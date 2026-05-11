Summer Vaccations on school big Updates: তীব্র দাবদাহ, অসহ্য গরম! বাচ্চাদের বাঁচাতে দেশ জুড়ে সব স্কুলে টানা গরমের ছুটির ঘোষণা, কবে খুলবে?

| May 11, 2026, 01:24 PM IST

Early Summer Vacations Announced Across India: সময়ের আগেই দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র দাবদাহ। কাঠফাটা রোদ আর ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত। বিশেষ করে স্কুলপড়ুয়া শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ভারতের একাধিক রাজ্য সরকার নির্ধারিত সময়ের আগেই গরমের ছুটি (Summer Vacation) ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস এবং তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিবেচনা করে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান--সহ একাধিক রাজ্যে ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

দেশের রাজধানী দিল্লিতে তাপমাত্রার পারদ ইতিমধ্যেই ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে দিল্লির শিক্ষা অধিদপ্তর (Directorate of Education) আগামী ১১ মে, ২০২৬ থেকে গরমের ছুটি ঘোষণা করেছে।   

এই ছুটি চলবে ১ জুলাই পর্যন্ত। অর্থাৎ দিল্লির পড়ুয়ারা প্রায় ৫০ দিনের দীর্ঘ অবকাশ পেতে চলেছে। 

মূলত শিশুদের হিটস্ট্রোক এবং ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপ।  

উত্তরপ্রদেশ সরকার সরকারি স্কুলগুলোর জন্য ২০ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা করেছে। 

তবে আবহাওয়া পরিস্থিতি বুঝে বেসরকারি স্কুলগুলো ১৫ থেকে ২০ মে-র মধ্যেই ছুটি শুরু করতে পারে বলে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।   

অন্যদিকে, মরুরাজ্য রাজস্থানে গরমের তীব্রতা বরাবরই বেশি।

সেখানে ১৭ মে থেকে ২০ জুন পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।   

অনেক জেলায় দুপুরের রোদের হাত থেকে বাঁচতে স্কুলের সময়সীমাও পরিবর্তন করা হয়েছে।

এই দুই রাজ্যে জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকে ছুটি শুরু হওয়ার কথা।

 বিহারে ১ জুন থেকে ২০ জুন এবং হরিয়ানায় ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত স্কুল বন্ধ থাকবে।

তবে আবহাওয়া আরও চরম ভাবাপন্ন হলে এই তারিখ এগিয়ে আসতে পারে।  

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকা (দার্জিলিং, কালিম্পং) বাদে বাকি জেলাগুলোতে গরমের ছুটি ঘোষণা করেছে।

পাঞ্জাবেও ধাপে ধাপে ছুটি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।  

আবহাওয়াবিদদের মতে, এল নিনোর প্রভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মে মাসের শুরুতেই উত্তর ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় লু (Heatwave) বইতে শুরু করেছে।   

অনেক জায়গায় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৪-৫ ডিগ্রি বেশি।

শিশুদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বড়দের তুলনায় কম হওয়ায় রোদে তাদের অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

তাই স্কুলগুলোতে বহিরাঙ্গন কার্যকলাপ বা স্পোর্টস ক্লাস বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।  

শিক্ষা দফতর থেকে অভিভাবকদের নিয়মিত স্কুল নোটিশ এবং সরকারি নির্দেশিকার দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

কারণ জেলাভিত্তিক আবহাওয়ার তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে ছুটির দিনক্ষণ যেকোনও সময় পরিবর্তিত হতে পারে।   

এছাড়াও শিশুদের পর্যাপ্ত জল পান করানো এবং দুপুরের কড়া রোদে বাইরে বের না করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা।  

প্রকৃতির এই রুদ্ররূপে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রাখা সাময়িক স্বস্তি দিলেও, দীর্ঘমেয়াদে এই গরম পড়াশোনার সূচিতে কতটা প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে চিন্তিত শিক্ষাবিদরা।

তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ‘জীবনের নিরাপত্তা আগে’—এই নীতিতেই হাঁটছে রাজ্য প্রশাসনগুলো।

