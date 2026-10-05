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মোট ১১০৯ কোটির প্রতারণা, ওড়িশার দুর্নীতির জাল কলকাতাতেও! শহরে তোলপাড় তল্লাশি ইডির

Published: Oct 05, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 02:05 PM IST
মোট ১১০৯ কোটি টাকার প্রতারণা1/6

মোট ১১০৯ কোটি টাকার প্রতারণা

মোট ১১০৯ কোটি টাকার প্রতারণা। সেই মামলার তদন্ত করতে দেশের ৯ জায়ায় তল্লাশি চালাল ইডি।-তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল

মূল মামলার তদন্ত সিবিআই2/6

মূল মামলার তদন্ত সিবিআই

মৃল মামলা ওড়িশার। সেই মামলার তদন্তে নামে সিবিআই। মামলার আর্থিক দুর্নীতির অংশটি তদন্ত করছে ইডি। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল

ওড়িশা-বাংলার ৯ জায়গায় তল্লাশি3/6

ওড়িশা-বাংলার ৯ জায়গায় তল্লাশি

বড়বাজার, পোস্তা, বউবাজার-সহ কলকাতা ও ভুবনেশ্বর মিলিয়ে মোট ৯ জায়গায় তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল

গুপ্তা পাওয়ার লিমিটেডের প্রতারণা4/6

গুপ্তা পাওয়ার লিমিটেডের প্রতারণা

মামলটি হল গুপ্তা পাওয়ার লিমিটেডের ব্যাংক প্রতারণা মামলা। আর্থিক দুর্নীতির তদন্তভার নেয় সিবিআই। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল

প্রতারণার জাল কলকাতাতেও5/6

প্রতারণার জাল কলকাতাতেও

ইডির অনুমান ভুবনেশ্বর-সহ ওড়িশার বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি এই আর্থিক প্রতারণার জাল ছড়িয়েছে কলকাতাতেও। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল

পৃথক ECIR6/6

পৃথক ECIR

সেই মামলায়  ইডি একটি পৃথক ECIR দায়ের করে। তার ভিত্তিতে আজকের অভিযান। -তথ্য ও ছবি-অয়ন ঘোষাল

TAGS:
ED raid
Kolkata
Financial fraud

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