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বাঙালির কি মহাভোজ ছাড়া পুজো জমে? কী কী খাবেন এই ৫ দিন? কী এড়িয়ে চলবেন শরীর ঠিক রাখতে জেনে নিন

Written ByNabanita Sarkar
Published: Oct 05, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:52 PM IST

Durgapuja 2026 Food Menu: দুর্গাপুজোর আমেজের সঙ্গে ভোজনরসিক বাঙালির সম্পর্ক যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। পুজোর ক’দিন ঘরে-বাইরে চলতে থাকে জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া। পোলাও-মাংস থেকে শুরু করে বিরিয়ানি, রোল, চাউমিন, ভিন্ন স্বাদের মিষ্টি, রকমারি পানীয়-- কিছুই বাদ পড়ে না এই দিনগুলোয়। বিশেষত যাঁরা ভিন্ন স্বাদের খাবারের খোঁজে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান, তাঁদের পুজোয় অন্তত এক বার হলেও পুজোর কলকাতায় ঢুঁ মারা উচিত। আপনার মেনুতে এই ৫ দিন কী কী থাকবে এখনই লিস্ট করে নেওয়া উচিতৎ।

শারদ খাওয়া দাওয়া1/8

শারদ খাওয়া দাওয়া

কারণ, শারদ-আমেজে বাঙালি বাড়িতে কোনও খাবারেই আর বাধা-নিষেধ থাকে না। নিরামিষ থেকে আমিষ, মিষ্টি থেকে টকঝাল, সাধারণ ঘরোয়া রান্না থেকে ফিউশন পদ, সবই চলে রমরমিয়ে। ষষ্ঠী থেকে দশমী, সকালের জলখাবার থেকে রাতের খাবার-- সবেতেই থাকে বাহারি আহার।

ষষ্ঠীর মেনু2/8

ষষ্ঠীর মেনু

দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী এবং অষ্টমীর দিন বহু বাড়িতেই নিরামিষ খাওয়ার চল রয়েছে। শুধু নিরামিষ নয়, অনেকে চালের তৈরি কোনও জিনিসই খান না এই দিনগুলিতে। 

শারদ খাওয়া দাওয়া3/8

শারদ খাওয়া দাওয়া

তাই প্রথম পছন্দে থাকে লুচি-ছোলার ডাল বা লুচি-তরকারি, ফুলকপির তরকারি, সুজি, ধোঁকার ডালনা, চাটনির মতো পদ।

সপ্তমীর মেনু4/8

সপ্তমীর মেনু

সপ্তমীতে নিরামিষের কোনও ব্যাপার থাকে না। সে দিন মেনুতে বিরিয়ানি, রোল, চাউমিন, ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন– সবেরই অবাধ আনাগোনা। 

আমিষ পুজো5/8

আমিষ পুজো

কারণ, ইদানীং যে কোনও উৎসবেই বাঙালির পছন্দে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে বিরিয়ানি, সে মটন বিরিয়ানিই হোক বা চিকেন। 

বিরিয়ানি লাভার6/8

বিরিয়ানি লাভার

ছোট থেকে বড়, পুজোয় সবারই চাই এই পদ। বাঙালি খাবার না হলেও, বাংলায় বিরিয়ানির জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

নবমীর মাংস7/8

নবমীর মাংস

নবমীতে মাংস ছাড়া বাঙালি বাড়িতে আর কিছু ভাবা যায় নাকি? সে দিন পাতে কষা মাংস থাকবে না, তা-ও কি হয়? ঘরে ঘরে তাই এই দিন হেঁশেল ম ম করে তার সুবাসে। সঙ্গে থাকে পোলাও, ফ্রায়েড রাইস বা সরু চালের ভাত।

দশমীর মিষ্টি8/8

দশমীর মিষ্টি

দশমী মানেই মন খারাপের রেশ। সঙ্গে থাকে মিষ্টিমুখ। যাকে ছাড়া দুর্গাপুজো এক রকম অসম্পূর্ণ বলা চলে। এই দিনটায় অবশ্য পাল্লা ভারী নাড়ু, রসগোল্লা, বোঁদে, গজার মতো মিষ্টিরই।

TAGS:
Durga puja 2026

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