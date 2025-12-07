English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Deadly Earthquake Today: ১০ কিমি গভীরে দানবের তাণ্ডব! তীব্র ভূকম্পে কাঁপল বিস্তীর্ণ পাহাড়, বরফের সাম্রাজ্য! সাগরে কি ঢেউয়ের ছোবল?

Deadly Earthquake Today in Alaska Canada: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা ও কানাডার ইউকন অঞ্চলের সীমান্তের প্রত্যন্ত এলাকায় আঘাত হানল ৭ মাত্রার তীব্রতর ভূমিকম্প। সুনামির সতর্কতা কি জারি করা হয়েছে?

| Dec 07, 2025, 07:30 PM IST
1/7

৭ মাত্রার

৭ মাত্রারইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে তথা মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা  থেকে জানা গিয়েছে, আলাস্কার জুনেউ থেকে প্রায় ২৩০ মাইল (৩৭০ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে এবং ইউকনের হোয়াইটহর্স থেকে ১৫৫ মাইল (২৫০ কিলোমিটার) পশ্চিমে আঘাত হেনেছে এই তীব্র ভূমিকম্প। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

2/7

দু'টি ইমার্জেন্সি কল

হোয়াইটহর্সে রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিসের সার্জেন্ট ক্যালিস্টা ম্যাকলিয়ড জানান, ভূমিকম্প নিয়ে তাঁদের কাছে ৯১১-য়ে দু'টি কল এসেছিল।

3/7

জোর কম্পন

ম্যাকলিয়ড যোগ করেন, কম্পনটি অবশ্যই অনুভূত হয়েছিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই এ নিয়ে আলোচনাও করছেন। মানুষজন এই কম্পন টেরও পেয়েছেন।

4/7

পাহাড়ি এলাকায়

ন্যাচারাল রিসোর্সেস কানাডার সিসমোলজিস্ট অ্যালিসন বার্ড বলেন, ইউকনের যে অংশটি এই কম্পনে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে, সেটি পাহাড়ি এলাকা। এবং ওই অঞ্চলে মানুষের বসবাসও অনেকটা কম।

5/7

বড় ক্ষতি?

অ্যালিসন বার্ড আরও বলেন, অধিকাংশ মানুষই তাঁদের ঘরের তাক ও দেয়ালে থাকা জিনিসপত্র নীচে পড়ে যাওয়ার খবর দিয়েছেন। তবে, মনে হচ্ছে না, আমরা খুব বড় রকম কোনও ক্ষতির মুখোমুখি হতে চলেছি! 

6/7

১০১৮+৬২২ জন

অ্যালিসন বার্ডের মতে, এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের সবচেয়ে কাছে কানাডার জনবসতি পয়েন্ট হল হেইনস জংশন, যা প্রায় ৮০ মাইল (১৩০ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। ইউকন ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস অনুসারে, ২০২২ সালে এই এলাকার জনসংখ্যা ছিল ১০১৮ জন। এ ছাড়া ভূমিকম্পটি আলাস্কার ইয়াকুটাট থেকে প্রায় ৫৬ মাইল (৯১ কিলোমিটার) দূরে ছিল, যেখানে মাত্র ৬২২ জনের বাস!

7/7

শক, আফটার শক! সুনামি?

তথ্য বলছে, ভূমিকম্পটি প্রায় ৬ মাইল (১০ কিমি) গভীরে আঘাত হেনেছে। এবং এর পরেও একাধিক ছোট ছোট কম্পন অনুভূত হয়। তবে, জানা গিয়েছে, সুনামির কোনও সতর্কতা এখনও শোনা যায়নি।

