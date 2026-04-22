English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
SIR in Bengal: ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম আছে কিনা

West Bengal Supplementary Voter List: এখন প্রশ্ন কী ভাবে দেখবেন আপনার ডিলিট হয়ে যাওয়া নাম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় উঠল কিনা? 

| Apr 22, 2026, 11:30 AM IST
1/6

প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো প্রথম দফার ভোটের আগে প্রকাশিত হল অ্যাপিলেট ট্রাইবুন্যালের প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। অর্থাত্ যাদের নাম এই সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে রয়েছে তারা ভোট দিতে পারবেন। আর যাদের নাম নেই তাদের আর এবার ভোট দেওয়া হল না।-অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

2/6

কাদের নাম বাদ

কাদের নাম বাদ গেল তাদের নামের তালিকাও প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। -অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়  

3/6

বাদ বহু মানুষ

এসআইআর-এ রাজ্যের কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম বিভিন্ন কারণে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। কী কারণে সেইসব নাম বাদ পড়ে গেল তা জানায়নি কমিশন। শুধুমাত্র লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির জন্য তারা কমিশনের শুনানিতে তাদের নথি জমা দিয়েছিলেন। তার পরেও বহু মানুষের নাম বাদ পড়ে যায়। -অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়  

4/6

সাপ্লিমেন্টারি তালিকা

যাদের নাম ভোটার তালিকায় ছিল না তাদের সামনে খোলা ছিল একমাত্র ট্রাইবুন্যাল। সেই ট্রাইবুন্যাল আজ তাদের প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করল। তবে ঠিক কত নাম যুক্ত হল বা বাদ গেল তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সূত্রের খবর ১৩৬ নতুন ভোটারের নাম যোগ হয়েছে। বাদ গিয়েছেন ২ জন। -অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

5/6

ECINet অ্যাপ

এখন প্রশ্ন কী ভাবে দেখবেন আপনার ডিলিট হয়ে যাওয়া নাম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় উঠল কিনা? নাম দেখার জন্য মোবাইলে নামাতে হবে ECINet অ্যাপ। এবার যেতে হবে সার্চ ইয়োর নেম ইন ভোটার লিস্ট-এই সেগমেন্টে। সেখানে ট্যাপ করলেই এপিক নম্বর দেওয়ার জায়গা পাওয়া যাবে। সেখানে এপিক নম্বর দিয়ে সার্চ করলেই বেরিয়ে আসবে নাম তালিকায় রয়েছে কিনা। ডিলিট হয়ে গেলেও তা উল্লেখ করা থাকবে। -অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়  

6/6

CEOwestbengal সাইট

এছাড়া CEOwestbengal সাইটে গিয়েও নাম দেখতে পারবেন। ওই সাইটে ক্লিক করলেই দেখতে পাবেন ASSEMBLY GENERAL ELECTION 2026 নামে একটি ট্যাব। সেখানে ক্লিক করলেই দেখতে পাবেন SIR Final Roll ট্যাবটি। সেখানে ক্লিক করলেই একটি পেজ খুলে যাবে। সেখানে রাজ্য, অ্যাপিলেট ট্রাইবুন্যাল সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, জেলা, নির্বাচন ক্ষেত্রে নির্বাতন করতে হবে। এরপর ক্যাপচা দিয়ে সার্চ করলেই দেখা যাবে নাম আছে কিনা। এখানে আপনি নামের তালিকা ডাউনলোড করতে পারবেন। সেখান থেকেই দেখে নিতে পারবেন আপনার নাম। -অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: ব্যবসায় পার্টনার সম্পর্কে সাবধান মেষ, মামলা-মোকদ্দমায় গেলে নাস্তানাবুদ হবেন কর্কট

