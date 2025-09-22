Durga Puja 2025: প্রতিপদ থেকে শুরু দুর্গোত্সব! বর্ধমানে দেবী সর্বমঙ্গলার ঘটোত্তলন....
Durga Puja 2025 বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্বমঙ্গলা। শারদীয়ায় দুর্গা হিসেবে পুজিত হন তিনিই। চিরাচরিত রীতি মেনে মহালয়ার পরের দিন ঘটোত্তলন হল হল দেবীর।
পার্থ চৌধুরী: উত্সব শুরু হয়ে গেল বর্ধমানে। চিরাচরিত রীতি মেনেই মহালয়ার পরের দিন ঘটোত্তলন হল সর্বমঙ্গলা দেবীর। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক আয়েষা রাণী , পুরপ্রধান পরেশ সরকার, বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামাণিক, মহকুমাশাসক তীর্থঙ্কর বিশ্বাস,প্রধান পুরোহিত অরুণ ভট্টাচার্য-সহ আরও অনেকে।
