/মোট ১১০৯ কোটির প্রতারণা, ওড়িশার দুর্নীতির জাল কলকাতাতেও! শহরে তোলপাড় তল্লাশি ইডির

মোট ১১০৯ কোটি টাকার প্রতারণা। সেই মামলার তদন্ত করতে দেশের ৯ জায়ায় তল্লাশি চালাল ইডি।-তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল
মৃল মামলা ওড়িশার। সেই মামলার তদন্তে নামে সিবিআই। মামলার আর্থিক দুর্নীতির অংশটি তদন্ত করছে ইডি। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল
বড়বাজার, পোস্তা, বউবাজার-সহ কলকাতা ও ভুবনেশ্বর মিলিয়ে মোট ৯ জায়গায় তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল
মামলটি হল গুপ্তা পাওয়ার লিমিটেডের ব্যাংক প্রতারণা মামলা। আর্থিক দুর্নীতির তদন্তভার নেয় সিবিআই। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল
ইডির অনুমান ভুবনেশ্বর-সহ ওড়িশার বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি এই আর্থিক প্রতারণার জাল ছড়িয়েছে কলকাতাতেও। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল
সেই মামলায় ইডি একটি পৃথক ECIR দায়ের করে। তার ভিত্তিতে আজকের অভিযান। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল