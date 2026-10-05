/আর বাকি মাত্র ১৫ দিন: এবার শারদোৎসবে আপনার পারফেক্ট লুকের জন্য কী করবেন আর কী করবেন না জেনে নিন

Durgapuja 2026 Lifestyle tips: বছরভর অপেক্ষার পর দোরগোড়ায় বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। নতুন জামাকাপড়, জুতো আর মেকআপের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। মণ্ডপে মণ্ডপে লাখো মানুষের ভিড়ে নিজেকে আকর্ষণীয় অথচ পরিপাটি করে তুলে ধরতে সাজের কৌশলে চাই খানিকটা বুদ্ধিমত্তা। উৎসবের আনন্দে গা ভাসানোর আগে জেনে নিন ফ্যাশন ও সাজের প্রয়োজনীয় ‘করণীয়’ ও ‘বর্জনীয়’ দিকগুলো।
শাড়ির ক্ষেত্রে সাবেকি ড্রেপিংয়ের বাইরে বেরিয়ে আধুনিক স্টাইল বা বেল্ট দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারেন। সালোয়ার-কুর্তার সঙ্গে ওড়না ফ্রন্ট ড্রেপ বা কেপ স্টাইলে পরলে নজর কাড়বে। সকালের দিকে রোদ ও আর্দ্রতা এড়াতে সুতির আরামদায়ক পোশাক বেছে নিন।
মেকআপের আগে সানস্ক্রিন এবং আর্দ্রতা ধরে রাখতে ওয়াটারপ্রুফ প্রসাধন ব্যবহার করুন। লিপস্টিক দীর্ঘস্থায়ী করতে আগে ঠোঁট স্ক্রাব করে বাম লাগান, তারপর প্রাইমার বা কনসিলার দিয়ে বেস তৈরি করে লিপ লাইনার টানুন। এক কোট লিপস্টিকের পর টিস্যু ও ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার দিয়ে সেট করে দ্বিতীয় কোট লাগালে খাবার খাওয়ার পরেও রং ফিকে হবে না।
বড় ঝুমকো পরার পরিকল্পনা থাকলে কানের লতিতে ‘ইয়ার লোব’ আঠা লাগানো টেপ, রবারের প্যাচ বা ‘ইয়ারিং সাপোর্ট চেন’ ব্যবহার করুন। এতে দীর্ঘক্ষণ দুল পরে থাকলেও কানে টান পড়বে না বা ব্যথা হবে না।
মুখের আকৃতি বুঝে টিপ বাছুন; গোল মুখে লম্বা টিপ এবং চৌকো মুখে গোল টিপ বেশি মানায়। ঠাকুর দেখার টুকিটাকি, মেকআপ টাচ-আপ সামগ্রী এবং জলের বোতল সহজে নেওয়ার জন্য বটুয়া বা ট্রেন্ডি ফ্যান্সি ক্লাচ বেছে নিন।
অতিরিক্ত ফাউন্ডেশন বা উগ্র মেকআপ করবেন না; ভিড়ে গরমে তা গলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বরং ছিমছাম ট্রেন্ডিং ‘ন্যুড লুক’ ধরে রাখুন।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্যান্ডেল হপিংয়ের জন্য অতিরিক্ত হাই হিল বা শক্ত জুতো একেবারেই চলবে না। পোশাকের সঙ্গে মানানসই ফ্ল্যাট জুতো, জুতি বা আরামদায়ক স্নিকার্স বেছে নিন। জুতোর রঙে প্যাস্টেল, ব্রাউন বা সিলভারের বাইরে খুব বেশি চড়া রঙ ব্যবহার না করাই শ্রেয়।
সব গয়না একসঙ্গে পরে সাজকে ভারী করবেন না। কানে ভারী ঝুমকো পরলে গলা ফাঁকা রাখুন, বিশেষ করে সকালে জাঙ্ক জুয়েলারি এড়িয়ে চলাই ভালো।