/এখনই ১৭০০, পোকামাকড়ের মতো মরছে মানুষ: দুয়ারে প্রলয়ঙ্কর শক্তিমান ভাইরাস, কাঁপছে বিশ্ব

কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে ইতিহাস সৃষ্টি করে ছড়িয়ে পড়েছে মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি ইবোলা। দেশের সরকারি পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১,৭০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এই ভাইরাসের দ্রুত সংক্রমণ এবং ক্রমবর্ধমান মৃত্যুহার নিয়ে মারাত্মক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
দ্রুতগতির সংক্রমণ ও পরিস্থিতির ভয়াবহতায় কাঁপছে কঙ্গো। ইবোলা ভাইরাসের দাপটে মুড়ি মুড়কির মতো মরছে মানুষ।
কঙ্গো সরকারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩,৮০২ জনে এবং প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১,৭০৭ জন।
আফ্রিকান সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (Africa CDC)-এর ডিরেক্টর জেনারেল ড. জ্যঁ কাসেয়া (Jean Kaseya) প্রাদুর্ভাবের কেন্দ্রস্থল বুনিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চল পরিদর্শন করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
তিনি জানান, এই প্রাদুর্ভাব কখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবে তা এখনও বলা সম্ভব হচ্ছে না।
চিকিৎসকদের চিন্তার মূল কারণ হল, নতুন আক্রান্তদের প্রায় ৮০ শতাংশই সরাসরি কোনও পূর্ববর্তী রোগীর সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে শনাক্ত হচ্ছেন না, বরং এটি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিতভাবে (Community Spread) ছড়িয়ে পড়ছে।
মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হওয়া এই প্রাদুর্ভাবের পেছনে মূল কারণ ইবোলার বিরল ‘বুন্দিবুগিও’ (Bundibugyo) ভাইরাস।
চিকিৎসকদের মতে, এই প্রজাতির ইবোলা ভাইরাসের জন্য বর্তমানে অনুমোদিত বা স্বীকৃত কোনও নির্দিষ্ট প্রতিষেধক টিকাবিন্যাস কিংবা প্রতিষেধক চিকিৎসা পদ্ধতি নেই, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল ও আশঙ্কাজনক করে তুলেছে।
কঙ্গোর ইতুরি (Ituri) প্রদেশেই মোট সংক্রমণের প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি ঘটনা ঘটেছে।
তবে দ্রুত গতিতে তা কঙ্গোর আরও পাঁচটি প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে, যার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কিসাঙ্গানি শহর।
আক্রান্তদের সঠিক সময়ে চিকিৎসা দেওয়া এবং ছড়ানো রোধের ক্ষেত্রে বড় বড় বাধা তৈরি হচ্ছে।
ইতুরি অঞ্চলের সোনার খনি ও এলাকা দখলের লড়াই এবং একাধিক সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর তাণ্ডবে চিকিৎসা কর্মীরা দুর্গম এলাকাগুলোতে পৌঁছাতে পারছেন না।
বেতন বকেয়া থাকা ও কাজের অনিরাপদ পরিবেশের কারণে চিকিৎসা কর্মীদের মধ্যেও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। অতি সম্প্রতি মংবয়ালু শহরের স্বাস্থ্যকর্মীরা বেতন না মেটায় কর্মবিরতির হুমকি দেন।
স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রতি কুসংস্কার ও আস্থার অভাব রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী প্রথা মেনে লাশ নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার ফলে আরও দ্রুত সুস্থ মানুষ সংক্রমিত হচ্ছে।
২০১৪-২০১৬ সালের পশ্চিম আফ্রিকার মহামারী থেকেও দ্রুত গতিতে এবারের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে।
পরিস্থিতি সামাল দিতে ডব্লিউএইচও (WHO)-র প্রধান তেদ্রোস আধানোম ঘেব্রেয়েসুস কঙ্গো সফর করছেন।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে এটি পুরো মধ্য আফ্রিকায় নতুন স্বাস্থ্য মহামারী ডেকে আনতে পারে বলে সতর্ক করেছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা।