BIG BREAKING on ED VS IPAC Case:IPAC কাণ্ডে হাইকোর্টে ধুন্ধুমার! কী কী বাজেয়াপ্ত হল? খুলল কি সবুজ ফাইলের রহস্য? আদালতে বিস্ফোরক ইডি...

ED vs IPAC case hearing: রাজ্য রাজনীতিতে গত কয়েকদিন ধরে চলা সল্টলেকের আইপ্যাক অফিসে ইডি হামলায় এবার নাটকীয় মোড়। আইনি যুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাল। ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাক (I-PAC)-এর দফতর এবং তার কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর তল্লাশিকে কেন্দ্র করে যে নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার জল শেষ পর্যন্ত গড়াল দেশের সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত। শনিবার সুপ্রিম কোর্টে (ED in Supreme Court) ক্যাভিয়েট (Caveat) দাখিল করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার (WB Govt)। উদ্দেশ্য স্পষ্ট- ইডি যদি সুপ্রিম কোর্টে কোনও বিশেষ আবেদন জানায়, তবে রাজ্য সরকারের বক্তব্য না শুনে যেন কোনও এ

| Jan 14, 2026, 04:01 PM IST
সুপ্রিম কোর্টের মামলার শুনানির পর এই মামলার শুনানি। ততদিন পর্যন্ত ইডি মামলা মুলতুবি করা হল।

8 জানুয়ারি দুটি জায়গা থেকে কেন্দ্রের সংস্থা ইডি কিছুই বাজেয়াপ্ত করিনি। এমনকি তাঁরা পাঞ্চনামা বানাতে পারেনি। তাই এই গ্রাউন্ডে তৃণমূলের মামলা খারিজ করা হল।  

তৃণমূল মামলার শুনানি করতে চাইছে এই আদালতেই - সব্যসাচী ব্যানার্জি তৃণমূলের মামলা সেটা আমাদের সঙ্গেই যুক্ত। আলাদ করে শোনার কোন মানে হয় না - ASG এসভি রাজু 

রাইট টু প্রিভিসি (গোপনীয়তার অধিকার) বলে একটা কথা আছে। সেটা মাথায় রাখতে হবে। সেটাই তৃণমূলের বক্তব্য। ইডি আমাদের (তৃণমূল) মামলায় পার্টি করা হয়নি। - মানেকা গুরুস্বামী (তৃণমূলের আইনজীবী)

আমার মাইক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা কি ধরনের শুনানি। এই মিসচিফ আড়ালে কেউ কি আছে! - ASG (কেন্দ্রের আইনজীবী)

পার্টি অফিস ঠিকানা হরিশ চটার্জ্জি স্ট্রিট। আমাদের তল্লাশি ঠিকানা আলাদা। এখানে মামলাকারী কি ভাবে যুক্ত হলেন! যদি এটা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় হয়েই থাকে তাইলে নির্বাচন কমিশন কোথায়? তাদের কেন পার্টি করা হল না? এখনও দিন ঘোষণা হয়েছে? - কেন্দ্রীয় সরকার 

মামলার নথিতে লেখা SIR কথা। মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। এখানে এটাও বলা হয়েছে দলের চেয়ারপারসন প্রতিবাদ করছে বলে এই হয়রানি। এটা তো SIR মামলা। তাহলে কমিশন কোথায়? - কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী  

যার ঠিকানায় তল্লাশি তাঁর মামলা করার অধিকার আছে। কিন্তু অন্য একজন মামলা করে বলছেন কেন? - কেন্দ্র

'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তথ্য নিয়েছেন, তিনি সব তথ্য সেখানে গিয়ে নিয়ে এসেছেন। সেটা বেআইনি। তাঁকে কেন মামলায় পার্টি করা হল না? কেন সিপি কে পার্টি করা হল না? ইডি কোনও কিছুই সিজ করেনি। যারা নিয়েছে তাদের কেন পার্টি করা হল না?' - ASG (Additional Solicitor General)-এর বক্তব্য। 

মামলাকারি (এআইটিসি) হয়ে যে স্বাক্ষর (শুভাশিস চক্রবর্তী) করেছেন তিনি তো তল্লাশি স্থলে ছিলেন না। তিনি সব তথ্য কি ভাবে জানলেন? তিনি কি ভাবে স্বাক্ষর করে বললেন 'ট্রু টু মাই নলেজ'? - কেন্দ্রীয় সরকার

তৃণমূল দায়ের করা মামলা এবং ইডির দায়ের করা মামলা- জোড়া মামলার শুনানির কথা ছিল শুক্রবার দুপুর ২.৩০টে। কিন্তু এজলাস বসার আগেই দুপুর ২.০০টো থেকেই আদালতে ভিড় জমতে শুরু করে। রাজ্য সরকার ভার্সেস ইডির সংঘাতের আঁচে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আদালতও। এজলাস শুরুর আগে থেকে আদালতে আইনজীবীরা ভিড় করতে শুরু করেন। মামলা শোনার জন্য জুনিয়র-সিনিয়র আইনজীবীরা ভিড় করেছিলেন আদালতে। এমনকী শুনানি শুনতে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে তৃণমূলের লিগ্যাল সেলের আইনজীবীরা।

আদালতে এমন এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, কোনও পক্ষই ঠিকমত সওয়াল শোনাই যাচ্ছিল না। আদালতের ভিতরে একাধিক ব্যক্তির আওয়াজের জন্য কারোর কথাই স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল না। বিচারপতি বিরক্ত হয়ে আদালতে ছাড়তে বাধ্য হন। পরবর্তী শুনানির জন্য় ১৪ জানুয়ারি তারিখ ধার্য করা হয়।

প্রসঙ্গত, ৮ জানুয়ারি আইপ্যাকের দুটি অফিসে হানা দেয় ইডি। বাদ যায়নি লাউডন স্ট্রিটে আইপ্যাক প্রধান প্রতীক জৈনের বাড়িও,  যা কয়লা চুরির মামলায় মানি লন্ডারিংয়ের তদন্তের অংশ। খবর পেয়েই প্রথমে প্রতীক জৈনের বাড়িতে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর চলে যান সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে। এরপর প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরেই সেখানে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেখানে কিছু ডকুমেন্টস ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে বেরিয়ে আসেন মমতা। ইডি এই ঘটনাকে তদন্তে বাধা এবং প্রমাণ সরানোর অভিযোগ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে, যাতে মুখ্যমন্ত্রীকে যুক্ত করে সিবিআই তদন্তের আর্জি জানানো হয়। ইডির দাবি, মমতা পুলিসের সাহায্যে জোর করে ডিজিটাল ডিভাইস এবং গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে গিয়েছেন, যা পিএমএলএ আইন লঙ্ঘন।

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে, অভিযোগ করে যে ইডি অভিযান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং দলের নির্বাচনী তথ্য লুট করার চেষ্টা। প্রতীক জৈনের পরিবারও ইডির বিরুদ্ধে চুরি এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে পুলিসে FIR করেছে।

