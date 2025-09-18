e-Aadhaar app launch: বিরাট লাইন বা ডেট না পাওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি, আসছে e-আধার অ্যাপ! এবার ঘরে বসেই মোবাইল লিংক থেকে ঠিকানা চেঞ্জ, সব...

e-Aadhaar app launch: বিরাট লাইন বা ডেট না পাওয়ার ঝামেলা থেকে মুক্তি, আসছে e-আধার অ্যাপ! এবার ঘরে বসেই মোবাইল লিংক থেকে ঠিকানা চেঞ্জ, সব...
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আধার কার্ডে (Adhar Card) সংশোধন করাবেন। তাই সকাল সকাল খড়দহ পোস্ট অফিসে লাইন দিয়েছিলেন প্রবাল মিত্র (নাম পরিবর্তিত)। ততক্ষণে সামনে অন্তত ৭০ জন। ভ্যাপসা গরমে গলদঘর্ম সর্পিল লাইন। দীর্ঘক্ষণ সেই লাইনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর কাউন্টারের কাছাকাছি পৌঁছতেই প্রবালবাবুর মাথায় হাত! ভিতর থেকে জানানো হল, লিঙ্ক চলে গিয়েছে। কতক্ষণে ফিরবে, আজ আদৌ ফিরবে কি না, সেই গ্যারান্টি নেই! অগত্যা হতাশ হয়ে বাড়ির পথ ধরতে হল লাইনে থাকা সকলকেই। ঘটনা হল, গোটা দেশে রোজ প্রবালবাবুর মতো অগুনতি মানুষকে এভাবেই হয়রান হতে হয়।
