহিত্যে ও সিনেমায় কলকাতার এই অঞ্চলকে এককালে 'সাহেবপাড়া' হিসেবেই জানত লোকে। পার্ক স্ট্রিট। এহেন পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্ক গত কয়েকবছর ধরে ছিল বাঙালির ক্রিসমাস-পর্যটনের অন্যতম অংশ ছিল। সেই পার্ক স্ট্রিটে এবার শারদীয়ার ছোঁয়া।
অয়ন ঘোষাল: পুজো যত এগিয়ে আসছে তত বর্ণময় হয়ে উঠছে পার্ক স্ট্রিট। এখানকার রাস্তায় চলছে চার রকম রঙের মিশেলে আলপনা, চলছে গ্রাফিত্তির কাজও।
পুজো উদ্বোধনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চ প্রস্তুত। আজ, সোমবার রাত ৯ টায় উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
কলকাতা সনাতনী সংঘ এই প্রথমবার পুজোর আয়োজন করছে পার্ক স্ট্রিট অ্যালেন পার্কে।
এই পুজোয় থাকছে থিমের ভাবনা। থিমের নাম 'তাণ্ডব'! মণ্ডপে শিবের তাণ্ডবের ছোঁয়া।
রয়েছে এক সুবিশাল ডমরু! সঙ্গে রুদ্রাক্ষ দিয়ে তৈরি মণ্ডপের প্রবেশপথে ৭০ ফুট উঁচু শিবের অবয়ব!
পুজো মণ্ডপের খিলান এবং মণ্ডপের অন্দরসজ্জা অনেকটা সোমনাথ মন্দিরের ধাঁচে। (ছবি: অয়ন ঘোষাল)