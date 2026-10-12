/মধুবনীর ছোঁয়ায় প্রাণ পাচ্ছে গঙ্গারামপুরের ব্লক পাড়া! ৮ লক্ষের পরিবেশবান্ধব মণ্ডপে বড় চমক

Durga Puja 2026: নান্দনিক মণ্ডপসজ্জা, মধুবনী চিত্রকলার অভিনব উপস্থাপনায় এই পুজো এবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের।
শ্রীকান্ত ঠাকুর: দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর শহরের পুজো উদ্যোক্তারা।
শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম ব্লক পাড়া সার্বজনীন নাট্য সংসদের দুর্গাপুজো। এ বছর তাদের পুজোর ৩৬তম বর্ষ।
আর এই বছর মণ্ডপসজ্জায় থাকছে বিহারের বিখ্যাত মধুবনী চিত্রকলার বিশেষ ছোঁয়া। মধুবনী চিত্রকলার ছোঁয়ায় সেজে উঠছে গঙ্গারামপুরের ব্লক পাড়া সার্বজনীন নাট্য সংসদ।
পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে এবারের মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব উপকরণ দিয়ে।
মণ্ডপসজ্জায় ব্যবহার করা হচ্ছে পুরনো ছাপা শাড়ি, চট বাঁশ, সুতো-সহ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ।
পরিবেশের কথা মাথায় রেখে মণ্ডপ তৈরিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে থার্মোকলের ব্যবহার।
ফলে শিল্পকর্মের পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও তুলে ধরতে চলেছে এই পুজো।
পুজো উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরিতে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা বাজেট রাখা হয়েছে।
উদ্যোক্তাদের আশা, নান্দনিক মণ্ডপসজ্জা, মধুবনী চিত্রকলার অভিনব উপস্থাপনা এবং পরিবেশবান্ধব ভাবনার মেলবন্ধনে এবারের পুজো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে।
বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে সেরার শিরোপা অর্জনের আশাও করছেন তাঁরা। এখন দর্শনার্থীদের মন জয় করতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত পুজো কমিটির সদস্যরা।