/এবারের দুর্গাপুজোয় সৌভাগ্যের তুঙ্গে কয়েকটি রাশি! ফুলেফেঁপে উঠবে ব্যবসা, চাকরিতে পদোন্নতি; অক্টোবর জুড়ে প্রাপ্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার মহালয়ায় গ্রহের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কয়েকটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সময়টি বেশ আশাব্যঞ্জক বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু শুধু মহালয়া নয়, গোটা দুর্গাপুজোর পর্বটা জুড়েই কয়েকটি রাশির দারুণ সময় যাবে। সুখে-সৌভাগ্য-ধনে-সম্পত্তিতে ভরে উঠবেন এঁরা।
এই অক্টোবরে মাসেই প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর অক্টোবর নিয়ে আমাদের অনেক আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা। সকলেই এই সময়টায় ভাবেন, কেমন কাটবে পুজোর মাস? সত্যই তো , কেমন কাটবে পুজো?
জানা গিয়েছে, কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাশি এবং নক্ষত্র এসময় গোচর করছে। এবং এর সঙ্গে রয়েছে দেবী দুর্গার কৃপাও। যা মিলবে গোটা মাস জুড়ে। জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর সময়টা দারুণ কাটবে ৪ রাশির। দুর্গাপুজোর মাসেই এঁদের ভাগ্য ফিরবে। এঁদের জীবনে আসবে সুখ, মিটবে টাকার অভাব, মিলে যেতে পারে চাকরি, শুরু হতে পারে ব্যবসাও! মোটকথা, দারুণ সময় কাটবে এঁদের। কারা সেই ভাগ্যবান?
এই রাশির জাতক-জাতিকাদের পুজোয় বিরাট উন্নতি হবে। চাকরিতে উন্নতি। আর্থিকযোগ দারুণ। দারুণ আয় হবে। ফলে অর্থকষ্ট মিটবে। পরিবারে উপচে পড়বে সুখ। অশান্তি বন্ধ হবে।
বৃশ্চিক রাশির জন্য সময়টা দারুণ ভাল। এঁদের কাজে এতদিন যেসব বাধা পড়ত, তা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে এঁদের দারুণ সময় যাবে। টাকার অভাব ঘুচে যাবে। সঞ্চয় বাড়বে। ব্যবসা হবে।
সিংহ রাশির কেরিয়ারে সুবর্ণসুযোগ। কর্মক্ষেত্রে দারুণ যোগ-- পদোন্নতি ঘটতে পারে। হাতে প্রচুর টাকা আসবে। পরিবারে নামবে সুখশান্তি। কেটে যাবে সম্পর্কের জটিলতা।
সঙ্গীর দিক থেকে দারুণ সময় যাবে মীন রাশির। এসময় টাকা নিয়ে টেনশন শেষ হবে। প্রচুর উপার্জন হবে এঁদের। বাহন ক্রয়ের যোগ রয়েছে। গৃহক্রয়ের যোগ। সব মিলিয়ে দুর্গাপুজোর সময়টা এঁদের দারুণ কাটবে।
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