Durga Puja Weather: নবমীতে ফের নিম্নচাপ! চলে এল পুজোয় আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Durga Puja Weather: নবমীতে ফের নিম্নচাপ! চলে এল পুজোয় আবহাওয়ার বড় আপডেট...
Bengal Weather Update: উপকূলীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, বর্তমানে খুব সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি খাম্বাত উপসাগর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রয়েছে। সেখান থেকে সৃষ্ট নিম্নচাপ অক্ষরেখাটি দক্ষিণ গুজরাট, দক্ষিণ ছত্তীসগঢ়, দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ০.৯ কিলোমিটার উপরে অবস্থান করছে এবং এটি এখনও বজায় আছে।
1/6
আবহাওয়ার আপডেট
2/6
আবহাওয়ার আপডেট
photos
TRENDING NOW
3/6
আবহাওয়ার আপডেট
4/6
আবহাওয়ার আপডেট
5/6
আবহাওয়ার আপডেট
6/6
আবহাওয়ার আপডেট
photos