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থিমের নামে জুতোর প্যান্ডেল নয়! পুজোর নিয়ম নিয়েই বা কী বার্তা দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ?

Published: Aug 29, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:20 PM IST

Durga Puja 2026: বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দুর্গাপুজোর থিমের বিরোধিতা না করে কেবল অপসংস্কৃতি ও বিকৃত শিল্পকলার প্রতিবাদ করেছে। প্রতিমার শালীনতা বজায় রাখার পাশাপাশি মণ্ডপের পবিত্রতা রক্ষায় নির্দিষ্ট স্থানে খাওয়াদাওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে সমস্ত বিভ্রান্তি দূর করতে সঠিক তথ্য প্রচারের বার্তা দিয়েছে পরিষদ।

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দুর্গা পুজো নিয়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অবস্থান

মৌমিতা চক্রবর্তী: বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে সম্প্রতি দুর্গাপূজা নিয়ে সংগঠনের অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মার্গমণ্ডলীর সদস্য শ্রীমদ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী এই বিষয়ে বিভিন্ন পুজো কমিটি ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সুস্থ আলোচনার কথা জানিয়েছেন।

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থিম প্যান্ডেল ও শিল্পকলা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কখনই থিম প্যান্ডেলের বিরোধিতা করে না, কারণ থিম একটি উন্নত শিল্পকলা। তবে জুতোর প্যান্ডেল বা ডিম দিয়ে তৈরি মন্ডপ-এমন বিকৃত শিল্পকলার তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। সনাতনী ভাবধারা বজায় রেখে মন্দির বা বিখ্যাত ঐতিহাসিক মন্দিরের আদলে প্যান্ডেল তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 

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প্রতিমার শালীনতা ও সনাতনী রূপ

সাবেকিয়ানা মূর্তি থাকতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে মূর্তির মধ্যে শালীনতা ও মাতৃত্বের ভাব বজায় রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রতিমাকে বিকৃত রূপে উপস্থাপন করা, বিধবা শাড়ি পরানো বা দেবীর হাত থেকে অস্ত্র সরিয়ে অন্য কিছু দেওয়ার মতো থিমের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে এবং শাস্ত্রে বর্ণিত দশপ্রহরণধারিণী রূপের কথা বলা হয়েছে। 

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মন্ডপের পবিত্রতা ও খাওয়াদাওয়ার নিয়ম

মন্ডপের মূল পূজা স্থানে আমিষ ভোগ দেওয়া বা বলিদান নিয়ে কিছু প্রচার বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পূজা মণ্ডপের পবিত্রতা ও পরিবেশ শুদ্ধ রাখতে খাওয়াদাওয়ার জন্য সবসময় আলাদা ও নির্দিষ্ট স্থান রাখার কথা বলা হয়েছে। মন্দিরের গর্ভগৃহের মতো পূজো স্থলের আশেপাশে এঁটো কাটা না ফেলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর মতে, যেখানে পূজা করা হয় সেখানে আমিষ খাওয়া নিয়েই মূলত কথা হয়েছে। 

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শাস্ত্রীয় নিয়ম ও চতুষ্কর্মময়ী পূজা

তিনি আরও বলেন, দুর্গাপূজা হল চতুষ্কর্মময়ী পূজা—যার মধ্যে পূজন, স্নপন, বলিদান এবং হবন অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুযায়ী পঞ্জিকা মতে কেবল অষ্টমীকেই মহাঅষ্টমী এবং নবমীকেই মহানবমী বলা হয়েছে। পরম্পরা অনুযায়ী ছাগবলি কিংবা ফলবলি (কুষমান্ড আদি)—উভয় প্রথাই প্রচলিত রয়েছে। তবে এই বিষয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদ কিছু বলেনি কারণ এব্যাপারে জানতে চাওয়াও হয়নি। 

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বিভ্রান্তি এড়াতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বার্তা

সম্পূর্ণ বক্তব্য না শুনে একাংশ মিডিয়া বা ব্যক্তি ভুল ও বিকৃত তথ্য প্রচার করছেন বলে অভিযোগ করা হয়। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এই বিষয়ে কারও কোনও সমস্যা বা সংশয় থাকলে সরাসরি যোগাযোগ করার অনুরোধও করা হয়েছে। 

TAGS:
Vishwa Hindu Parishad
Durga puja

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