Zee News Bengali
  • Kolkata Earthquake: সেফ নয় কলকাতা! দুলছে চারদিক, তীব্র কাঁপুনি! ভূমিকম্পের মধ্যে মাথা বাঁচাবেন কী করে? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা...

Kolkata Earthquake: সেফ নয় কলকাতা! দুলছে চারদিক, তীব্র কাঁপুনি! ভূমিকম্পের মধ্যে মাথা বাঁচাবেন কী করে? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা...

How to save yourself in earthquake: ভূমিকম্পে চারদিক যখন দুলছে, আপনি যখন তীব্র কাঁপুনি টের পাচ্ছেন, তখন ঠিক কী করবেন? সেটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা... D-C-H রুলের সেই পরামর্শ-ই দিচ্ছেন...  

| Feb 27, 2026, 09:16 PM IST
1/11

ভূমিকম্পের মধ্যে কী করবেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুপুরে তখন ঘড়ির কাঁটায় ১টা ২২। শুক্রবার ভরদুপুরে কেঁপে উঠল কল্লোলিনী কলকাতা। তীব্র ঝাঁকুনি। কম্পন স্থায়ী হল বেশ খানিকক্ষণ। অফিস থেকে আবাসন, আতঙ্কে তখন সবাই রাস্তায়। 

2/11

ভূমিকম্পের মধ্যে কী করবেন...

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মোটেই সেফ নয় তিলোত্তমা। দ্রুত বসছে কলকাতা। যাকে বলে অবনমন বা সিংকিং। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ অঞ্চলের ৯০ শতাংশেরও বেশি এলাকায় মাটি বসে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

3/11

ভূমিকম্পের মধ্যে কী করবেন...

তাই সামান্য কম্পনেও হতে পারে ভয়াবহ পরিস্থিতি! ওদিকে সিসমিক-৩ জোনে অবস্থিত কলকাতা। মানে ভূমিকম্পপ্রবণ। বেঙ্গল বেসিনের উপর অবস্থিত হওয়ায়, হিমালয়ে বড় ভূমিকম্প হলেই কলকাতায় তীব্র কম্পন অনুভূত হবে।

4/11

ভূমিকম্পের মধ্যে কী করবেন...

এদিন যেমন ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশের খুলনা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৪। আর তার প্রভাবেই কেঁপে ওঠে কলকাতা। এখন ভূমিকম্পে চারদিক যখন দুলছে, আপনি যখন তীব্র কাঁপুনি টের পাচ্ছেন, তখন ঠিক কী করবেন?

5/11

ভূমিকম্পের মধ্যে কী করবেন...

ভূমিকম্পের মধ্যে মাথা বাঁচাবেন কী করে? বিশেষজ্ঞরা দিচ্ছেন সেই পরামর্শ। ড্রপ, কভার অ্যান্ড হোল্ড অন- এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। 

6/11

ভূমিকম্পের মধ্যে কী করবেন...

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যদি আপনি ঘরের ভিতরে থাকেন, তবে সেখানেই থাকুন। কোনও ডেস্ক বা টেবিলের নীচে ঢুকে যান। নিজেকে ঢেকে রাখুন। অথবা করিডোর বা ঘরের ভিতরের দেওয়ালের সঙ্গে লেগে থাকুন। 

7/11

ভূমিকম্পের মধ্যে কী করবেন...

জানলা, আগুন, ভারী আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি থেকে দূরে থাকুন। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসুন। বাড়ি বা বিল্ডিং কাঁপতে থাকা অবস্থায় নীচের দিকে দৌড়বেন না। তাড়াহুড়ো করে বাইরে বেরতে যাবেন না। 

8/11

ভূমিকম্পের মধ্যে কী করবেন...

তাতে কাঁচ ভেঙে পড়ে বা কোনও কিছু ভেঙে পড়ে বিপদ বাড়তে পারে। আর যদি আপনি বাইরে থাকেন, তবে বিদ্যুতের খুঁটি, চিমনি এবং আপনার উপর ভেঙে পড়তে পারে এমন যে কোনও জিনিস থেকে দূরে খোলা জায়গায় চলে যান।

9/11

ভূমিকম্পের মধ্যে কী করবেন...

যদি গাড়ি চালাতে থাকেন, তবে থেমে যান। চেষ্টা করবেন ব্রিজের উপর না থামতে। গাছ, লাইট পোস্ট, বিদ্যুতের লাইন বা সাইনবোর্ডের নীচে থামবেন না। কম্পন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত গাড়ির ভিতরেই থাকুন। 

10/11

ভূমিকম্পের মধ্যে কী করবেন...

কম্পন থামনে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলে, রাস্তা ও সেতুর ফাটলের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। পাহাড়ি এলাকায় থাকলে গড়িয়ে আসা পাথরের বিষয়ে সতর্ক থাকুন। 

11/11

ভূমিকম্পের মধ্যে কী করবেন...

আর আপনি যদি সমুদ্রের কাছাকাছই থাকেন, তবে সুনামির সতর্কীকরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও আপডেটেড থাকুন। 

