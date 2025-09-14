Earthquake in Northbengal: ভয়ানক দুলল উত্তরবঙ্গ! অসমের ভূকম্পের কাঁপন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও! একসঙ্গে কাঁপল ছ'টি দেশ ...

Earthquake in Northbengal: ভয়ানক দুলল উত্তরবঙ্গ! অসমের ভূকম্পের কাঁপন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও! একসঙ্গে কাঁপল ছ'টি দেশ ...
Earthquake in Northbengal: কোচবিহারে ভূমিকম্প । জলপাইগুড়িতে ভূমিকম্প। আলিপুরদুয়ারে ভূকম্পন। ভূমিকম্পের উৎসস্থল অসম। মৃদু কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও।
1/7
উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল
অসমের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। রবিবার বিকেল ৪টে ৪১ মিনিটে ভূমিকম্পটি হয়েছে। কোচবিহারে ভূমিকম্প । জলপাইগুড়িতে ভূমিকম্প। আলিপুরদুয়ারে ভূকম্পন। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল অসমের গুয়াহাটি এবং তেজপুরের মাঝে ঢেকিয়াজুলি নামের এক এলাকা। মৃদু কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গেও।
2/7
৫.৯
photos
TRENDING NOW
4/7
মৃদু কম্পন কলকাতায়
5/7
মোট ছ'টি দেশে
photos