East Bengal: সাফ ক্লাব কাপজয়ী মশাল গালর্দের সংবর্ধনায় ২৫ লক্ষ টাকা ইস্টবেঙ্গলের

East Bengal: সাফ ক্লাব কাপজয়ী মশাল গালর্দের সংবর্ধনায় ২৫ লক্ষ টাকা ইস্টবেঙ্গলের
East Bengal: সাফ ক্লাব জিতে ইতিহাস গড়েছে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল। দলের ফুটবলার, কোচ ও সাপোর্টিং স্টাফদের সংবর্ধনা দিল ক্লাব। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ দেওয়া হল ২৫ লক্ষ টাকাও।
1/8
ড়দিনের সন্ধ্যায় লাল-হলুদের উত্সব
