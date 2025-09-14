English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Earthquake in Northbengal: ভয়ানক দুলল উত্তরবঙ্গ! অসমের ভূকম্পের কাঁপন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও! একসঙ্গে কাঁপল ছ'টি দেশ ...

Earthquake in Northbengal: কোচবিহারে ভূমিকম্প । জলপাইগুড়িতে ভূমিকম্প। আলিপুরদুয়ারে ভূকম্পন। ভূমিকম্পের উৎসস্থল অসম। মৃদু কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও।

| Sep 14, 2025, 06:00 PM IST
1/7

উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল

অসমের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। রবিবার বিকেল ৪টে ৪১ মিনিটে ভূমিকম্পটি হয়েছে। কোচবিহারে ভূমিকম্প । জলপাইগুড়িতে ভূমিকম্প। আলিপুরদুয়ারে ভূকম্পন। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল অসমের গুয়াহাটি এবং তেজপুরের মাঝে ঢেকিয়াজুলি নামের এক এলাকা। মৃদু কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও।

2/7

৫.৯

রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৯। ভূমিকম্পের উৎসস্থল অসমের গুয়াহাটি এবং তেজপুরের মাঝে ঢেকিয়াজুলি নামে একটি জায়গা। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে কম্পন হয়েছে।

3/7

অসমের ভূমিকম্পে

অসমের ওই ভূমিকম্পের জেরে কোচবিহার-সহ গোটা উত্তরবঙ্গে কম্পন অনুভূত হয়েছে। 

4/7

মৃদু কম্পন কলকাতায়

মৃদু কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও। রবিবারের ভূমিকম্পে উত্তরবঙ্গের পাহাড় এবং সমতলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কম্পন অনুভূত হয়েছে। 

5/7

মোট ছ'টি দেশে

কম্পন অনুভূত হয়েছে মোট ছটি দেশে-- ভারত-সহ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার ও চিনে।

6/7

ক্ষয়ক্ষতির খবর

ভূমিকম্পের জেরে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর প্রাথমিক ভাবে মেলেনি। 

7/7

আতঙ্ক

তবে জানা গিয়েছে, কম্পন টের পেতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Jadavpur University student death: ১০.০১-এ হেঁটে আসছেন অনামিকা, ১০.২০-তে সব শেষ! রহস্যময় ১৯ মিনিটে কী ঘটল? CCTV ফুটেজ আর ফরেনসিক...

পরবর্তী অ্যালবাম

Jadavpur University student death: ১০.০১-এ হেঁটে আসছেন অনামিকা, ১০.২০-তে সব শেষ! রহস্যময় ১৯ মিনিটে কী ঘটল? CCTV ফুটেজ আর ফরেনসিক...

Jadavpur University student death: ১০.০১-এ হেঁটে আসছেন অনামিকা, ১০.২০-তে সব শেষ! রহস্যময় ১৯ মিনিটে কী ঘটল? CCTV ফুটেজ আর ফরেনসিক...

Jadavpur University student death: ১০.০১-এ হেঁটে আসছেন অনামিকা, ১০.২০-তে সব শেষ! রহস্যময় ১৯ মিনিটে কী ঘটল? CCTV ফুটেজ আর ফরেনসিক... 13
Income Tax News Updates: নতুন অর্থবর্ষে করের ক্ষেত্রে নীরবে ঘটে গিয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল! জেনে নিন, নতুন এগজেম্পশন-ডিডাকশন রেট...

Income Tax News Updates: নতুন অর্থবর্ষে করের ক্ষেত্রে নীরবে ঘটে গিয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল! জেনে নিন, নতুন এগজেম্পশন-ডিডাকশন রেট...

Income Tax News Updates: নতুন অর্থবর্ষে করের ক্ষেত্রে নীরবে ঘটে গিয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বদল! জেনে নিন, নতুন এগজেম্পশন-ডিডাকশন রেট... 8
Mimi Chakrabarty: &#039;রক্তবীজ ২&#039; মুক্তির আগে বড় বিপাকে মিমি! নায়িকাকে ইডির সমন... কোন বেআইনি মামলায় জড়িয়ে?

Mimi Chakrabarty: 'রক্তবীজ ২' মুক্তির আগে বড় বিপাকে মিমি! নায়িকাকে ইডির সমন... কোন বেআইনি মামলায় জড়িয়ে?

Mimi Chakrabarty: 'রক্তবীজ ২' মুক্তির আগে বড় বিপাকে মিমি! নায়িকাকে ইডির সমন... কোন বেআইনি মামলায় জড়িয়ে? 7
West Bengal Weather Update: ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত, তোলপাড় বৃষ্টি ধেয়ে আসছে ৩ জেলায়

West Bengal Weather Update: ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত, তোলপাড় বৃষ্টি ধেয়ে আসছে ৩ জেলায়

West Bengal Weather Update: ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রপাত, তোলপাড় বৃষ্টি ধেয়ে আসছে ৩ জেলায় 5