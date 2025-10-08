East Bengal IFA Shield 2025: 'কল্যাণীর স্নিগ্ধ মাটি, লাল-হলুদের শক্ত ঘাঁটি'! মশালের আগুনে পুড়ে ছারখার শ্রীনিধি...
East Bengal vs Sreenidi Deccan: বিরাট জয়েই আইএফএ শিল্ড শুরু ২৯ বারের চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের। কল্যাণীতে গিয়ে আই-লিগের দল শ্রীনিধি ডেকানকে গুঁড়িয়ে দিল। লাল-হলুদের হয়ে স্কোরশিটে নাম লেখালেন জয়, ক্রেসপো, হামিদ ও জিকসন
হায়দরাবাদের দলের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছিল এদিন। ২১ মিনিটেই গোলের দেখা পেয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। মিগুয়েলের শট শ্রীনিধির গোলরক্ষক আদিল ফৈজল আটকে দিলেও ফিরতি বলে গোল করতে কোনও ভুলই করেননি অভিষেককারী জয় গুপ্তা। ৩৮ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অধিনায়ক সল ক্রেসপো।
