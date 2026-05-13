Early monsoon: বর্ষার ব্রেকিং নিউজ; তীব্র দাবদাহের অচিরেই অবসান? গত বছরের চেয়ে কত আগে আসছে মনসুন?

Written BySoumitra SenUpdated bySoumitra Sen
Published: May 13, 2026, 02:03 PM|Updated: May 13, 2026, 03:27 PM

Early monsoon: এই সপ্তাহের শেষের দিকে বর্ষার পক্ষে এখন অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে চলেছে বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সমুদ্র, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ অঞ্চলে।

বর্ষা এসে গেল বলে! দক্ষিণপশ্চিম মনসুন এবার আন্দামান সমুদ্রে চলে এল প্রায়। মেঘের ছায়া পড়ছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপে। 

এই সপ্তাহের শেষের দিকে বর্ষার পক্ষে এখন অনুকূল পরিবেশ তৈরি হতে চলেছে বঙ্গোপসাগর, আন্দামান সমুদ্র, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ অঞ্চলে। 

মঙ্গলবার ইস্যু করা এক নোটিসে এই সুসংবাদ জানিয়েছে ভারতীয় মৌসম ভবন।

সেই নোটিসে কি বর্ষা আসার তারিখ বলা হয়েছে? জানা গিয়েছে, গত বছরের চেয়ে অন্তত ৫-৬ দিন আগে বর্ষা আসছে আন্দামানে। 

গত বছর, ২০২৫ সালে আন্দামানে বর্ষা এসেছিল ১৩ মে।

সাধারণত মেনল্যান্ড ইন্ডিয়ায় কেরালাম বর্ষা আসে ১ জুন। এই দিনটিই চারমাসের বর্ষা ঋতুর প্রথম দিন হিসেবে চিহ্নিত।

জুন-সেপ্টেম্বরে যে-বর্ষা তা মরসুমের ৭০ শতাংশ বৃষ্টির জন্য দায়ী। দেশের সিজনাল রেইনফলের পরিমাণ ৮৮০ মিমি। এই বৃষ্টি গ্রাউন্ডওয়াটারের জন্য জরুরি, চাষবাসের জন্য জরুরি।

যে-সিস্টেম এখন আছে, তা আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরও তীব্র হবে। আর এর সঙ্গেই যুক্ত হয়ে পড়েছে একটি সাইক্লোনিক সার্কুলেশন।

