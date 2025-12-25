English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
East Bengal: সাফ ক্লাব কাপজয়ী মশাল গালর্দের সংবর্ধনায় ২৫ লক্ষ টাকা ইস্টবেঙ্গলের

East Bengal:  সাফ ক্লাব জিতে ইতিহাস গড়েছে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল।  দলের ফুটবলার, কোচ ও  সাপোর্টিং স্টাফদের  সংবর্ধনা দিল ক্লাব। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ দেওয়া হল ২৫ লক্ষ টাকাও।  

| Dec 25, 2025, 11:04 PM IST
1/8

ড়দিনের সন্ধ্যায় লাল-হলুদের উত্‍সব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইস্টবেঙ্গলের মুকুটে নয়া পালক। সাফ ক্লাব জিতে ইতিহাস গড়লেন লাল-হলুদের মেয়েরা। দলের ফুটবলার, কোচ ও  সাপোর্টিং স্টাফদের  সংবর্ধনা দিল ক্লাব। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ দেওয়া হল ২৫ লক্ষ টাকাও।  

2/8

ড়দিনের সন্ধ্যায় লাল-হলুদের উত্‍সব

বড়দিনের সন্ধ্যায় লাল-হলুদের উত্‍সব।

3/8

ড়দিনের সন্ধ্যায় লাল-হলুদের উত্‍সব

ক্লাব তাঁবুতে সাফ ক্লাব কাপ জয়ী মহিলার ফুটবল দলের জমকালো সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

4/8

ড়দিনের সন্ধ্যায় লাল-হলুদের উত্‍সব

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের  সভাপতি মুরারীলাল লোহিয়া, সচিব রূপক সাহা, সহকারী সচিব ডাঃ শান্তি রঞ্জন দাশগুপ্ত, ইমামি গ্ৰুপের ডাইরেক্টর সন্দীপ আগারওয়াল, ফুটবল অপারেশন হেড থাংবৈ সিংটো।  

5/8

ড়দিনের সন্ধ্যায় লাল-হলুদের উত্‍সব

 মহিলা দলের প্রত্য়েকের হাতে তুলে দেওয়া হল লাল হলুদ উত্তরীয় এবং সুদৃশ্য শতবার্ষিকী কয়েন।

6/8

ড়দিনের সন্ধ্যায় লাল-হলুদের উত্‍সব

সচিব রূপক সাহার কথায়, 'এএফসি-র অভিযান ঐতিহাসিক'। বলেন, 'কাঠমান্ডুতে সাফ ক্লাব কাপের সাফল্য় ক্লাবকে গর্বিত করেছে'।

7/8

ড়দিনের সন্ধ্যায় লাল-হলুদের উত্‍সব

'দিল মাঙ্গে মোর'। ক্লাবের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত ইস্টবেঙ্গলের সভাপতি মুরারী লাল লোহিয়া। ইন্ডিয়ান উমেন্স লিগের খেতাব ধরে রাখতে পারলে আরও বেশি নগদের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

8/8

ড়দিনের সন্ধ্যায় লাল-হলুদের উত্‍সব

 ইমামি কর্তা সন্দীপ আগারওয়াল বলেন, 'ফুটবল নিয়ে উৎসাহটা যথেষ্ট থাকলেও  তেমন সম্যক ধারণা ছিল না'। সর্বতোভাবে ক্লাবের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন তিনি।

