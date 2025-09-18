English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
e-Aadhaar app launch: বিরাট লাইন বা ডেট না পাওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি, আসছে e-আধার অ্যাপ! এবার ঘরে বসেই মোবাইল লিংক থেকে ঠিকানা চেঞ্জ, সব...

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধার কার্ডে (Adhar Card) সংশোধন করাবেন। তাই সকাল সকাল খড়দহ পোস্ট অফিসে লাইন দিয়েছিলেন প্রবাল মিত্র (নাম পরিবর্তিত)। ততক্ষণে সামনে অন্তত ৭০ জন। ভ্যাপসা গরমে গলদঘর্ম সর্পিল লাইন। দীর্ঘক্ষণ সেই লাইনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর কাউন্টারের কাছাকাছি পৌঁছতেই প্রবালবাবুর মাথায় হাত! ভিতর থেকে জানানো হল, লিঙ্ক চলে গিয়েছে। কতক্ষণে ফিরবে, আজ আদৌ ফিরবে কি না, সেই গ্যারান্টি নেই! অগত্যা হতাশ হয়ে বাড়ির পথ ধরতে হল লাইনে থাকা সকলকেই। ঘটনা হল, গোটা দেশে রোজ প্রবালবাবুর মতো অগুনতি মানুষকে এভাবেই হয়রান হতে হয়।

| Sep 18, 2025, 03:27 PM IST
1/11

e-আধার অ্যাপ

মুশকিল আসানে এবার নয়া ভাবনা কেন্দ্রীয় সরকারের। ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে নতুন একটি ‘কিউআর কোড বেসড’ ই-আধার মোবাইল অ্যাপ বানাচ্ছে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)। 

2/11

e-আধার অ্যাপ

এই নয়া অ্যাপের মাধ্যমে ঘরে বসেই অনলাইনে করা যাবে আধার কার্ডের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও জন্ম তারিখের মতো একঝাঁক ব্যক্তিগত তথ্যের আপডেট বা সংশোধনের কাজ। আধার সেবা কেন্দ্র বা পোস্ট অফিসের চক্কর কাটার প্রয়োজনই পড়বে না।   

3/11

e-আধার অ্যাপ

খুব সম্ভবত আগামী নভেম্বর মাসেই প্লে স্টোর ও অ্যাপ স্টোরে ‘এম-আধার’ অ্যাপে নতুন এই আপডেট চলে আসবে। তারপর কোনও ঝক্কি বা হয়রানি ছাড়া ঘরে বসেই স্মার্টফোন থেকেই আধার কার্ডে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবে আম জনতা।

4/11

e-আধার অ্যাপ

সরকারি সূত্রে খবর, নয়া এই অ্যাপ তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। তবে পরিকল্পনা ও নির্ঘণ্ট মোতাবেকই তা এগোচ্ছে। সব কিছু ঠিকঠাক চললে বছর শেষের আগেই, আগামী নভেম্বর মাসে ‘এম-আধার’ অ্যাপের নতুন আপডেট হিসেবে সেটি চালু করা সম্ভব হবে। 

5/11

e-আধার অ্যাপ

তখন ‘সিঙ্গল ডিজিট্যাল ইন্টারফেসে’র মাধ্যমে কোনও রকম ঝঞ্ঝাট ছাড়াই আধার তথ্য আপডেট করার ‘ইউজার-ফ্রেন্ডলি’ সমাধান ভারতবাসীর হাতে চলে আসবে। 

6/11

e-আধার অ্যাপ

নতুন এই অ্যাপে ফেস আইডি প্রযুক্তির সঙ্গে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (এআই)  সংমিশ্রণে দেশজুড়ে নিরলস ও নিরাপদ ডিজিট‌্যাল আধার পরিষেবা মিলবে।

7/11

e-আধার অ্যাপ

সরকারি সূত্রে আরও জানানো হচ্ছে, নভেম্বর মাস থেকে শুধুমাত্র আঙুলের ছাপ বা চোখের তারার স্ক্যানের মতো বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশনের কাজে এনরোলমেন্ট সেন্টারগুলিতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হতে হবে। 

8/11

e-আধার অ্যাপ

আধার কর্তৃপক্ষের এই নয়া পদক্ষেপে আপডেটের প্রক্রিয়ায় সরলীকরণ আসবে। বাড়বে আধার আপডেটের গতি। নয়া এই সিস্টেম ব্যবহারকারী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে সরকারের ডেটাবেস থেকেই। 

9/11

e-আধার অ্যাপ

বার্থ সার্টিফিকেট, প্যান, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেশন কার্ড, ১০০ দিনের কাজের জব কার্ড সংক্রান্ত তথ্যের মাধ্যমে ভেরিফিকেশন করা যাবে। ঠিকানা ভেরিফিকেশনের জন্য বিদ্যুতের বিলের মতো নথি। 

10/11

e-আধার অ্যাপ

থাকবে কিউআর কোড ভেরিফিকেশন পদ্ধতিও। নিরাপদ আইডেনটিটি কনফারমেশন টুল হিসেবে এই পদ্ধতির ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ও হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রিতে। 

11/11

e-আধার অ্যাপ

শিশুদের বায়োমেট্রিক আপডেটের জন্য বর্তমানে সিবিএসই-র মতো শিক্ষা পর্ষদগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করছে আধার কর্তৃপক্ষ। এই উদ্যোগের লক্ষ্য— ৫-৭ বছর এবং ১৫-১৭ বছরের মধ্যে পড়ুয়াদের বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক আপডেটের কাজ সম্পন্ন করা।  

