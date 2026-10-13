/ঐতিহ্যের সঙ্গে ইতিহাসের মেলবন্ধন: মৌর্য ও গুপ্ত যুগের স্থাপত্য শৈলীতে বড়িশা ক্লাবের ৩৮ বছরের পুজো

Barisha Club: মৌর্য এবং গুপ্ত যুগের অনবদ্য স্থাপত্য শৈলী বড়িশা ক্লাবে। শিল্পী দীপ দাস এবং ইশিকা চন্দ্র গড়েছেন এই থিম ভাবনা। থিমের নাম কালরেখা। এটি ইতিহাস থেকে বর্তমান যুগের একটি ভিজ্যুয়াল ইলাস্ট্রেশন জার্নি। পুজোর বয়স ৩৮ বছর।
অয়ন ঘোষাল: শারদোৎসবের আনন্দধারায় এবার ইতিহাসের পাতাকে জীবন্ত করে তুলতে চলেছে বড়িশা ক্লাব।
নিজেদের ৩৮তম বর্ষে তাদের চমকদায়ক থিম— 'কালরেখা'।
প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত মৌর্য ও গুপ্ত যুগের অনবদ্য স্থাপত্য শৈলীকে কেন্দ্র করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে মণ্ডপসজ্জা।
সুদূর অতীত থেকে আজকের আধুনিক যুগ পর্যন্ত সময়ের যে রূপান্তর, সেই পথচলাকেই অসাধারণ এক ‘ভিজ্যুয়াল ইলাস্ট্রেশন জার্নি’ বা দৃশ্যকাব্য হিসেবে তুলে ধরছেন শিল্পীরা।
এই অনন্য থিম ভাবনার কারিগর তরুণ প্রতিভাবান শিল্পী দীপ দাস এবং ইশিকা চন্দ্র।
শিল্পীদের নিখুঁত স্পর্শে মণ্ডপের কোণায় কোণায় ফুটে উঠছে মৌর্য স্থাপত্যের গাভী ও সিংহস্তম্ভ, পাথরের খোদাই কাজ এবং গুপ্ত যুগের মন্দির গাত্রের সূক্ষ্ম ভাস্কর্য।
ইতিহাসপ্রেমী ও দর্শনার্থীদের জন্য এই পুজোমণ্ডপ কেবল প্রতিমা দর্শনের স্থান নয়, বরং অতীত থেকে বর্তমানে পৌঁছানোর এক মনোজ্ঞ সময়-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হতে চলেছে।
৩৮ বছরে পদার্পণ করে বড়িশা ক্লাব প্রমাণ করল— কেবল আড়ম্বর নয়।
শিল্পের নান্দনিকতা ও ইতিহাসের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য।
পুজোপ্রেমীদের মনে এই 'কালরেখা' যে এক গভীর রেখাপাত করবে, সে বিষয়ে আয়োজকরা অত্যন্ত আশাবাদী।
পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখছেন সৃজিত, টোটা, আবির, ইশা।
পুজো মণ্ডপে আড্ডায় মেতেছেন সেলেবরা।