English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Pratik Jain: কয়লা পাচার মামলায় নাম! মনের মানুষকে থাইল্যান্ডের বিলাসবহুল ভিলায় গ্র্যান্ড গালা ড্রিম ওয়েডিং এই প্রতীক জৈনের... IPAC কর্ণধারের স্ত্রী কে?

Pratik Jain: কয়লা পাচার মামলায় 'নাম'! মনের মানুষকে থাইল্যান্ডের বিলাসবহুল ভিলায় গ্র্যান্ড গালা 'ড্রিম ওয়েডিং' এই প্রতীক জৈনের... IPAC কর্ণধারের স্ত্রী কে?

ED Raids IPAC Office, Pratik Jain gala wedding draws attention: প্রতীক জৈনের বাড়িতে ৮ ঘণ্টা ইডি তল্লাশি অভিযান চালাতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে।  

| Jan 08, 2026, 04:18 PM IST
1/12

IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের স্ত্রী কে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একদিকে কলকাতার সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিস ও অন্যদিকে লাউডাউন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের বাড়ি, একযোগে দুজায়গায় ইডি তল্লাশির পরই আতস কাঁচের তলায় আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের ব্যক্তিগত জীবন। 

2/12

IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের স্ত্রী কে?

আর সেই ব্যক্তিগত জীবনে উঁকিঝুঁকি দিতেই সামনে এল থাইল্যান্ডে আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের গ্র্যান্ড গালা ডেস্টিনেশন ওয়েডিংয়ের বিবিধ ছবি। যেখানে গ্ল্যামার ও প্রাচুর্য যেন হাত ধরাধরি করে উঠে এসেছে।

3/12

IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের স্ত্রী কে?

বোম্বে আইআইটির গ্র্যাজুয়েট রাঁচির প্রতীক জৈন ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি (আই-প্যাক)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে তৃণমূলের আইটি সেল হিসেবে কাজ করছে আইপ্যাক। 

4/12

IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের স্ত্রী কে?

ওদিকে প্রতীক জৈনের স্ত্রী বার্বি জৈন মণিপুরের মেয়ে। মণিপুরেরই একজন উদ্যোগপতি। "কঙ্কাদ" ব্র্যান্ডের মালকিন। যা কিনা কাঠের বো-টাই এবং কাঠের গেম তৈরি করার একটি স্টার্ট-আপ। 

5/12

IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের বিয়ে

প্রতীক জৈন ও বার্বি জৈনের বিয়ে হয়েছিল থাইল্যান্ডের হুয়া হিনে নামে একটি গ্ল্যামারাস ডেস্টিনেশনে। আতসবাজির রোশনাই থেকে পুল পার্টি, ৩ দিন ধরে চলেছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। 

6/12

IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের বিয়ে

খ্রিস্টান বিয়ের অনুরাগী প্রতীক ও বার্বির বিয়েতে একদিকে মানা হয় খ্রিস্টান রীতি। উদযাপন করা হয় ভিক্টোরিয়ান নাইট। আবার হিন্দু রীতির বিয়ে মেনে হয় মেহেন্দি-সংগীত সহ অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানও। 

7/12

IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের বিয়ে

বিয়েতে হয় গামছা পার্টিও। ছিল ইং ইয়াং নাইট, ওয়েলকাম ডিনার। অতিথিদের জন্য অ্যাকোয়া জুম্বারও আয়োজন করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে এলাহি আয়োজন ছিল প্রতীক-বার্বির বিয়েতে। 

8/12

IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের বিলাসবহুল বিয়ে

এমনকি বিয়েতে অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য ছিল একটি ডাঙ্ক ট্যাঙ্কও। যেখানে একজন অতিথি একজন সুন্দরী যুবতী বা একে অপরকে ডুবিয়ে দিতে পারে!

9/12

IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি তল্লাশি

এখন প্রতীক জৈনের বাড়িতে ৮ ঘণ্টা ইডি তল্লাশি অভিযান চালাতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্য-রাজনীতিতে। কেন আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীক জৈনের বাড়িতে হানা? 

10/12

কয়লা পাচার মামলায় নাম IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের

ইডি সূত্রে খবর, দিল্লির একটি পুরনো কয়লা পাচার মামলার তদন্তের সূত্র ধরেই এই অভিযান। কয়লা পাচার মামলায় অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালা এবং আরও বেশ কয়েকজন সন্দেহভাজনকে জেরার সূত্র ধরেই উঠে আসে প্রতীক জৈনের নাম। 

11/12

IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি তল্লাশি

তদন্তকারীদের হাতে এসেছে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য। সেই তথ্য যাচাই করতেই ফের সক্রিয় ইডি। 

12/12

IPAC কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে ইডি তল্লাশি

সূত্রের খবর, অনেকদিন ধরেই এই মামলার বিষয়ে চুপচাপ তথ্য সংগ্রহের কাজ চালাচ্ছিল ইডি। এরপরই প্রতীক জৈনের বাড়ি ও আইপ্যাকের অফিসে আজকের এই তল্লাশি।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের 'বাবা, বাছা' বলে কাউন্সেলিং করবে? 'সুপ্রিম' বিস্ফোরণ...

পরবর্তী অ্যালবাম

Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের &#039;বাবা, বাছা&#039; বলে কাউন্সেলিং করবে? &#039;সুপ্রিম&#039; বিস্ফোরণ...

Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের 'বাবা, বাছা' বলে কাউন্সেলিং করবে? 'সুপ্রিম' বিস্ফোরণ...

Stray Dogs Supreme Court Hearing: হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরছে, কামড়াচ্ছে! কোর্ট কি এখন হিংস্র কুকুরদের 'বাবা, বাছা' বলে কাউন্সেলিং করবে? 'সুপ্রিম' বিস্ফোরণ... 14
Team India News Before T20 World Cup 2026: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের, বিশ্বকাপের আগেই আচমকা অণ্ডকোষে অস্ত্রোপচার! ছিটকে দিল নক্ষত্র ব্যাটারকে...

Team India News Before T20 World Cup 2026: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের, বিশ্বকাপের আগেই আচমকা অণ্ডকোষে অস্ত্রোপচার! ছিটকে দিল নক্ষত্র ব্যাটারকে...

Team India News Before T20 World Cup 2026: মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ভারতের, বিশ্বকাপের আগেই আচমকা অণ্ডকোষে অস্ত্রোপচার! ছিটকে দিল নক্ষত্র ব্যাটারকে... 8
Horoscope Today: মেজাজ হারালেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে কর্কটের, বেশি লোভ ডোবাবে সিংহকে

Horoscope Today: মেজাজ হারালেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে কর্কটের, বেশি লোভ ডোবাবে সিংহকে

Horoscope Today: মেজাজ হারালেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে কর্কটের, বেশি লোভ ডোবাবে সিংহকে 12
Ventilation Rules big Change in Hospital: &#039; শুধুমাত্র রোগীর পরিবারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যই জোর করে আর ভেন্টিলেশনে রাখা যাবেনা...&#039; দেশ জুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একগুচ্ছ কড়া নিয়ম!

Ventilation Rules big Change in Hospital: ' শুধুমাত্র রোগীর পরিবারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যই জোর করে আর ভেন্টিলেশনে রাখা যাবেনা...' দেশ জুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একগুচ্ছ কড়া নিয়ম!

Ventilation Rules big Change in Hospital: ' শুধুমাত্র রোগীর পরিবারের কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যই জোর করে আর ভেন্টিলেশনে রাখা যাবেনা...' দেশ জুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একগুচ্ছ কড়া নিয়ম! 15