Ebola outbreak: ভয়ংকর ইবোলায় মরছে একের পর এক মানুষ: বিশ্বজুড়ে জরুরি অবস্থা, বন্ধ উড়ান? কী ভাবে সাবধান থাকবেন?

Written ByNabanita Sarkar Updated byNabanita Sarkar
Published: May 18, 2026, 07:27 PM IST|Updated: May 18, 2026, 07:27 PM IST

WHO Ebola emergency: আফ্রিকা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (Africa CDC) এবং হু-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, এই নতুন প্রাদুর্ভাবে ইতিমধ্যেই ৮০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩০০-র বেশি মানুষ এই মারণ রোগে আক্রান্ত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এবারের ইবোলা প্রাদুর্ভাবের সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, এটি অত্যন্ত বিরল 'বুন্দিবুগিও' (Bundibugyo) স্ট্রেনের কারণে ছড়াচ্ছে, যার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিষেধক বা টিকা এখনও বাজারে নেই। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববাসীকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

 

 

ইবোলা মূলত কয়েকটি ভাইরাসের মাধ্যমে ছড়ায়, যার মধ্যে ইবোলা ভাইরাস, সুদান ভাইরাস এবং বুন্দিবুগিও ভাইরাস প্রধান। কঙ্গো ও উগান্ডার বর্তমান প্রাদুর্ভাবটি ঘটছে অত্যন্ত বিরল 'বুন্দিবুগিও' স্ট্রেনের মাধ্যমে। ইতিহাসে এর আগে মাত্র দু’বার এই স্ট্রেনের দেখা মিলেছিল (২০০৭ সালে উগান্ডায় এবং ২০১২ সালে কঙ্গোয়)।

 

সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো, বর্তমানে ইবোলার যে অত্যন্ত কার্যকর ভ্যাকসিনগুলি উপলব্ধ রয়েছে (যেমন- Ervebo), সেগুলি শুধুমাত্র ‘জায়ারে’ (Zaire) স্ট্রেনের বিরুদ্ধে কাজ করে। বুন্দিবুগিও স্ট্রেনের বিরুদ্ধে এই ভ্যাকসিন কোনো সুরক্ষা দেয় না। এর কোনও সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসাও নেই। ফলে আক্রান্তদের বাঁচানো এবং রোগ ছড়ানো রুখতে সাধারণ সচেতনতা ও সতর্কতাই একমাত্র প্রধান হাতিয়ার।

 

সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক দূর করতে চিকিৎসকরা স্পষ্ট করেছেন যে, ইবোলা করোনাভাইরাস বা হামের মতো বায়ুবাহিত (Airborne) রোগ নয়। এটি সাধারণ সামাজিক মেলামেশা, হাওয়া বা মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায় না। ইবোলা ছড়ানোর মূল মাধ্যমগুলি হল

১. আক্রান্ত ব্যক্তি বা প্রাণীর শরীরের তরল পদার্থ (যেমন— রক্ত, লালা, বমি, মূত্র, বীর্য বা ঘাম)-এর সরাসরি সংস্পর্শে এলে। ২. সংক্রমিত সুই, সিরিঞ্জ, বিছানার চাদর বা কাপড়ের ব্যবহার করলে। ৩. ইবোলায় আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্যের সময় মৃতদেহ সরাসরি স্পর্শ করলে। ৪. সংক্রমিত বন্যপ্রাণী (যেমন— ফ্রুট ব্যাট বা বাদুড়, শিম্পাঞ্জি, বানর) শিকার বা তাদের কাঁচা মাংস খেলে।

 

হঠাৎ তীব্র জ্বর ও চরম ক্লান্তি।

পেশিতে ব্যথা, তীব্র মাথাব্যথা এবং গলা ব্যথা।

রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বমি, ডায়রিয়া এবং পেটে তীব্র ব্যথা।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিভার ও কিডনির কার্যক্ষমতা নষ্ট হতে শুরু করে।

চূড়ান্ত পর্যায়ে শরীরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অংশ থেকে রক্তক্ষরণ (Rashes and Bleeding) শুরু হতে পারে। এই রোগে মৃত্যুর হার ২৫ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।

 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ইবোলা সংক্রমণ থেকে দূরে থাকতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

মূলত বন্য বাদুড় বা বানর জাতীয় প্রাণী থেকে এই রোগ মানুষের শরীরে আসে। তাই জঙ্গল বা উপদ্রুত এলাকায় এই ধরনের বন্যপ্রাণীর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। বন্যপ্রাণীর কাঁচা বা আধসেদ্ধ মাংস (Bushmeat) খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

ইবোলা আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন রোগীর থেকে সরাসরি শারীরিক সংস্পর্শ এড়িয়ে চলুন। বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে দ্রুত আইসোলেশনে (Isolation) পাঠাতে হবে এবং হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

 

সাবান ও জল দিয়ে নিয়মিত ভালো করে হাত ধোয়ার অভ্যাস বজায় রাখুন। অ্যালকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন।

 

সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) ব্যবহার: স্বাস্থ্যকর্মী বা যাঁরা রোগীদের সেবা করছেন, তাঁদের অবশ্যই গ্লাভস, মাস্ক, গাউন এবং ফেস শিল্ডের মতো ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে।

 

ইবোলায় মৃত ব্যক্তির শরীরে ভাইরাসের উপস্থিতি অত্যন্ত বেশি থাকে। তাই প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে সমস্ত সুরক্ষাবিধি মেনে মৃতদেহের সৎকার করতে হবে, কোনওভাবেই সাধারণ মানুষ যেন মৃতদেহ স্পর্শ না করেন।

 

হু (WHO) এখনই কোনও দেশ বা সীমান্তে যাতায়াত বা বাণিজ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেনি। কারণ এতে আতঙ্ক ছড়ায় এবং মানুষ লুকিয়ে যাতায়াত শুরু করে। 

তবে কঙ্গো বা উগান্ডাগামী বা সেখান থেকে আসা আন্তর্জাতিক যাত্রীদের ক্ষেত্রে বিমানবন্দরে থার্মাল স্ক্রিনিং ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

 

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই আন্তর্জাতিক জরুরি অবস্থা ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বজুড়ে নজরদারি বাড়ানো এবং কঙ্গো ও উগান্ডার মতো দেশগুলিকে চিকিৎসা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া। 

চিকিৎসকদের মতে, করোনা মহামারির তুলনায় ইবোলা অনেক দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব এবং কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও আইসোলেশনের মাধ্যমে এর বিস্তার রোধ করা সহজ। 

 

তাই আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই এই মারণ ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়।

 

