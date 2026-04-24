Early monsoon 2026: প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ ডেকে আনছে অকাল বর্ষা, বিস্ময় জাগিয়ে ২৫ মে ঢুকছে মৌসুমি বায়ু

Early monsoon 2026: প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ ডেকে আনছে অকাল বর্ষা, বিস্ময় জাগিয়ে ২৫ মে ঢুকছে মৌসুমি বায়ু
Kerala Monsoon Date: দহনজ্বালা শেষ হতে চলল! ৪৪ ডিগ্রির অসহ্য গরমের মাঝে স্বস্তির খবর—এগিয়ে আসছে বর্ষা। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, এই বছর নির্ধারিত সময়ের আগেই ২৫ মে কেরালায় ঢুকে পড়বে মৌসুমি বায়ু। ১৮-২৫ মে-র মধ্যে আন্দামানে শুরু হতে পারে অকাল বর্ষণ। এল নিনোর প্রভাব না থাকায় এই বছর বৃষ্টির ঘাটতি হবে না বলেই আশা করা হচ্ছে।
সময়ের আগেই কেরালামে বর্ষা
আন্দামানে আগাম আগমন
এল নিনোর প্রভাবমুক্ত
