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সনাতনী মাতৃরূপে আর রঙিন কোলাজে ফুটে উঠল 'মিথ্যাবাদী মা'-এর সত্য চেহারা! মাতৃ-ভাবনার আশ্চর্য শিল্প

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 14, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 03:35 PM IST
Purbachal Amra Sabai Club Durga Puja 2026: সন্তানের প্রশ্ন যদি হয়, 'মা তুমি কেমন আছো?' তখন অনেক সময় ভালো না থাকলেও মা-কে বলতে হয়-- 'ভালো আছি'! মা তুমি খেয়েছ তো? অভুক্ত থাকলেও তা গোপন করে সন্তানকে অনেক সময় মিথ্যা বলেন মা। কেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বদলের বাংলায় পরম সনাতনী মায়ের রূপ সৃষ্টি করছেন পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র পাল। আর সন্তানকে ভালো রাখতে মায়ের ছোট্ট ছোট্ট মিথ্যার কোলাজ ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। 

 

মায়েরা মিথ্যা বলে?1/7

মায়েরা মিথ্যা বলে?

অয়ন ঘোষাল: মায়েরা কি মিথ্যা বলে? বলতে হয় মাঝেমাঝে। কাউকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে নয়। সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর উদ্দেশ্যে। সব থেকে বেশি মিথ্যা একজন মা নিজেকে নিয়ে বলেন। কী রকম বিষয়টা?

'মা তুমি কেমন আছো?'2/7

'মা তুমি কেমন আছো?'

যেমন, সন্তানের প্রশ্ন যদি হয়, 'মা তুমি কেমন আছো?' তখন অনেক সময় ভালো না থাকলেও মা-কে বলতে হয়-- 'ভালো আছি'!

মা তুমি খেয়েছ?3/7

মা তুমি খেয়েছ?

মা তুমি ঠিক মতো খেয়েছ? অভুক্ত থাকলেও তা গোপন করার উদ্দেশ্যে তখন সন্তানকে মিথ্যা বলেন মা। 

জগজ্জননী মা4/7

জগজ্জননী মা

মা হওয়া মুখের কথা নয়। আর সেই মা যদি হন জগৎ জননী, তাহলে তাঁর দায়িত্ব আরও কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এক মায়ের ছোট্ট একটা মিথ্যা তাঁর সন্তানকে অনেক অপ্রিয় কথা জানতে বুঝতে দেয় না।

পরম সত্যের চেয়েও সত্য 5/7

পরম সত্যের চেয়েও সত্য

মায়ের এই মিথ্যা পৃথিবীর পরম সত্যের চেয়েও অনেক বড় সত্য। এর থেকে বড় সত্য আর কিছু নেই। তাই পূর্বাচল সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ২০২৬ সালে তাদের থিমের নাম দিয়েছে-- 'মায়েরা মিথ্যা বলে'। 

সনাতন-সোমনাথ6/7

সনাতন-সোমনাথ

বদলের বাংলায় এখানকার পরম সনাতনী মায়ের রূপ সৃষ্টি করছেন পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র পাল। আর সন্তানকে ভালো রাখতে মায়ের ওই ছোট্ট ছোট্ট মিথ্যার কোলাজ ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী সোমনাথ মুখোপাধ্যায়।

ভাবনার রসদ7/7

ভাবনার রসদ

আর এই দুইয়ের যুগলবন্দিতে এবার এমন এক পুজো, যা ভাবনার অতলে পৌঁছে দেবে প্রতিটি মেয়েকে, প্রতিটি মাকে, প্রতিটি সন্তানকে।

TAGS:
Durga puja 2026

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