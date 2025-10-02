English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2026: পরের বছর পুজো কবে? মহালয়া? সন্ধিপুজো কখন? কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? দশমীতেই জেনে নিন ২০২৬ সালের শারদীয়ার নিখুঁত নির্ঘণ্ট...

Durga Puja 2026 Dates: আজ তো সকলের মন খারাপ! আজ দশমী। দেবীর বিসর্জন। কিন্তু, আসুন, মন খারাপ না-করে আমরা বরং একটু আনন্দ খুঁজে নিই। দেখে নিই, পরের বছর পুজো কবে। মনটা একটু তো ভালো হয়ে যাবেই! হবে না?

| Oct 02, 2025, 04:42 PM IST
1/7

মহালয়া, দেবীপক্ষ, নবরাত্রি

২০২৬ সালে, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে মহালয়া হবে ১০ অক্টোবর, শনিবার। এদিনই দেবীপক্ষের সূচনা, পিতৃপক্ষের অবসান। দেশ জুড়ে এদিনই শুরু হয়ে যাবে নবরাত্রি উৎসব।

2/7

ষষ্ঠী, দেবীর বোধন

ঠিক এক সপ্তাহ পরে ১৭ অক্টোবর, শনিবার ষষ্ঠী। এদিনই মণ্ডপ মণ্ডপে দেবীপুজোর উদ্বোধন, দেবীর বোধন। শুরু উৎসব।

3/7

সপ্তমী, নবপত্রিকা

১৮ অক্টোবর, রবিবার সপ্তমী। এদিন ভোরে কলাবৌ স্নান ও নবপত্রিকাপুজোর মধ্যে দিয়ে শুরু সপ্তমীর পুজো। শুরু দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিকতা। 

4/7

মহাষ্টমী, সন্ধিপুজো

১৯ অক্টোবর, সোমবার মহা অষ্টমী! বাঙালিমানসে দুর্গাপুজোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। দিনটি ভক্তের মনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এদিন সকালবেলায় অষ্টমীর অঞ্জলি। সন্ধ্যায় সন্ধিপুজো।

5/7

মহানবমী

২০ অক্টোবর, মঙ্গলবার নবমী। পাঁচদিন ব্যাপী দুর্গাপুজোর মূলপর্বের শেষ দিন এটি, শেষ লগ্ন।

6/7

বিজয়া দশমী, দশেরা

২১ অক্টোবর, বুধবার বিজয়া দশমী। দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হবে দুর্গোৎসব। দশমীতে সিঁদুর খেলা, প্রণাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়, সঙ্গে মিষ্টিমুখ। দিকে দিকে বিজয়ার বিষাদাচ্ছন্ন আবহ। প্রসঙ্গত, এদিনই পালিত হবে দশেরা!

7/7

এবং কোজাগরী

এর পর আবার এক বছরের অপেক্ষা। আগামী বছর ২০২৬ সালে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো হবে ২৫ অক্টোবরে (এ বছর ২০২৫ সালে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো আগামী ৬ অক্টোবর)। ২০২৬ সালে দেবীর আগমন ঘোটকে-- ফল ছত্রভঙ্গ। দেবীর গমন নৌকায়-- ফল ঝড়বৃষ্টিবন্যা। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

