English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
Early monsoon 2026: প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ ডেকে আনছে অকাল বর্ষা, বিস্ময় জাগিয়ে ২৫ মে ঢুকছে মৌসুমি বায়ু

Kerala Monsoon Date: দহনজ্বালা শেষ হতে চলল! ৪৪ ডিগ্রির অসহ্য গরমের মাঝে স্বস্তির খবর—এগিয়ে আসছে বর্ষা। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, এই বছর নির্ধারিত সময়ের আগেই ২৫ মে কেরালায় ঢুকে পড়বে মৌসুমি বায়ু। ১৮-২৫ মে-র মধ্যে আন্দামানে শুরু হতে পারে অকাল বর্ষণ। এল নিনোর প্রভাব না থাকায় এই বছর বৃষ্টির ঘাটতি হবে না বলেই আশা করা হচ্ছে।

| Apr 24, 2026, 07:55 PM IST
1/8

সময়ের আগেই কেরালামে বর্ষা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশজুড়ে যখন তাপপ্রবাহের দাপট চরমে, ঠিক তখনই এক স্বস্তির বার্তা দিল আবহাওয়া দফতর। গ্লোবাল ক্লাইমেট মডেল এবং আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬ সালে নির্ধারিত সময়ের আগেই ভারতে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বা বর্ষা প্রবেশ করতে পারে। 

2/8

সাধারণত কেরালামে বর্ষা ঢোকার স্বাভাবিক সময় ১ জুন হলেও, এবার তা ২৫ মে-র মধ্যেই আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখছে আবহাওয়া দফতর।

3/8

আবহাওয়াবিদদের মতে, বর্তমানে ভারতের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে যে চরম তাপমাত্রা (৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস) চলছে, তা স্থলভাগে এক শক্তিশালী নিম্নচাপ অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে। এই নিম্নচাপটি অনেকটা ‘ভ্যাকুয়াম’ বা শূন্যস্থানের মতো কাজ করছে, যা জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুকে দ্রুত ভারতের মূল ভূখণ্ডের দিকে টেনে আনছে।

4/8

আন্দামানে আগাম আগমন

১৮ থেকে ২৫ মে-র মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বর্ষা প্রবেশের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেখানে স্বাভাবিকের চেয়ে ৩০-৬০ মিমি বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে।

5/8

এল নিনোর প্রভাবমুক্ত

গত কয়েক বছরের তুলনায় এই বছর 'এল নিনো' (El Niño) নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ থাকবে, যা বর্ষার জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক।

6/8

ইন্ডিয়ান ওশান ডাইপোল (IOD)

ভারত মহাসাগরের পরিস্থিতি অনুকূল থাকায় মৌসুমি বায়ু বাড়তি শক্তি পাবে।

7/8

মডেল অনুযায়ী, মে মাসের শেষ সপ্তাহে (২৫ মে থেকে ১ জুনের মধ্যে) দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় ভারতে বর্ষার সক্রিয়তা বাড়বে। 

8/8

দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরে শক্তিশালী পশ্চিমা বায়ু তৈরি হওয়ায় কেরালা ও দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে আর্দ্রতা বাড়বে, যা ২৫ মে-র মধ্যেই কেরালায় বর্ষার আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটাতে পারে। এই আগাম বর্ষা কেবল কৃষিকাজের জন্যই নয়, সাধারণ মানুষের কাছেও এক বিশাল স্বস্তি হয়ে দেখা দেবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Bengal Weather Update: দাবদাহে পুড়ছে গোটা বাংলা, আর কয়েকঘণ্টার অপেক্ষা ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী-সহ তুমুল বৃষ্টি

পরবর্তী অ্যালবাম

Bengal Weather Update: দাবদাহে পুড়ছে গোটা বাংলা, আর কয়েকঘণ্টার অপেক্ষা ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী-সহ তুমুল বৃষ্টি

Summer Vacation 2026 Amid Severe Heatwave: তীব্র তাপপ্রবাহ, অসহ্য দাবদাহে সরকারের বড় ঘোষণা: ২৭ এপ্রিল থেকে টানা ২ মাস গরমের ছুটি থাকবে সব স্কুলে

Dev: তাপমাত্রা ৪০ ছুঁই ছুঁই, বাংলা জুড়ে টানা প্রচারের মাঝে আচমকাই অসুস্থ দেব: কী হল মেগাস্টার সাংসদের?

No Votesr&#039;s Slip?: ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট: স্লিপ না পেলেও চিন্তা নেই, ঘরে বসেই বের করুন &#039;ভোটের চাবিকাঠি&#039;

