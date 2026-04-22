SIR in Bengal: ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম আছে কিনা

SIR in Bengal: ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত, কীভাবে দেখবেন আপনার নাম আছে কিনা
West Bengal Supplementary Voter List: এখন প্রশ্ন কী ভাবে দেখবেন আপনার ডিলিট হয়ে যাওয়া নাম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় উঠল কিনা?
প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট
কাদের নাম বাদ
বাদ বহু মানুষ
সাপ্লিমেন্টারি তালিকা
ECINet অ্যাপ
এখন প্রশ্ন কী ভাবে দেখবেন আপনার ডিলিট হয়ে যাওয়া নাম সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় উঠল কিনা? নাম দেখার জন্য মোবাইলে নামাতে হবে ECINet অ্যাপ। এবার যেতে হবে সার্চ ইয়োর নেম ইন ভোটার লিস্ট-এই সেগমেন্টে। সেখানে ট্যাপ করলেই এপিক নম্বর দেওয়ার জায়গা পাওয়া যাবে। সেখানে এপিক নম্বর দিয়ে সার্চ করলেই বেরিয়ে আসবে নাম তালিকায় রয়েছে কিনা। ডিলিট হয়ে গেলেও তা উল্লেখ করা থাকবে। -অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
CEOwestbengal সাইট
এছাড়া CEOwestbengal সাইটে গিয়েও নাম দেখতে পারবেন। ওই সাইটে ক্লিক করলেই দেখতে পাবেন ASSEMBLY GENERAL ELECTION 2026 নামে একটি ট্যাব। সেখানে ক্লিক করলেই দেখতে পাবেন SIR Final Roll ট্যাবটি। সেখানে ক্লিক করলেই একটি পেজ খুলে যাবে। সেখানে রাজ্য, অ্যাপিলেট ট্রাইবুন্যাল সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, জেলা, নির্বাচন ক্ষেত্রে নির্বাতন করতে হবে। এরপর ক্যাপচা দিয়ে সার্চ করলেই দেখা যাবে নাম আছে কিনা। এখানে আপনি নামের তালিকা ডাউনলোড করতে পারবেন। সেখান থেকেই দেখে নিতে পারবেন আপনার নাম। -অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
