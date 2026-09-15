/দুর্গাপুজোয় গভীর নিম্নচাপের ভ্রুকুটি! পুজোয় বৃষ্টি? সপ্তমী থেকে দশমী ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ? বিগ বিগ আপডেট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর এক মাসে! পুজো প্রায় এসেই গেল! জোরকদমে চলছে তার প্রস্তুতি। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। বাঙালির সর্ববৃহৎ উদযাপন। তা ঘিরে যথারীতি তৈরি হয়ে গিয়েছে উন্মাদনা। তবে তাতেই আবার মিশেছে ছন্দপতনের সুরও। কেননা, জানা গিয়েছে, এবার পুজোর আনন্দ মাটি করতে পারে তুমুল ঝড়বৃষ্টি! তাই নাকি?
এবার পুজো একটু পিছিয়েছে। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে দুর্গাপুজো। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই! এবছর দুর্গাপুজোতে প্রবল ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপের জেরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের লগ্নে।
কী বলছে আবহাওয়ার আপডেট? মনখারাপ-করা ওই খবরে জানা গিয়েছে, ষষ্ঠী থেকে দশমী কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।
আবহাওয়াবিদদের কথায়, অক্টোবরের আবহাওয়া এবছর ভাল থাকবে না। কারণ, সুপার এল নিনো তখনও সক্রিয় থাকবে। ২০২৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সক্রিয় থাকবে এল নিনো। ফলে, তাঁদের যুক্তি হল-- যতক্ষণ বঙ্গোপসাগরে জলের তাপমাত্রা না নামছে, ততক্ষণ সন্নিহিত অঞ্চলের আবহাওয়ায় ভারসাম্য ফিরবে না!
আবহাওয়াবিদের বক্তব্য, অক্টোবরের যে সময় এবছর পুজো, সেই সময় শান্ত আবহাওয়া থাকার কথা হলেও তা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, বঙ্গোপসাগর তখন আরও বেশি সক্রিয় থাকবে। মাটি তখন ঠান্ডা হতে শুরু করবে, কিন্তু জল তখনও উত্তপ্ত থাকবে।
জানা গিয়েছে, চলতি বছরে দুর্গাপুজোর সময় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে সব জেলাতেই বৃষ্টি হতে পারে।
তবে দিনচারেক আগে পাওয়া এক পূর্বাভাস অন্য কথা শোনাচ্ছে। পুজোর আবহাওয়া নিয়ে সেটা বরং সুখবরই। বলা হয়েছে, পুজোর আগেই আনুষ্ঠানিক ভাবে বঙ্গ থেকে বিদায় নিচ্ছে বর্ষা। পুজোর আগেই বঙ্গে বর্ষা বিদায় নেবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন।
ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ১০ অক্টোবর মহালয়া। এক সপ্তাহ পর ১৭ অক্টোবর ষষ্ঠী। পুজোর দিনগুলিতে আকাশ সাধারণত পরিষ্কার থাকারই কথা। দিনের বেলা রোদের তেজ থাকলেও শরতের শুভ্র আকাশ ও নীল-সাদা মেঘের দেখা মিলতে পারে।