/সিঁদুরে রাঙা মুখে চোখের জলে মা-কে বিদায় দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভে! সবার প্রার্থনা, ‘আসছে বছর, আবার এসো...’

Delhi Vasundhara Enclave Vijaya Dashami: পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি রাজধানী দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভেও মহা সমারোহে উদযাপিত হচ্ছে বিজয়া দশমী। সিঁদুর খেলার মাধ্যমে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানানোর প্রস্তুতি চলছে। একদিকে উৎসবের আনন্দ ও উদ্দীপনা, অন্যদিকে মায়ের বিদায়ের বিষাদ মানুষকে আবেগাপ্লুত করে তুলেছে।
গৌরিকা: ঐতিহ্যবাহী লাল পাড় সাদা শাড়িতে সেজে বিবাহিত মহিলারা মাকে বরণ করে সিঁদুর খেলায় মেতে উঠেছেন। মায়ের মিষ্টিমুখ করিয়ে তাঁর কানে কানে সামনের বছর আবার আসার জন্য আকুল প্রার্থনা জানানো হচ্ছে। সিঁদুর খেলা যেন দশমীর দিনকে আরও আবেগঘন করে তোলে
বাংলার পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্য়েও শুরু হয়ে গিয়েছে দশমীর প্রস্তুতি। রাজধানী দিল্লিতে তুঙ্গে দশমীর মেজাজ। শুরু হয়ে গিয়েছে মাকে বিদায় জানানোর পালা।
দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভে একদিকে যেমন আনন্দ-উদ্দীপনা, তেমনই মানুষের চোখ যেন আজ জলে ভিজে। মা-কে বরণের পরই শুরু হয়ে যাবে সিঁদুরখেলা।
সিঁদুরখেলার জন্য মেয়ে-মহিলারা ভিড় জমিয়েছেন বসুন্ধরা এনক্লেভে। সবার গলাতেই যেন বিষণ্ণতার সুর। প্রত্যেকেই বললেন, "ভালো লাগছে! আবার একইসঙ্গে খুব খারাপও লাগছে। আজ মা আবার নিজের শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন।"
আরেক মহিলা বলেন, "আজকে মায়ের বিদায়। সব বিবাহিত মহিলারাই মাকে সিঁদুর পরান, নিজেরাও পরেন। সবাই মিলে মেতে ওঠেন সিঁদুরখেলায়। মাকে মিষ্টিমুখ করানোর সময় কানে কানে বলা হয়— ‘আসছে বছর, আবার এসো’।"
কারও কথায়, "আমাদের কাছে এই সিঁদুর খেলার অনুভূতিটা একদম আলাদা। কারণ আমরা সমস্ত মহিলারা এই দিনটির জন্যই অপেক্ষা করে থাকি।"
দিল্লির বসুন্ধরা এনক্লেভের বিজয়া দশমীতে শুধু যে বাঙালিরা যোগ দিচ্ছেন, তেমনটাই নয়, উৎসবে সামিল অবাঙালিরাও। বাঙালি-অবাঙালি সবাই সমানভাবে এতে যোগ দেয়। আসলে উৎসব তো সবার।
লাল পেড়ে সাদা শাড়িতে মা-কে বরণ ও সিঁদুরখেলা দশমীকে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। সিঁথিতে, গালে সিঁদুর মেখে তৈরি এক আবেগঘন মুহূর্ত।