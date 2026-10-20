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দ্বারকা কালিবাড়ী অ্যাসোসিয়েশনের পুজোয় অষ্টমীর রাত মাতালেন সারেগামাপা খ্যাত অনিতা

Written ByRajib Chakraborty
Published: Oct 20, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Oct 20, 2026, 11:18 AM IST

দিল্লির অন্যতম জনপ্রিয় এবং সাড়া জাগানো দুর্গাপুজোর কথা বললেই এখন প্রথম সারিতে আসে নিউ দ্বারকা কালীবাড়ি অ্যাসোসিয়েশন

 

Dwarka Kalibari Association Puja Ashtami celebration1/6

অষ্টমীর রাতে আসর মাতালেন সারেগামাপা খ্যাত অনিতা ভট

ষষ্ঠ বর্ষে পা দিয়েছে এবার। এবারের বড় চমক এবং আকর্ষণ- নারীশক্তির উদযাপন। এবার সম্পূর্ণ পুজোর পরিচালনা ও সার্বিক দায়িত্বে মহিলারাই

 

Dwarka Kalibari Association Puja Ashtami celebration2/6

অষ্টমীর রাতে আসর মাতালেন সারেগামাপা খ্যাত অনিতা ভট

দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে এখানে বাঙালি ও অবাঙালি দর্শনার্থীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। এই পুজোর যা অন্য়তম বৈশিষ্ট্য 

Dwarka Kalibari Association Puja Ashtami celebration3/6

অষ্টমীর রাতে আসর মাতালেন সারেগামাপা খ্যাত অনিতা ভট

কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে ধুনুচি নাচেই মেলে গুজরাটি ও উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির রঙিন গরবা ও ডান্ডিয়ার আসর। 

Dwarka Kalibari Association Puja Ashtami celebration4/6

দ্বারকা কালিবাড়ী অ্যাসোসিয়েশনের পুজো

অষ্টমীর রাতে আসর মাতালেন সারেগামাপা খ্যাত অনিতা ভট 

Dwarka Kalibari Association Puja Ashtami celebration5/6

দ্বারকা কালিবাড়ী অ্যাসোসিয়েশনের পুজো

তাঁর গানের তালেতালেই কোমর দোলালেন দর্শনার্থীরা।

Dwarka Kalibari Association Puja Ashtami celebration6/6

দ্বারকা কালিবাড়ী অ্যাসোসিয়েশনের পুজো

পুজোকর্তা বিশ্বনাথ আচার্য্য, সোমনাথ আচার্য্যকে দেখা যাচ্ছে।

TAGS:
Delhi Durga Puja 2026

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