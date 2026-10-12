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আলপনা-গ্রাফিত্তিতে বর্ণময় পার্ক স্ট্রিট: অ্যালেন পার্কে ফুটে উঠছে দিব্য 'তাণ্ডব'; রাতে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে উদ্বোধন

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 12, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 10:17 AM IST

Allen Park Durga Puja Park Street: সাহেবপাড়ায় দুর্গাপুজো? ইতিহাসকে মনে রাখলে তা, খানিকটা বলা যায় বইকি। পুরনো সাহিত্যে ও সিনেমায় কলকাতার এই অঞ্চলকে তো এককালে 'সাহেবপাড়া' হিসেবেই জানত লোকে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুরনো সাহিত্যে ও সিনেমায় কলকাতার এই অঞ্চলকে এককালে 'সাহেবপাড়া' হিসেবেই জানত লোকে। পার্ক স্ট্রিট। এহেন পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্ক গত কয়েকবছর ধরে ছিল বাঙালির ক্রিসমাস-পর্যটনের অন্যতম অংশ ছিল। সেই পার্ক স্ট্রিটে এবার শারদীয়ার ছোঁয়া।

বর্ণময় পার্ক স্ট্রিট1/6

বর্ণময় পার্ক স্ট্রিট

অয়ন ঘোষাল: পুজো যত এগিয়ে আসছে তত বর্ণময় হয়ে উঠছে পার্ক স্ট্রিট। এখানকার রাস্তায় চলছে চার রকম রঙের মিশেলে আলপনা, চলছে গ্রাফিত্তির কাজও। 

মঞ্চ প্রস্তুত2/6

মঞ্চ প্রস্তুত

পুজো উদ্বোধনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চ প্রস্তুত। আজ, সোমবার রাত ৯ টায় উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এই প্রথম3/6

এই প্রথম

কলকাতা সনাতনী সংঘ এই প্রথমবার পুজোর আয়োজন করছে পার্ক স্ট্রিট অ্যালেন পার্কে। 

'তাণ্ডব'4/6

'তাণ্ডব'

এই পুজোয় থাকছে থিমের ভাবনা। থিমের নাম 'তাণ্ডব'! মণ্ডপে শিবের তাণ্ডবের ছোঁয়া। 

সুবিশাল ডমরু! 5/6

সুবিশাল ডমরু!

রয়েছে এক সুবিশাল ডমরু! সঙ্গে রুদ্রাক্ষ দিয়ে তৈরি মণ্ডপের প্রবেশপথে ৭০ ফুট উঁচু শিবের অবয়ব!

সোমনাথ6/6

সোমনাথ

পুজো মণ্ডপের খিলান এবং মণ্ডপের অন্দরসজ্জা অনেকটা সোমনাথ মন্দিরের ধাঁচে। (ছবি: অয়ন ঘোষাল)

TAGS:
Allen Park durga puja 2026

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