Deadly Earthquake Today: ১০ কিমি গভীরে দানবের তাণ্ডব! তীব্র ভূকম্পে কাঁপল বিস্তীর্ণ পাহাড়, বরফের সাম্রাজ্য! সাগরে কি ঢেউয়ের ছোবল?

Deadly Earthquake Today: ১০ কিমি গভীরে দানবের তাণ্ডব! তীব্র ভূকম্পে কাঁপল বিস্তীর্ণ পাহাড়, বরফের সাম্রাজ্য! সাগরে কি ঢেউয়ের ছোবল?
Deadly Earthquake Today in Alaska Canada: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা ও কানাডার ইউকন অঞ্চলের সীমান্তের প্রত্যন্ত এলাকায় আঘাত হানল ৭ মাত্রার তীব্রতর ভূমিকম্প। সুনামির সতর্কতা কি জারি করা হয়েছে?
৭ মাত্রার
৭ মাত্রারইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে তথা মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, আলাস্কার জুনেউ থেকে প্রায় ২৩০ মাইল (৩৭০ কিলোমিটার) উত্তর-পশ্চিমে এবং ইউকনের হোয়াইটহর্স থেকে ১৫৫ মাইল (২৫০ কিলোমিটার) পশ্চিমে আঘাত হেনেছে এই তীব্র ভূমিকম্প। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
দু'টি ইমার্জেন্সি কল
জোর কম্পন
পাহাড়ি এলাকায়
বড় ক্ষতি?
১০১৮+৬২২ জন
অ্যালিসন বার্ডের মতে, এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলের সবচেয়ে কাছে কানাডার জনবসতি পয়েন্ট হল হেইনস জংশন, যা প্রায় ৮০ মাইল (১৩০ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। ইউকন ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস অনুসারে, ২০২২ সালে এই এলাকার জনসংখ্যা ছিল ১০১৮ জন। এ ছাড়া ভূমিকম্পটি আলাস্কার ইয়াকুটাট থেকে প্রায় ৫৬ মাইল (৯১ কিলোমিটার) দূরে ছিল, যেখানে মাত্র ৬২২ জনের বাস!
শক, আফটার শক! সুনামি?
