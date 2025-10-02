Durga Puja 2026: পরের বছর পুজো কবে? মহালয়া? সন্ধিপুজো কখন? কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? দশমীতেই জেনে নিন ২০২৬ সালের শারদীয়ার নিখুঁত নির্ঘণ্ট...

Durga Puja 2026: পরের বছর পুজো কবে? মহালয়া? সন্ধিপুজো কখন? কবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো? দশমীতেই জেনে নিন ২০২৬ সালের শারদীয়ার নিখুঁত নির্ঘণ্ট...
Durga Puja 2026 Dates: আজ তো সকলের মন খারাপ! আজ দশমী। দেবীর বিসর্জন। কিন্তু, আসুন, মন খারাপ না-করে আমরা বরং একটু আনন্দ খুঁজে নিই। দেখে নিই, পরের বছর পুজো কবে। মনটা একটু তো ভালো হয়ে যাবেই! হবে না?
মহালয়া, দেবীপক্ষ, নবরাত্রি
ষষ্ঠী, দেবীর বোধন
সপ্তমী, নবপত্রিকা
মহাষ্টমী, সন্ধিপুজো
বিজয়া দশমী, দশেরা
এবং কোজাগরী
এর পর আবার এক বছরের অপেক্ষা। আগামী বছর ২০২৬ সালে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো হবে ২৫ অক্টোবরে (এ বছর ২০২৫ সালে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো আগামী ৬ অক্টোবর)। ২০২৬ সালে দেবীর আগমন ঘোটকে-- ফল ছত্রভঙ্গ। দেবীর গমন নৌকায়-- ফল ঝড়বৃষ্টিবন্যা। (Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
