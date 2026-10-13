/‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’র ফাইনালে চোরবাগান, ৩৬০ ডিগ্রি মণ্ডপে নৈঃশব্দের ছোঁয়া

chorbagan sarbojanin durga puja 2026: জি ২৪ ঘণ্টার ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’র চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়েছে চোরবাগান সর্বজনীন। শিল্পী সুশান্ত শিবানী পালের ভাবনায় ‘অরব—Beyond Sound’ থিমে তৈরি হয়েছে নৈঃশব্দ ও প্রশান্তির এক অন্যরকম জগৎ। মণ্ডপের ৩৬০ ডিগ্রি দৃশ্য, নিখুঁত শিল্পকর্ম এবং প্রতিমার বিশেষ রূপ মুগ্ধ করেছে বিচারক আবীর চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, ইশা সাহা ও অঙ্গনা রায়কে।
জি ২৪ ঘণ্টার ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’র চূড়ান্ত পর্বে চোরবাগান সর্বজনীন। ‘অরব—Beyond Sound’ থিমে মুগ্ধ আবীর চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, ইশা সাহা ও অঙ্গনা রায়।
অয়ন ঘোষাল: পুজো মানেই জি ২৪ ঘণ্টার ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’। এডিটোরিয়াল টিমের বিচারে চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ হয়েছে ১০টি বারোয়ারি পুজো। তার মধ্যে অন্যতম চোরবাগান সর্বজনীন। এবারের থিম ‘অরব—Beyond Sound’। শহরের কোলাহলের মধ্যে নৈঃশব্দের এক অন্য জগৎ তৈরি করেছেন শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল।
‘অরব’ শব্দের অর্থ নৈঃশব্দ। সেই ভাবনাকেই মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। চারপাশের শব্দ, ব্যস্ততা ও কর্মচঞ্চল জীবন থেকে বেরিয়ে কয়েক মুহূর্ত শান্তিতে কাটানোর সুযোগ করে দেওয়াই এই ভাবনার মূল আকর্ষণ। শব্দের বাইরে অন্য এক অনুভূতির জগতে দর্শকদের নিয়ে যেতে চায় এই মণ্ডপ।
এই মণ্ডপের অন্যতম আকর্ষণ বৃত্তাকার পথে ঘুরে প্রতিমা দর্শনের অভিজ্ঞতা। সেই পথ ধরে এগিয়ে দর্শক পৌঁছবেন মায়ের আঁচলের নিচে। প্রতীকী সেই আঁচলে বিরাজ করছে অখণ্ড শান্তি। মণ্ডপ পরিদর্শনের প্রতিটি ধাপে দর্শক যেন কোলাহল থেকে দূরে সরে প্রশান্তির অনুভূতি পান, সেই ভাবনাই তুলে ধরা হয়েছে।
চোরবাগান সর্বজনীনের আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ প্রতিমার নান্দনিক রূপ। কলকাতার অন্যতম স্টাইলিশ দুর্গাপ্রতিমা দেখার সুযোগ রয়েছে এখানে। মণ্ডপের থিম, আলোর ব্যবহার এবং প্রতিমার উপস্থাপনায় আধুনিক শিল্পভাবনার ছাপ রয়েছে। সব মিলিয়ে ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোয় এসেছে নতুন উপস্থাপনার স্বাদ।
জি ২৪ ঘণ্টার ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’র বিচারপর্বে চোরবাগান সর্বজনীনে হাজির হন টলিউডের পরিচিত মুখেরা। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবীর চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, ইশা সাহা ও অঙ্গনা রায়। মণ্ডপের শিল্পকর্ম ও সামগ্রিক পরিবেশ ঘুরে দেখেন তাঁরা।
মণ্ডপের সূক্ষ্ম হাতের কাজ, অভিনব ভাবনা এবং পরিবেশের সামঞ্জস্য নজর কেড়েছে বিচারকদের। ‘অরব’ থিমের মাধ্যমে শিল্পী সুশান্ত শিবানী পাল শব্দহীনতার যে অনুভূতি তৈরি করেছেন, তা এই পুজোর বিশেষত্ব। মণ্ডপের ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ দর্শকদের অভিজ্ঞতায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা।
শহরের ব্যস্ততম পরিবেশে দাঁড়িয়ে চোরবাগান সর্বজনীন তৈরি করেছে এক শান্ত, নান্দনিক পরিসর। অভিনব থিম, বৃত্তাকার পথে প্রতিমা দর্শন, ৩৬০ ডিগ্রি দৃশ্য এবং প্রতিমার বিশেষ উপস্থাপনা—সব মিলিয়ে এই পুজো পেয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি। এবার ‘মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি’র চূড়ান্ত পর্বে এই মণ্ডপের স্থান কতটা উজ্জ্বল হয়, সেদিকেই নজর।