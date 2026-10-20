/দ্বারকা কালিবাড়ী অ্যাসোসিয়েশনের পুজোয় অষ্টমীর রাত মাতালেন সারেগামাপা খ্যাত অনিতা

দিল্লির অন্যতম জনপ্রিয় এবং সাড়া জাগানো দুর্গাপুজোর কথা বললেই এখন প্রথম সারিতে আসে নিউ দ্বারকা কালীবাড়ি অ্যাসোসিয়েশন
ষষ্ঠ বর্ষে পা দিয়েছে এবার। এবারের বড় চমক এবং আকর্ষণ- নারীশক্তির উদযাপন। এবার সম্পূর্ণ পুজোর পরিচালনা ও সার্বিক দায়িত্বে মহিলারাই
দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে এখানে বাঙালি ও অবাঙালি দর্শনার্থীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। এই পুজোর যা অন্য়তম বৈশিষ্ট্য
কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে ধুনুচি নাচেই মেলে গুজরাটি ও উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির রঙিন গরবা ও ডান্ডিয়ার আসর।
অষ্টমীর রাতে আসর মাতালেন সারেগামাপা খ্যাত অনিতা ভট
তাঁর গানের তালেতালেই কোমর দোলালেন দর্শনার্থীরা।
পুজোকর্তা বিশ্বনাথ আচার্য্য, সোমনাথ আচার্য্যকে দেখা যাচ্ছে।