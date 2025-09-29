English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja Weather: নবমীতে ফের নিম্নচাপ! চলে এল পুজোয় আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: উপকূলীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, বর্তমানে খুব সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি খাম্বাত উপসাগর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রয়েছে। সেখান থেকে সৃষ্ট নিম্নচাপ অক্ষরেখাটি দক্ষিণ গুজরাট, দক্ষিণ ছত্তীসগঢ়, দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ০.৯ কিলোমিটার উপরে অবস্থান করছে এবং এটি এখনও বজায় আছে।

| Sep 29, 2025, 04:10 PM IST
অয়ন ঘোষাল: সপ্তমীর সকাল থেকেই গোটা বাংলায় আশ্বিনের রোদ ঝলমলে আবহাওয়া। পুজোয় বৃষ্টি নিয়ে চিন্তায় সকলেই। সপ্তমীতে এল বড় আপডেট।   

উপকূলীয় আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, বর্তমানে খুব সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি খাম্বাত উপসাগর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রয়েছে। 

সেখান থেকে সৃষ্ট নিম্নচাপ অক্ষরেখাটি দক্ষিণ গুজরাট, দক্ষিণ ছত্তীসগঢ়, দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ০.৯ কিলোমিটার উপরে অবস্থান করছে এবং এটি এখনও বজায় আছে।

একটি আপার এয়ার ঘূর্ণাবর্ত ৩০শে সেপ্টেম্বর নাগাদ উত্তর আন্দামান সাগরে প্রবেশ করতে পারে। এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে, ১লা অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের আশেপাশে উত্তর ও সংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

এই সম্ভাব্য নিম্নচাপের প্রভাবে, পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ স্থানে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে। এছাড়াও, ২রা থেকে ৫ই অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির খুব বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী ৩০ তারিখ ঘূর্ণাবর্ত। ১ তারিখ নিম্নচাপ। ২ থেকে ৫ দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় বৃষ্টি। মূলত হালকা মাঝারি বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে মাঝে মাঝে ভারী বৃষ্টি। দুই একটি জেলায় অতিভারী বৃষ্টি। দশমী থেকে কার্নিভাল পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস কলকাতায়। 

