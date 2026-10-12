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মধুবনীর ছোঁয়ায় প্রাণ পাচ্ছে গঙ্গারামপুরের ব্লক পাড়া! ৮ লক্ষের পরিবেশবান্ধব মণ্ডপে বড় চমক

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 12, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 01:09 PM IST

Durga Puja 2026: নান্দনিক মণ্ডপসজ্জা, মধুবনী চিত্রকলার অভিনব উপস্থাপনায় এই পুজো এবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের।

 

গঙ্গারামপুরের পুজো1/10

গঙ্গারামপুরের পুজো

শ্রীকান্ত ঠাকুর: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর শহরের পুজো উদ্যোক্তারা। 

ব্লক পাড়া সার্বজনীন নাট্য সংসদ2/10

ব্লক পাড়া সার্বজনীন নাট্য সংসদ

শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম ব্লক পাড়া সার্বজনীন নাট্য সংসদের দুর্গাপুজো। এ বছর তাদের পুজোর ৩৬তম বর্ষ। 

মধুবনী চিত্রকলার ছোঁয়া3/10

মধুবনী চিত্রকলার ছোঁয়া

আর এই বছর মণ্ডপসজ্জায় থাকছে বিহারের বিখ্যাত মধুবনী চিত্রকলার বিশেষ ছোঁয়া। মধুবনী চিত্রকলার ছোঁয়ায় সেজে উঠছে গঙ্গারামপুরের ব্লক পাড়া সার্বজনীন নাট্য সংসদ। 

মণ্ডপসজ্জায় পরিবেশবান্ধব উপকরণ4/10

মণ্ডপসজ্জায় পরিবেশবান্ধব উপকরণ

পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে এবারের মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে। 

মণ্ডপসজ্জার উপকরণ5/10

মণ্ডপসজ্জার উপকরণ

মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহার করা হচ্ছে পুরনো ছাপা শাড়ি, চট বাঁশ, সুতো-সহ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ। 

নিষিদ্ধ থার্মোকল6/10

নিষিদ্ধ থার্মোকল

পরিবেশের কথা মাথায় রেখে মণ্ডপ তৈরিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে থার্মোকলের ব্যবহার। 

পরিবেশ সচেতনতার বার্তা7/10

পরিবেশ সচেতনতার বার্তা

ফলে শিল্পকর্মের পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও তুলে ধরতে চলেছে এই পুজো।

পুজোর বাজেট8/10

পুজোর বাজেট

পুজো উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরিতে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা বাজেট রাখা হয়েছে। 

জেলার অন্যতম আকর্ষণ 9/10

জেলার অন্যতম আকর্ষণ

উদ্যোক্তাদের আশা, নান্দনিক মণ্ডপসজ্জা, মধুবনী চিত্রকলার অভিনব উপস্থাপনা এবং পরিবেশবান্ধব ভাবনার মেলবন্ধনে এবারের পুজো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে। 

সেরার শিরোপা10/10

সেরার শিরোপা

বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে সেরার শিরোপা অর্জনের আশাও করছেন তাঁরা।  এখন দর্শনার্থীদের মন জয় করতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত পুজো কমিটির সদস্যরা।

TAGS:
Durga puja 2026

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