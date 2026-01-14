BIG BREAKING on ED VS IPAC Case:IPAC কাণ্ডে হাইকোর্টে ধুন্ধুমার! কী কী বাজেয়াপ্ত হল? খুলল কি সবুজ ফাইলের রহস্য? আদালতে বিস্ফোরক ইডি...

BIG BREAKING on ED VS IPAC Case:IPAC কাণ্ডে হাইকোর্টে ধুন্ধুমার! কী কী বাজেয়াপ্ত হল? খুলল কি সবুজ ফাইলের রহস্য? আদালতে বিস্ফোরক ইডি...
ED vs IPAC case hearing: রাজ্য রাজনীতিতে গত কয়েকদিন ধরে চলা সল্টলেকের আইপ্যাক অফিসে ইডি হামলায় এবার নাটকীয় মোড়। আইনি যুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাল। ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক (I-PAC)-এর দফতর এবং তার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর তল্লাশিকে কেন্দ্র করে যে নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার জল শেষ পর্যন্ত গড়াল দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত। শনিবার সুপ্রিম কোর্টে (ED in Supreme Court) ক্যাভিয়েট (Caveat) দাখিল করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার (WB Govt)। উদ্দেশ্য স্পষ্ট- ইডি যদি সুপ্রিম কোর্টে কোনও বিশেষ আবেদন জানায়, তবে রাজ্য সরকারের বক্তব্য না শুনে যেন কোনও এ
তৃণমূল দায়ের করা মামলা এবং ইডির দায়ের করা মামলা- জোড়া মামলার শুনানির কথা ছিল শুক্রবার দুপুর ২.৩০টে। কিন্তু এজলাস বসার আগেই দুপুর ২.০০টো থেকেই আদালতে ভিড় জমতে শুরু করে। রাজ্য সরকার ভার্সেস ইডির সংঘাতের আঁচে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আদালতও। এজলাস শুরুর আগে থেকে আদালতে আইনজীবীরা ভিড় করতে শুরু করেন। মামলা শোনার জন্য জুনিয়র-সিনিয়র আইনজীবীরা ভিড় করেছিলেন আদালতে। এমনকী শুনানি শুনতে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের আইনজীবীরা।
প্রসঙ্গত, ৮ জানুয়ারি আইপ্যাকের দুটি অফিসে হানা দেয় ইডি। বাদ যায়নি লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাক প্রধান প্রতীক জৈনের বাড়িও, যা কয়লা চুরির মামলায় মানি লন্ডারিংয়ের তদন্তের অংশ। খবর পেয়েই প্রথমে প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর চলে যান সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে। এরপর প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরেই সেখানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
সেখানে কিছু ডকুমেন্টস ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে বেরিয়ে আসেন মমতা। ইডি এই ঘটনাকে তদন্তে বাধা এবং প্রমাণ সরানোর অভিযোগ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে, যাতে মুখ্যমন্ত্রীকে যুক্ত করে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানানো হয়। ইডির দাবি, মমতা পুলিসের সাহায্যে জোর করে ডিজিটাল ডিভাইস এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে গিয়েছেন, যা পিএমএলএ আইন লঙ্ঘন।
